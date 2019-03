Klaar voor de toekomst met AI-ready, cloud-connected, NMVe all-flash-storage

Zelfrijdende auto’s, pratende computers en slimme ‘tricoder’-apparaten die ziektes kunnen diagnosticeren werden vroeger onder het kopje science fiction geschaard. Maar anno 2019 kunnen we wel stellen dat deze fenomenen lang geen fictie meer zijn. Aangespoord door grote hoeveelheden data, recente ontwikkelingen in artificial intelligence (AI) en cloudcomputing toveren datavisionairen deze fictie namelijk om in werkelijkheid.

NetApp kondigt nieuwe producten en oplossingen aan die datagedreven organisaties helpen te bloeien in dit nieuwe tijdperk: de snelste, meest cloudverbonden enterprise all-flash-systemen in de branche en nieuwe datamanagementsoftware voor hybrid clouds. Oftewel de NVMe-accelerated NetApp® AFF A800 all-flash array en nieuwe release van NetApp ONTAP®9-software: ONTAP 9.4. Deze – en verschillende andere nieuwe producten en features – stellen je in staat nieuwe AI-projecten te implementeren, bestaande applicaties te versnellen en te profiteren van toonaangevende clouddiensten.

Ontworpen voor nieuwe AI-workloads

Om te voldoen aan de behoeften van datavisionairen werkt NetApp samen met NVIDIA, de marktleider op het gebied van accelerated computing en AI. Moderne AI vergt enorme hoeveelheden rekenkracht voor de complexe neurale netwerken die deep learning en cognitive computing ondersteunen. Het toonaangevende AI-platform van NVIDIA maakt gebruik van geavanceerde graphics processing units (GPU’s) om rekenkracht te leveren die vele malen krachtiger is dan traditionele op CPU gebaseerde architecturen. NVIDIA-GPU’s vragen om storagesystemen die dit bij kunnen benen en systemen die ongestructureerde data op grote schaal kunnen beheren en beschermen. De AFF A800 all-flash array legt de lat hoog, met de mogelijkheid om performance op lineaire wijze te schalen en data tot vier keer sneller aan de GPU-systemen van NVIDIA te voeden dan concurrerende oplossingen.

NVMe-performance voor je datacenter

De AFF A800 ondersteunt de eerste end-to-end nonvolatile memory express-architectuur (NMVe) in de branche. De oplossing combineert NMVe solid-state drives met NVMe over Fabrics (NVMe-oF) voor zeer snelle reactietijden voor traditionele datacenterworkloads. Daarnaast ondersteunt de oplossing meer I/O-performance dan ooit. Wat je hieruit haalt? Wat dacht je van de mogelijkheid om 60 procent meer workloads op één systeem te draaien, met tot 50 procent snellere datatoegang dan Fibre Channel Protocol?

En het allerbeste: we bieden deze nieuwe technologie op zo’n manier aan dat je bestaande investeringen in je SAN-infrastructuur beschermd blijven. Om te garanderen dat Fibre Channel compatibel is in de kern van je datacenter werken we samen met de Brocade storage-networking-afdeling van Broadcom, toonaangevend leverancier van storage-networking-oplossingen. ONTAP 9.4 biedt deze NVMe over Fibre Channel-mogelijkheid (NVMe/FC) aan als non-disruptieve software-upgrade. Niet alleen op de AFF A800, maar ook op bestaande NVMe/FC-ready arrays, inclusief de AFF A300, AFF A700 en AFF A700’s.

Hybrid cloud data tiering

De recentste update van onze ONTAP 9-software verbetert ook hybrid cloud data tiering en voegt ondersteuning toe voor Microsoft Azure. ONTAP verplaatst automatisch je inactieve data naar een goedkopere storagelaag om geld te besparen en haalt automatisch je data terug wanneer nodig.

In veel datacenters is 50 procent van de data op primaire storagesystemen inactief en wordt er zelden toegang tot gevraagd. Het percentage cold data op secundaire storage is bovendien nog hoger. Het verplaatsen van de data naar goedkopere objectstorage, of het nu gaat om Azure, Amazon Web Services (AWS) of interne clouds, maakt ruimte vrij en vermindert de hoeveelheid apparatuur en onderhoud daarvan in je datacenter. Deze aanpak verlaagt niet alleen kapitaaluitgaven, maar bespaart ook je IT-team een hoop tijd (en fouten) op het gebied van handmatig databeheer.

En dát is geen science fiction.

Dit is een ingezonden bijdrage van NetApp. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.