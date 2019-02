MWC Dag 1: 5G, 6G, opvouwbare smartphones, Huawei, SAP en meer

Techzine is met de volledige redactie aanwezig op het Mobile World Congress, daar bezoeken we menig enterprise IT-bedrijf en spreken we met veel mensen van deze bedrijven. Het doel is uiteraard om de meest boeiende interviews om te zetten in mooie artikelen, maar ook om een beeld te krijgen van de globale visie op 2019 in enterprise IT. We bespreken ook elke dag even de dag, vandaag deel 1.

Onze aanwezigheid op MWC heeft een België/Nederland insteek, we zijn met zowel het Nederlandse als het Vlaamse team aanwezig en samen doen we verslag van het grootste enterprise event in Europa. Vanuit Barcelona brengen we nu onze eerste videosamenvatting. Informatief, laagdrempelig en soms wat langdradig zoals men van ons gewend is.

Onderwerpen in deze video: