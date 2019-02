ABN AMRO en Dell EMC openen dataistic center om wetenschap te helpen

ABN AMRO en Dell EMC willen wat doen voor de gemeenschap en de wetenschap. Daarom hebben ze een datacenter opgetuigd met krachtige hardware die ze ter beschikking stellen aan de wetenschap. Ze willen universiteiten, professoren en studenten de mogelijkheid bieden om data te analyseren met zeer krachtige hardware.

In Amstelveen op de tweede etage van een ABN AMRO kantoor is het dataistic center geopend. Eerlijk, de naam is niet heel best, het doel van het center gelukkig wel. Met dit kleine maar zeer krachtige datacenter bieden de bedrijven de mogelijkheid om data te analyseren, waar nodig met de hulp van data-analisten van ABN AMRO en high performance computing specialisten van Dell EMC.

We spraken bij de opening van het dataistic center met Patrick van de Coolwijk, algemeen directeur bij Dell EMC, en Micha Rentier, head of technology lab ABN AMRO. De naam van het datacenter is vooral gekozen vanwege de doelstelling om grote datasets te analyseren. Dat is ook het doel van de hardware die nu is ingericht. Er zijn nu zeven racks geplaatst waarvan op dit moment nog niet de helft is gevuld, er is nog voldoende ruimte voor uitbreiding in de toekomst.

“Deze HPC-servers zijn pas in 2020 leverbaar”

De hardware die Dell EMC heeft geleverd is gloednieuw. Het gaat om zogenaamde high performance computing servers die voorzien zijn van de nodige processoren en GPU’s om extreem snel data te analyseren en te verwerken. We begrepen dat de hardware zo nieuw is dat als je deze nu wilt bestellen, het bedrijf deze configuraties pas in 2020 kan leveren. De hardware is dus echt het beste wat het bedrijf op dit moment kan leveren. Dell EMC zet daarnaast ook experts in om de hardware zo optimaal mogelijk te laten samenwerken met de software, zodat de maximale performance en resultaten uit de hardware kunnen worden gehaald.

Rentier vertelde dat de focus voornamelijk ligt op de wetenschap en dat zeven Nederlandse universiteiten al gebruik willen maken van het aanbod van de twee bedrijven. Deelnemen aan het dataistic center kost namelijk niets en kan veel onderzoeken in een stroomversnelling brengen. Alle kosten worden door ABN AMRO en Dell EMC gedragen. Aangezien de bedrijven dit voor de gemeenschap willen doen, ligt de focus vooral op de wetenschap. Het eerste project dat gaat starten werkt aan het verbeteren van de behandeling van longkanker. We vroegen Rentier hoe snel dit onboarden van projecten gaat en welke doelstelling ze hebben voor de komende periode. Rentier stelde dat er geen KPI’s zijn verbonden aan dit project, maar dat hij wel hoopt dat er over twee maanden een stuk of vijf projecten van start zijn gegaan. De hardware is in principe krachtig genoeg om tientallen projecten tegelijk te draaien, natuurlijk afhankelijk van de grootte van de datasets en de benodigde rekenkracht.

“Binnen twee maanden hopen we vijf projecten te hebben draaien”

Van de Koolwijk liet weten dat, hoewel de focus ligt op de wetenschap, bedrijven niet bij voorbaat zijn uitgesloten. “We zijn op zoek naar partnerships met bedrijven die impact willen hebben op de wetenschap.” Hoewel het geen eis is, is er wel de visie dat zoveel mogelijk projecten relevante data delen. Zo kunnen bijvoorbeeld kankerstudies van elkaar leren en ontstaan er mogelijk samenwerkingen. De bedrijven geven hier dan ook zelf het goede voorbeeld in. “Als wij het kunnen dan moet de wetenschap het zeker kunnen.”

Delen van data is steeds minder een probleem in de wetenschap

Rentier vult hierop aan dat ze inmiddels twee hackatons hebben gedaan, drie jaar geleden en vorig jaar, en dat daarin al een zeer groot verschil in gedachtegoed was te merken. Waar veel professoren drie jaar geleden nog heel beschermend waren over hun datasets omdat ze bang waren dat een ander met de resultaten ging lopen, is dat inmiddels veel minder. Ze zijn veel opener, want ze weten hoe complex de datasets zijn en alle hulp is welkom om tot betere analyses te komen. Mochten er echt stappen worden gezet dan komt ongetwijfeld de vraag hoe het zit met de IP-rechten. ABN AMRO en Dell EMC zijn daar duidelijk in. Zij hoeven geen rechten, zij faciliteren alleen. Rechten blijven bij onderzoekers en universiteiten, bij het delen van data moeten ze daar gewoon afspraken over maken.

Voorbeeld van de enorme kansen die dit center biedt

Wat Rentier vooral wilde benadrukken zijn de kansen die dit centrum biedt. Zo vertelde hij over de hackathon van drie jaar geleden waarbij de data-analisten hebben samengewerkt met wetenschappers die werkte aan een betere leukemie-behandeling. De onderzoekers stelden toen genoom-data beschikbaar van leukemie-patiënten en de data van allerlei verschillende behandelingen. Uit die enorme berg data wisten data-analisten binnen 48 uur een genoom te halen die verantwoordelijk is voor de ziekte. Ook kon die genoom worden vergeleken met alle behandelingen. Dat duurde slechts 48 uur en de hardware die daarvoor beschikbaar was, komt net in de buurt van de hardware die Dell EMC nu ter beschikking stelt. De kansen zijn dus fors vergroot om resultaten te boeken.

De bedrijven gaan het dataistic center in elk geval de komende twee jaar beschikbaar stellen, waarbij Dell EMC ook de hardware nog zal gaan upgraden als dat nodig is of wanneer er betere middelen voorhanden zijn. De heren benadrukken dat het zeker niet de intentie is om er na twee jaar weer mee te stoppen, maar het is een nieuw project en je wilt het wel afbakenen mocht het om een of andere reden voor een partij niet werken. Uiteraard hopen ze beide dat het zo succesvol is dat het nog jaren zal bestaan.

Internationale samenwerkingen

Het center is in principe vooral nationaal gericht, met alle onderzoekers in Nederland van de verschillende universiteiten. Toch is het ook de bedoeling om internationaal te gaan samenwerken. Dell EMC heeft in Pisa en Cambridge nog twee van deze centers, maar die zijn in samenwerking met de universiteiten aldaar opgezet. De bedoeling is om kennis te gaan delen. Indien nodig wordt ook alle hardware aan elkaar gekoppeld. Dit kan voorkomen wanneer er een gigantisch project voorbij komt, waarvoor de rekenkracht van alle drie di datacenters nodig is.

Al met al is het een mooi initiatief van twee private partijen om iets goeds te doen. Zeker in de medische wereld is vaak een gebrek aan geld, mankracht en beschikbare computerkracht om dit soort grootschalige onderzoeken te doen. Hopelijk kunnen de heren over twee jaar praten over succesverhalen die het center heeft opgeleverd.