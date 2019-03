Oracle Cloud Day draait om cloudtools die innovatie bewerkstellen

Nadat we vorig jaar aanwezig waren in San Francisco op Oracle Open World, was het nu de beurt aan de lokale editie. Tijdens Oracle Cloud Day werden de Nederlandse partners en klanten bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Oracle Cloud. Oracle ging echt in op de visie en ontwikkelingen rondom Oracle Cloud.

Tijdens de lokale Oracle Cloud Day in Nieuwegein gaf Andrew Sutherland, senior vice president systems and technology EMEA en APAC bij Oracle, de belangrijkste keynote. Het ging over de ontwikkelingen in en rondom de Oracle Cloud, SaaS-applicaties, de Autonomous Database en de cloudinfrastructuur. Hoewel het meeste van wat hij vertelde niet geheel nieuw was voor ons, kwam het geheel wel mooi samen. Iets waar Oracle tijdens Open World in de Verenigde Staten veel moeite mee had.

Oracle lijkt iets gedaan de hebben met de kritiek op Open World. Larry Ellison sprak daar meer over hoe slecht de concurrentie wel niet is, dan dat hij tijd besteedde aan zijn eigen producten. Tijdens deze editie van Oracle Cloud Day ging het echt alleen over Oracle, de concurrentie is geen enkele keer bij naam genoemd.

“Er vind nu meer innovatie plaats in een maand dan 20 jaar geleden in een heel jaar”

Sutherland opende zijn keynote op Oracle Cloud Day met te benadrukken dat de innovatie vandaag de dag sneller is dan ooit te voren. Soms hebben we het gevoel dat naarmate we ouder worden, alles sneller gaat om ons heen. Dat is misschien ook wel zo, maar de realiteit is dat de innovatiesnelheid de afgelopen jaren ook fors is toegenomen. We hebben in de jaren ’90 en de ’00 de basis gelegd, de infrastructuur, om de hoge innovatiesnelheid van vandaag mogelijk te maken.

Volgens Sutherland vindt er vandaag de dag meer innovatie plaats in een maand, dan 20 jaar geleden in een heel jaar.

Oracle bekijkt alles vanuit een data first perspectief

Bij Oracle is uiteindelijk vrijwel de hele visie terug te brengen tot één kernproduct, de Oracle Database. Ook tijdens de Oracle Cloud Day stond dit product weer zeer centraal. Dit heeft ermee te maken dat alles vanuit een dataperspectief wordt bekeken en van daaruit nieuwe producten worden ontwikkeld. Inmiddels praat Oracle echter niet meer over de database, maar bij voorkeur over de Oracle Autonomous Data Warehouse.

De on-premise Oracle database bestaat nog steeds, maar de toekomst van de Oracle Autonomous Data Warehouse ligt in de cloud. Over deze Autonomous Data Warehouse hebben we al vaker geschreven. In het kort komt het erop neer dat deze database volledig autonoom is. De databasebeheerder stelt in wie er toegang heeft tot de database en eventueel tot welke tabellen, verder is alles autonoom geregeld. De database optimaliseert zichzelf, maakt zelf indexes en keys aan en vereist veel minder hardware dan voorheen. Dit gebeurt allemaal op basis van machine learning en kunstmatige intelligentie, iets waar Oracle fors in heeft geïnvesteerd.

“Data is het nieuwe laboratorium”

Door gebruik te maken van de Oracle Autonomous Data Warehouse is het ook veel eenvoudiger om data uit te lezen. Dit kan ook razendsnel. Veel enterprisebedrijven met verouderde omgevingen zijn hier nog enorm veel tijd mee kwijt, omdat die processen niet geoptimaliseerd zijn. Dit doet de Autonomous Database automatisch. Doordat alle data razendsnel beschikbaar is kunnen andere applicaties hier actief gebruik van maken en volgens Sutherland maakt dat data het nieuwe laboratorium. Geen reageerbuisjes en schaaltjes, maar data.

Oracle biedt breed scala aan tools om data optimaal te gebruiken

Met dit nieuwe “data laboratorium” kan Oracle dus razendsnel grote hoeveelheden data aanleveren. Daar moet vervolgens nog wel iets mee gebeuren om er ook profijt van te hebben. Sutherland stelt dat alles in de Oracle Cloud erop gericht is om tools te bieden die data kunnen omzetten in nieuwe inzichten, kostenbesparingen, risico’s verkleinen, optimalisaties en uiteindelijk dus ook innovatie.

Oracle heeft grote applicaties als ERP Cloud, SCM Cloud en HCM Cloud, die dit bieden en waarbij de Autonomous Data Warehouse aan de grondslag ligt. Hieronder enkele voorbeelden.

