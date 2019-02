Waarom je volgende laptop misschien een Qualcomm-processor heeft

De eerste Windowslaptops met Qualcomm-processors waren binnenin nog consumentenproducten. Nu zet de processorfabrikant vanaf de tweede helft van dit jaar volop in op zakelijke toestellen. Een duidelijke strategie met uitgekiende troeven moet Qualcomm populair maken in de bedrijfswereld.

Een anoniem uitziend referentietoestel op de Qualcomm-stand op MWC dient als avatar voor de grote ambities van de processorfabrikant. Qualcomm wil een flinke hap uit het Intel/AMD-marktaandeel naar zich toetrekken en hoopt met de 8cx-processor het juiste wapen in handen te hebben.

Die cpu is de eerste die Qualcomm speciaal voor pc’s ontwikkelde. Aan de processor werd jaren gesleuteld en dat culmineerde in een officiële aankondiging van de chip in december vorig jaar. Laag energieverbruik, straffe prestaties, autonomie en een constante 4G/LTE-verbinding staan centraal, maar het radicaal nieuwe design liet Qualcomm toe om de chip verder te optimaliseren voor de zakelijke markt.

Zakelijke functies

“De 8cx ondersteunt virtualisatie en lanceert met ondersteuning van VMware”, vertelt Erik Greenman, go-to-market-strategist bij Qualcomm. “Ook de nieuwe gpu, die meerdere externe schermen ondersteunt, was essentieel om de zakelijke markt aan te boren. Toestellen met de nieuwe Qualcomm-SoC (System-on-Chip) aan boord kunnen tot twee 4K-monitoren aansturen.”

Voor Qualcomm is de zakelijke markt belangrijk. Greenman: “We denken dat de autonomie en de ingebouwde connectiviteit zal overtuigen. Zeker voor professionals die vaak onderweg zijn.” Door de focus te verbreden en niet langer uitsluitend in te zetten op integratie in particuliere toestellen, hoopt de chipdesigner op een hoger volume in de markt.

“Precies daarom zetten we in eerste instantie niet in op educatie”, zegt Greenman. “Dat is een erg competitieve markt met lage marges waar permanente mobiele connectiviteit, één van onze sterktes, net minder belangrijk is.”

Concrete toestellen

De zakelijke focus krijgt binnenkort concrete vorm, al kan Greenman daarover nog niet al te veel kwijt. “Met Lenovo en Samsung hebben we momenteel twee fabrikanten die consumententoestellen met de Snapdragon 850 in de markt zetten. Voor de uitrol van de 8cx komen daar nog drie fabrikanten bij. Aankondigingen volgen nog, maar rond september en oktober moet in principe duidelijk zijn welke toestellen in de winkelrekken zullen liggen. Het zou wel eens heel goed kunnen dat daar meteen enkele zakelijke toestellen bij horen.”

“We willen een hele line-up in de markt zetten, naar analogie met wat de concurrentie doet”

Naar de toekomst heeft Qualcomm een ambitieuze visie. Het bedrijf zal niet ophouden met de introductie van één pc-chip. “We willen een hele line-up in de markt zetten, naar analogie met wat de concurrentie doet”, verklapt Greenman. Zo moeten Qualcomm cpu’s in de nabije toekomst terug te vinden zijn in entry level-laptops met een prijskaartje van minder dan 600 euro tot professionele toestellen die voor meer dan 1.000 euro over de toonbank gaan.

Van klein naar groot

Greenman is verrassend lovend voor concurrent Intel, wiens stand aan de overzijde van de beursvloer schittert. “Zij hebben hun sterktes, maar wij ook”, verduidelijkt hij. “Intel heeft heel krachtige chips en probeert die nu in een zuinig design te gieten. Dat is niet eenvoudig. Wij hebben het grote voordeel dat we dankzij onze expertise in de telefoonmarkt altijd gefocust hebben op zuinige designs. Die opschalen naar laptopniveau is een minder complexe oefening.”

Wat functionaliteit betreft wil Qualcomm in een zakelijke context alle relevante tools aanbieden om competitief te zijn met gevestigde waarden. Virtualisatie en security zijn noodzakelijk als de processorbouwer wil meespelen met de grote pc-jongens. Het is de connectiviteit waar Qualcomm zich uiteindelijk wil onderscheiden.

‘De nieuwe Centrino’

Greenman: “Toen Intel destijds wifi integreerde in zijn chips met Centrino was dat revolutionair. Ik denk dat 5G binnen enkele jaren de belangrijkste verbindingsmethode zal zijn, ook voor laptops. Onze chips hebben die capaciteit tot naadloze connectiviteit vandaag al standaard aan boord. Laptops met de 8cx-SoC en 5G-connectiviteit staan dan ook op de planning.” Hij ziet die combinatie als drijfveer voor ‘Qualcomm Inside’-laptops.

Hoe die strategie zal uitdraaien, moeten we binnen enkele jaren evalueren. Voorlopig zijn we vooral benieuwd naar de eerste zakelijke 8cx-toestellen. Afwachten tot het eindejaar wanneer de nieuwe OEM’s hun line-up bekenmaken. Dan weten we meteen ook in welke mate onze regio een focus is, aangezien dat deel van de strategie in handen van de fabrikanten ligt.