Huawei zet vol in op simpele, snellere en goedkopere 5G

Huawei is bezig flink te investeren in 5G, zo bleek onlangs tijdens een evenement in Londen waar de productaankondigingen voor MWC 2019 alvast werden gepresenteerd. Veel hardware-oplossingen, maar ook bijbehorende software passeerden de revue. Dit alles onder het motto: simpeler, sneller en goedkoper.

Tijdens de jaarlijkse hoogmis voor de mobiele industrie Mobile World Congress 2019 tonen alle mobiele leveranciers hun nieuwe producten en strategieën aan de beoogde afnemers en hun bestaande klanten. Veel fabrikanten en leveranciers kiezen ervoor deze producten vooraf al aan de pers te tonen om meer momentum te genereren. Dit was waarschijnlijk ook de gedachte van Huawei. Tijdens een bijeenkomst in Londen, vlak voor de start van MWC 2019, gaf de Chinese techgigant een exclusief inkijkje in zijn snelgroeiend 5G-portfolio, aanverwante diensten en een klein beetje enterprisemarkt.

Indrukwekkende cijfers

De verwachtingen waren hooggespannen, zeker gezien de ophef waarmee deze leverancier de afgelopen maanden mee te maken kreeg. Gelukkig draaide het in Londen alles om het uitgebreide 5G-portfolio dat nu op de markt wordt gebracht. Dit alles binnen het streven om voor iedereen een complete verbonden intelligente wereld te realiseren.

In zijn presentatie strooide Ryan Ding, de CEO van de Carrier Business Unit van Huawei, kwistig met indrukwekkende cijfers. De fabrikant geeft aan op dit moment wereldwijd al meer dan 40.000 5G basisstations te hebben verscheept. In totaal zijn met 30 mobiele operators contracten afgesloten om 5G basisstations te leveren. Het merendeel van deze operators, 18, bevindt zich in Europa. Daarnaast zijn er nog negen in het Midden-Oosten en drie in de regio Aziatisch-Pacifisch (APAC). Welke operators dit allemaal zijn, werd niet bekend gemaakt.

Dat er in Europa grote vissen tussen zitten, bleek wel tijdens een demo van een multi-operator videogesprek over 5G, waarmee het naar eigen zeggen de eerste is. Eerlijk gezegd liet de kwaliteit van dit gesprek tussen de locatie en vertegenwoordigers van de Britse operators BT, Vodafone UK en Three op het gebied van video- en belkwaliteit nog wel wat te wensen over.

Flinke investeringen in R&D

Huawei-topman Ding gaf tevens aan dat de fabrikant de komende jaren flink meer gaat investeren in Research & Development (R&D). Eigenlijk komt de recente ophef rondom de veiligheid van de mobiele netwerkapparatuur de Chinese fabrikant wel goed uit. Het is daarom gedwongen om meer te investeren in onderzoek op het gebied van prestaties en kwaliteit, zodat het kan aantonen dat het goede en vooral betrouwbare spullen levert. Bovendien zorgt het er zo voor dat het in de race voor 5G wereldwijd voorop kan lopen. Over specifieke toekomstige R&D-activiteiten werd tijdens deze pre-briefing verder niets verteld.

Eigenlijk helpt alle ophef Huawei dus flink, aldus Ryan Ding. Hierdoor kent iedereen nu de naam van het bedrijf en weet het dat het 5G mobiele netwerkapparatuur levert. Gratis reclame. In ieder geval verwacht Huawei dat de komst en uitrol van 5G in de wereld het bedrijf de komende jaren, na enkele moeilijke en magere jaren, weer flink veel omzet gaat bezorgen.

Simpeler, sneller en goedkoper

Het motto dat Huawei zijn 5G-portfolio meegeeft is: simpeler, sneller en goedkoper. Met simpeler bedoelt de Chinese fabrikant dat met behulp van de nu gepresenteerde apparatuur en diensten het voor operators eenvoudiger wordt 5G uit te rollen. Sneller betekent dat operators sneller 5G-netwerken kunnen uitrollen en goedkoper betekent dat operators veel kosten kunnen besparen. Vooral in dit laatste segment wekt de fabrikant hoge verwachtingen. Doel is de cost-per-bit connectiviteit voor telecomoperators te verlagen. Huawei wil de kosten voor operators verder beperken door verminderde energieconsumptie en minder benodigde mankracht bij de installatie van bassistations en antennes.

Chipsets, antennes, basisstations en overige apparatuur

De concrete producten die de Chinese fabrikant in Londen presenteerde waren onder meer 5G chipsets en modems, een nieuw lichtgewicht basisstation van slechts 32 kilo en daarmee tot 40 procent lichter dan een bestaand LTE-basisstation en kleine, lichtere antennes. Ook introduceert Huawei het Super Blade Side-systeem, een modulair systeem waarmee bestaande 2G-, 3G- en 4G LTE-basisstations eenvoudig gecombineerd worden met 5G. Op die manier kunnen via het systeem diverse diensten worden uitgerold, zoals voice-, IoT- en datadiensten.

