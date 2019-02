Vier innovatieve datamanagementtrends die zorgen voor versnelling van de business in 2019

Het is bepaald geen geheim meer dat data de brandstof is voor nagenoeg alle bedrijfsprocessen. Echter, de manier waarop we met data omgaan is aan het veranderen. Om te slagen in het tijdperk van digitale transformatie is het voor bedrijven van belang dat ze blijven innoveren. Dat geldt niet alleen voor het beheren en analyseren van data, maar ook voor het waarborgen dat data altijd beschikbaar is. Het invoeren van Intelligent Data Management is cruciaal voor iedere type organisatie dat flexibel wil blijven en wil groeien.

Vooruitkijkend zijn er op dit gebied vier belangrijke trends te onderscheiden die de komende periode bepalend zijn. Zij zorgen voor een verbeterd datamanagement en voor een betere afstemming tussen business en IT. Het gaat om de volgende trends.

Toenemend gebruik van multi-cloud-oplossingen en een verschuiving van workloads naar off-premises

In tal van sectoren wordt voor data-stores in toenemende mate gebruikgemaakt van een mix van on-premises-, SaaS-, IaaS-, managed cloud- en private-cloudplatforms. Bedrijven brengen steeds meer workloads naar off-premises-omgevingen en maken zo steeds meer gebruik van de cloud. In 2019 zullen multi-cloud-infrastructuren volledig geaccepteerd zijn door IT-teams.

Nog belangrijker: deze multi-cloud implementaties zijn ook nog eens veel gediversifieerder qua cloudplatform. Door de beste cloudomgeving voor specifieke data te kiezen, kan een CIO het datamanagement en de toegang optimaliseren. Vanuit een langetermijnperspectief helpt diversificatie bij het minimaliseren van risico’s en het behouden van flexibiliteit. Een toename van het gebruik van flash door meer aanbod en een lagere prijs

Het gebruik van flash-geheugen voor Intelligent Data Management kent vanuit het verleden twee grote uitdagingen: een relatief klein aanbod door productiebeperkingen en hoge kosten. Maar nu, na tien jaar van toenemende productie, dalen de aanschafkosten, mede door het groeiende aanbod. Dat betekent dat meer bedrijven flash gaan gebruiken voor operationele recovery.

Het toenemend gebruik van flash-storage stelt IT-teams in staat om virtual machines nagenoeg direct online te brengen voor data- en applicatie-recovery. Daarnaast kunnen interne teams deze technologie gebruiken voor bijvoorbeeld patch-testen en DevOps. Voor CIO’s betekent dit meer inzicht in alle processen, wat hun een betere uitgangspositie verschaft als het gaat om besluitvorming en digitale transformatie. Predictive analytics en het gebruik van telemetrie worden meer mainstream

Een van de grote uitdagingen van IT-teams is de groeiende complexiteit van infrastructuren en applicaties. Het wordt steeds lastiger deze effectief te monitoren en analyseren. Veel organisaties hebben hun hoop gevestigd op artificial intelligence (AI), automation en machine learning (ML). Echter, het zal nog wel enige tijd duren voordat deze concepten brede toepassing vinden. Tot die tijd is het slimmer om predictive analytics in te zetten.

Predictive analytics, op basis van telemetrie, biedt CIO’s en IT-teams gedetailleerd inzicht in waar data zich bevindt, hoe deze wordt gebruikt en wie er het meest gebruik van maken. Door de toename van platforms en data-stores is dat inzicht cruciaal voor het implementeren van Intelligent Data Management. Dit ondersteunt niet alleen de continuïteit in de bedrijfsvoering, maar vermindert ook de beheerlast om systemen optimaal te laten functioneren. Dat is van vitaal belang nu infrastructuren steeds complexer worden en de eisen aan dienstverleningsniveaus steeds strenger worden. De breed inzetbare medewerker: gebrek aan talent zorgt voor een nieuw model, waarin de generalist centraal staat

Gebrek aan talent, gecombineerd met IT-convergentie en het gebruik van public-cloud- en SaaS-applicaties vragen om meer generalisten binnen de IT. Zij moeten breed georiënteerd zijn, in plaats van expert in een bepaald gebied. Daarnaast moeten IT-teams steeds vaker nauw samenwerken met andere afdelingen binnen een organisatie. Dat betekent dat IT-teamleden niet alleen moeten beschikken over technologische kennis, maar ook bekend moeten zijn met de business. De verwachting is dat meer en meer bedrijven het model van generalist gaan inzetten, zodat de CIO de balans tussen business en IT kan waarborgen. Daarbij werken IT-teams vanuit een horizontalere blik aan de eisen van business en IT.

Door actief in te spelen op deze vier trends kan de CIO data op een intelligentere manier beheren. Dat is weer een basiseis voor het versnellen van de business. Door het optimaliseren van data-storage en -ontsluiting kan een organisatie sneller reageren op marktomstandigheden en sneller digitale initiatieven ontplooien die zorgen voor groei.

Dit is een ingezonden bijdrage van Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.