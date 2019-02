UiPath ziet onderwijzen als sleutel voor brede RPA-adoptie

Robotic Process Automation (RPA)-software heeft de afgelopen tijd naar ons gevoel flink terrein gewonnen. Zo beginnen grote IT-spelers als SAP en Fujitsu bij het bespreken van innovatie regelmatig over RPA. Daarnaast ontvingen marktleiders UiPath en Automation Anywhere eind vorig jaar honderden miljoenen om hun producten verder te ontwikkelen. Hoewel dergelijke partijen de wind mee hebben, kunnen er nog genoeg stappen gezet worden. Vooral onderwijzen kan de sleutel zijn om het verhaal beter aan te laten slaan, blijkt wanneer we Country Manager Nederland Maurits Houck van UiPath spreken.

RPA is inmiddels een vrij bekend begrip binnen de IT-wereld, maar wordt nog regelmatig verward met kunstmatige intelligentie (AI). Deels terecht, aangezien RPA eigenlijk een AI-toepassing is. Het verschil zit hem in de werking. Bij AI simuleren machines namelijk menselijke intelligentie, terwijl RPA menselijk handelen één op één kopieert door workflows in zakelijke applicaties te observeren. RPA zet bijvoorbeeld een robot in om een aantal inlogschermen te lezen, die dagelijks voorbijkomen om in te loggen in tientallen systemen. Vervolgens kan die robot zelf inloggen aan het begin van de dag, hetgeen de mens een hoop saaie taken bespaart.

We spraken Houck eerder al over de precieze werking, dat verhaal kan je zeker nog eens teruglezen. Hoewel het verschil destijds al duidelijk was, zagen we dat een toenemende interesse in AI ook goed is voor RPA. Toch valt er nog genoeg terrein te winnen voor RPA, concluderen we na het huidig gesprek met Houck.

Automatisering staat in de kinderschoenen

Momenteel ligt er bij UiPath namelijk een plan op tafel, met onderwijzen als sleutel, om te zorgen dat RPA opgeschaald gaat worden. Daar blijkt zeker ruimte voor wanneer we een onlangs verschenen rapport van Capgemini (pdf) bekijken, dat eigenlijk aantoont dat automatisering nog in de kinderschoenen staat. Uiteraard betreft het dan niet alleen RPA, maar volgens Houck is dit wel het “hot item” onder automatisering.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was toch wel dat 16 procent van de organisaties op brede schaal automatisering toepast. Kijken we puur naar Nederland, dan lopen we nog verder achter op het wereldwijde gemiddelde. Ons land scoort namelijk 9 procent, wat dan wel weer wat meer is dan de 6 procent van Zweden. Hoewel het onderzoeksrapport België niet noemt, stelt Houck op basis van zijn ervaring dat ook dit land niet hoog zou scoren.

Als we van die cijfers en de constatering van Houck uitgaan, dan zien we eigenlijk dat de Benelux-markt omringd wordt door landen die het procentueel beter doen. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk komen respectievelijk uit op 21 procent, 17 procent en 16 procent. Maar laten we eerlijk zijn. Een aantal jaar geleden hadden meerderen onder ons verwacht dat al deze percentages hoger zouden liggen.

Uitproberen als aanstoot tot opschalen

We zoomen tijdens ons gesprek dan ook als eerst in op het gat dat Nederland moet overbruggen ten opzichte van de rest van de wereld. Houck ziet dit gat voortkomen uit het feit dat onze markt zes maanden achterloopt op de ander landen, doordat bedrijven nog in de verkennende fase zitten. Volgens hem is zo’n 90 tot 95 procent van de organisaties momenteel bezig met het testen van hoe RPA nou daadwerkelijk uitpakt in de productieomgeving. De overige organisaties zijn al wel aan het opschalen, vaak doordat ze het nut hebben gezien.

Wanneer we deze beredenering van Houck horen, vragen we ons echter af of we de achterstand ook deels toe kunnen schrijven aan onder andere UiPath en concurrent Automation Anywhere. Slaat hun verhaal hier wel aan? Houck zegt hierop dat andere landen ook een aantal maanden nodig hadden om bredere adoptie te realiseren, verwijzend naar de opening van het kantoor die nog geen jaar geleden gebeurde (Automation Anywhere heeft vooralsnog geen kantoor hier). Volgens hem gaat onze markt dit jaar de daadwerkelijke stap zetten. Het klantenbestand dat sinds de opening van het kantoor groeide moet hier ook een aanstoot toe zijn. Veel van die nieuwe klanten bevinden zich in het vroege stadium, waarbij het opschalen nog op zich laat wachten.

Wereldwijd plan

In de Benelux zit er dus zeker nog rek in, maar zoals we eerder zeiden kan de wereldwijde adoptie ook nog groeien. Dat ziet UiPath natuurlijk ook. Om het algehele verhaal wat beter aan te laten slaan, focust UiPath zodoende vooral op onderwijzen. Oftewel klanten informeren over de exacte mogelijkheden van de software en hoe ze nog wat beter gebruik kunnen maken van de software. Hiervoor stelt het sinds vorig jaar al gratis online trainingen onder de vlag Academy 360 ter beschikking.

Eén van de zaken die Academy 360 wil realiseren is dat niet alleen IT-professionals overweg kunnen met een robot, maar dat ook andere medewerkers ermee aan de slag kunnen. In het programma zijn namelijk verschillende trainingen opgenomen, de één wat diepgaander dan de ander. De strekking daarbij is dus dat de minder ervaren werknemer wat meer van RPA snapt zodat hij het meer in zet, en dat gevorderd personeel nog meer de mogelijkheden van de software ontdekken.

UiPath kijkt voor het onderwijzen verder nog naar jonge mensen, aangezien zij naar verwachting straks in een behoorlijk geautomatiseerde wereld leven. Voor deze doelgroep is er het zogeheten Academic Alliance-programma, waarin net als bij Academy 360 verschillende disciplines te vinden zijn. Academic Alliance wil zo studenten van verschillende niveaus en leeftijden bereiken. Zij zullen bij het betreden van de arbeidsmarkt immers tegen RPA en AI aanlopen. Want hoewel in de geautomatiseerde wereld straks voor UiPath idealiter veel RPA voorkomt, valt AI niet te negeren. Daarover is binnen het programma ook het één en ander terug te vinden.

Robots voor unieke situaties

Onderwijzen is daarmee één van de belangrijkste middelen om voor verdere opschaling en adoptie te zorgen. In ons gesprek stipt Houck echter ook eenvoud aan, hetgeen waar eigenlijk zoveel softwareleveranciers op hameren. Volgens Houck heeft UiPath met zijn Go!-marktplaats echter al bewezen daadwerkelijk eenvoud te realiseren.

Deze marktplaats, of eigenlijk meer een app store, geeft de community toegang tot herbruikbare componenten, machine learning-modellen en trainingsmaterialen voor het bouwen van nieuwe robots. UiPath streeft met Go! vooral naar een plaats die iedereen de middelen geeft om software te downloaden voor het bouwen van een eigen robot. Want uiteindelijk vereisen de unieke situaties van werknemers robots die op de taak afgestemd zijn.

Go! klinkt daarmee weldegelijk interessant, al laat een korte blik zien dat de marktplaats nog niet overstroomd wordt met downloads en recensies. In hoeverre UiPath hiermee ook daadwerkelijk een duw in de rug krijgt, durven we dus nog niet te zeggen. Het daadwerkelijk downloaden hoeft immers niet per definitie de aanstoot te zijn tot het daadwerkelijk langdurig in gebruik nemen van de software.

Desalniettemin blijft het interessant om te zien hoe UiPath steeds weer stapjes zet om zijn RPA-verhaal verder aan te laten slaan. We gaan dan ook goed volgen hoe het bedrijf zich de komende periode verder ontwikkelt.