Een andere introductie was onder meer een kleiner, goedkoper en efficiënter basisstation voor rurale omgevingen. Daarnaast toonde men min of meer als kers op de taart met 5G uitgeruste drones om communicatiediensten te kunnen opzetten in noodsituaties.

Ook aandacht voor netwerkautomatisering

Naast al dit hardware-geweld besteedde Huawei ook aandacht aan de meer softwarematige kant voor het beheer van mobiele netwerken en dan vooral voor het automatiseren van deze netwerken. Het automatiseren van mobiele netwerken naar ‘self driving mobile networks’ heeft volgens de Chinese leverancier nog wel een lange weg te gaan. Inmiddels is het wel mogelijk om met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, in dit geval machine learning, een behoorlijk aantal onderdelen voor netwerkbeheer te automatiseren, van de edge tot in de core.

In Londen presenteerde de fabrikant daarom zijn ‘brein’ voor geautomatiseerde mobiele netwerken, de MAE-engine. Dit is de een management en control engine waarmee telecomnetwerken compleet softwarematig en intelligent kunnen worden beheerd en geïmplementeerd. In plaats van naar netwerkelementen te kijken, zorgt deze specifieke engine er nu onder meer voor dat dat het beheer van telecomnetwerken op basis van scenario’s verloopt.

Invloed van machine learning

Een aan deze engine gekoppeld cloudplatform van Huawei helpt beheerders op basis van machine learning diverse scenario’s te implementeren. Dit al naar zij een specifieke behoefte hebben voor netwerkuitrol, onderhoud, optimalisatie en service provisioning met een van begin tot eind geautomatiseerd proces. Hiermee kan bijvoorbeeld bij het plannen van netwerkdekking in plaats van het afzonderlijk instellen en configureren van een basisstation, met één spreekwoordelijke druk op de knop een heel grid aan basisstations van dekking worden voorzien.

Alleen volledig geschikt voor Huawei-toepassingen

Helaas werkt deze MAE nu nog alleen met de eigen hardware- en software-oplossingen van Huawei. Volgens de leverancier is er wel een open API beschikbaar die het mogelijk maakt om de MAE via een kleine omweg met apparatuur van andere vendors te laten werken. De bedoeling is dat in de toekomst alle producten in deze richting via open standaarden gaan werken, maar de leverancier is dus nu nog niet zover.

Best wel zonde, want hierdoor is de MAE alleen geschikt voor operators die al een netwerk hebben met Huawei-oplossingen en -toepassingen. Andere operators gaan dan eerder gelijkwaardige oplossing zoeken bij hun eigen leveranciers of bij leveranciers die volgens open standaarden werken.

Ook heeft de fabrikant zijn BTG5900 basisstation nog een upgrade gegeven om het automatiseren van mobiele netwerken te ondersteunen. Zo is de compute-capaciteit uitgebreid tot 8 T FLOPS, wat weer een indrukwekkend cijfer is. Alles dus om automatisering van netwerken te ondersteunen.

Blik op enterprise datacenterportfolio

Tot slot greep de fabrikant de komst van veel journalisten en analisten aan om toch maar iets over zijn enterprise-datacenterportfolio te vertellen. Dit jaar is de enterprise business van Huawei ook nadrukkelijk met een eigen stand op MWC 2019 aanwezig.

In het kort kondigde de leverancier de komst aan van een nieuw access point voor Wifi 6 -naar eigen zeggen de eerste die leverbaar is. Daarnaast introduceert het verder een met kunstmatige intelligentie gevoede datacenter-switch, nieuwe all flash OceanStor Dorado storage-oplossingen die sneller en krachtiger werken door het gebruik van drie verschillende chipsets en nog een portfolio van intelligente netwerkcamera’s.

Ook kregen we nog een mondelinge teaser over de presentatie van het Digital Platform dat kunstmatige intelligentie, cloud computing, IoT en big data moet verenigen. We vragen ons hierbij zeer sterk af of dit niet Huawei’s visie van een data fabric is, waar bijvoorbeeld een data-, netwerk-, en cloudspecialist als NetApp erg op inzet.

Geduchte concurrent

Kortom, Huawei laat alle huidige kritiek lekker naast zich liggen en zet met producten, van basisstation tot netwerkautomatisering, zeer sterk in op 5G. Hiermee toont het bedrijf de mobiele wereld en zijn concurrenten dat het ernst is en dat de Chinese leverancier een geduchte tegenstander is als het gaat om het leveren van deze apparatuur.

De belofte om hiermee de uitrol en implementatie van 5G simpeler, sneller en goedkoper te maken, moet dan ook zeer serieus genomen worden. Voor operators kan dit wellicht voldoende zijn om zich over de streep te laten trekken. Concurrenten zien vooral een geduchte tegenstander die geenszins van plan is om bij de minste of geringste tegenwind het hoofd te laten hangen.