(artikel gaat verder na de voorbeelden)

Oracle ERP Cloud Oracle ERP Cloud (Enterprise Resource Planning) is erop gericht om efficiënter te werk te gaan, workflows te monitoren en processen te optimaliseren. Door ook hier kunstmatige intelligentie aan toe te voegen kan Oracle op basis van realtime data advies geven en mogelijke problemen detecteren. Sutherland noemt als voorbeeld dat ERP zelf automatisch prijzen kan bepalen op basis van marktinformatie. Oracle SCM Cloud Oracle SCM Cloud (Supply Chain Management) is er uiteraard op gericht om de goederenstromen van leveranciers te beheren en te plannen. Ook hier heeft Oracle de nodige AI aan toegevoegd om op basis van de aanwezige data de klant te adviseren. Bijvoorbeeld wat de beste manier van transport is, rekening houdend met levertijd, kosten en historie. Hoe meer data er aanwezig is, hoe beter dit advies zal zijn. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van een stabiele aanvoer van goederen is dit van grote toegevoegde waarde. Oracle HCM Cloud Oracle HCM Cloud (Human Capital Management) biedt een complete oplossing voor de HR-afdeling van een bedrijf. Veel bedrijven kiezen tegenwoordig voor de strategie om met veel kleine teams te werken om problemen te tackelen en te innoveren. Bij het vormen van dit soort teams is het van belang de juiste teamleden te kiezen. Door gebruik te maken van HCM Cloud en elke werknemer te beoordelen na afgeronde projecten kan een duidelijk profiel worden opgebouwd waar door middel van AI conclusies uit kunnen worden getrokken. Op die manier kan de software ook adviseren bij het samenstellen van een nieuw team.

Complete data services en infrastructuur oplossingen

Naast dit soort grote SaaS-applicaties biedt Oracle ook nog diverse dataservices die gebruik kunnen maken van data. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van container applicaties, chatbots en blockchain-oplossingen. Ook het integreren en samenbrengen van data uit verschillende applicaties is mogelijk met de Oracle Cloud. Al deze applicaties, chatbots en integraties bieden nieuwe datasets die door middel van de Oracle Analytics Cloud Service weer kunnen worden geanalyseerd. Voor het doen van de juiste analyses maken bedrijven meestal gebruik van een data scientist. Oracle probeert de noodzaak hiervoor zo klein mogelijk te maken door wederom AI toe te voegen aan zijn analytics product.

Infrastructuur voor alle andere (bestaande) workloads

Tot slot biedt Oracle net als alle andere grote hyperscalers een groot IaaS-portfolio. Klanten kunnen hierin hun infrastructuur naar de Oracle Cloud migreren. Dit is op basis van bare metal servers, waarbij de control plane fysiek gescheiden is van de klantserver. De klant kan al zijn workloads hierdoor migreren naar de Oracle Cloud. Het bedrijf laat tijdens de Oracle Cloud Day merken dat het nog geen grote speler in IaaS is en dat veel klanten ook andere hyperscalers voor IaaS gebruiken. Oracle biedt het echter wel, multicloud kan, maar het hoeft dus niet.

Een belangrijk voordeel van het Oracle IaaS-portfolio dat Sutherland aanstipt, is gericht op klanten met Oracle-databases. Klanten die applicaties gebruiken die draaien op een Oracle-database kunnen eenvoudig worden gemigreerd naar de Oracle Cloud. De applicatie kan worden gevirtualiseerd op het IaaS-platform, terwijl de database kan worden gemigreerd naar de Oracle Autonomous Data Warehouse. Hierdoor kunnen bedrijven vaak kosten besparen, omdat databasemanagement komt te vervallen. Dit scheelt de nodige personeel- en beheerkosten. Daarnaast betaalt het bedrijf voor het gebruik van de Oracle-database. Als het om een kleine applicatie gaat, kunnen ook daar kosten worden bespaard. Een ander voordeel is dat alle AI-services en bijvoorbeeld het analytics-platform losgelaten kunnen worden op de data in die Oracle-database.

Oracle Cloud probeert op business cases te overtuigen

Waar andere hyperscalers zich vooral richten op ontwikkelaars, grote PaaS-platformen en applicaties, kiest Oracle echt voor de business. Welke problemen en uitdagingen leven er bij grote enterprise-organisaties, en welke cloudoplossingen kan Oracle ontwikkelen of leveren om dat eenvoudiger te maken? Deze visie kwam duidelijk naar voren tijdens de Oracle Cloud Day. Hopelijk houdt het bedrijf deze lijn vast.