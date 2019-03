Ruckus IoT Suite neemt de complexiteit van IoT-netwerken weg

Een ontwikkeling die min of meer verwant is aan deze nieuwe generatie mobiel internet (5G) is het Internet of Things (IoT). Dit is één van de vlakken waarmee Ruckus Networks zich binnen de netwerkmarkt wil onderscheiden, door middel van zijn IoT Suite. We gingen over het IoT-beheerplatform en bijbehorende componenten in gesprek met Greg Beach, Vice President of Wireless Products bij Ruckus Networks.

Voor Ruckus Networks is het belangrijk om zich op meerdere vlakken te onderscheiden, net zoals dat voor iedere andere netwerkpartij een uitgangspunt moet zijn. De netwerkmarkt kreeg de afgelopen jaren immers te maken met leveranciers die omvielen of samen gingen.

Ruckus Networks bevindt zichzelf in een positie waar het regelmatig van eigenaar wisselt. In nog geen drie jaar tijd was het op de één of andere manier verwant geraakt aan Brocade, Broadcom, Arris en meest recent nog CommScope. Hoewel die regelmatige wisseling van de wacht wat rommelig overkomt op de buitenwereld, heeft Ruckus Networks intern de rust zoveel mogelijk bewaard en bleef het zoeken naar manieren om zichzelf te onderscheiden.

Ondersteuning voor enterprise-protocollen

De IoT Suite is één van de producten die het bedrijf op de markt zet als onderscheidend. Dit om ondersteuning te bieden aan de groeiende hoeveelheid apparaten. Door al die nieuwe apparaten komen er echter ook nieuwe protocollen en standaarden bij. Natuurlijk zullen IoT-apparaten gebruikmaken van bekende standaarden als wifi en Bluetooth, maar ook Zigbee en Z-Wave behoren tot de IoT-protocollen.

Met de IoT Suite heeft Ruckus Networks een centraal platform in handen dat het mogelijk maakt de verschillende draadloze protocollen te gebruiken binnen dezelfde infrastructuur aan hardware. Het bedrijf keek daarbij vooral naar welke protocollen ondersteund moeten worden voor enterprise-scenario’s, waarna het besloot voor Zigbee en Bluetooth te gaan. Beide hebben ze op zichzelf al zeer specifieke gebruikerstoepassingen, maar communicatie onderling is niet mogelijk. De IoT Suite heeft als doel dit specifieke verkeer via het bestaande netwerk te loodsen.

De keuze voor Zigbee is logisch, aangezien deze standaard vooral in industriële toepassingen gebruikt wordt. Op de vraag waarom Z-Wave ontbreekt, dat ondanks zijn smart home-karakter bijvoorbeeld tot zijn recht komt in slimme kantoren, stelt Beach dat er wel plannen zijn om de ondersteuning van de IoT Suite verder uit te breiden. Veel verder in detail treedt hij echter niet.

Sterk in de hotelsector

Beach maakt door middel van een voorbeeld ook duidelijk waarom dan precies voor de twee genoemde protocollen gekozen is. Zo is er een samenwerking met Assa Abloy, een wereldwijd leverancier van deursloten voor hotels. Het IoT zorgt ervoor dat deursloten van deze leverancier ook met het internet verbonden raken. Dit bijvoorbeeld om als gast je mobiel te kunnen gebruiken voor het ontgrendelen van de deur, of om als IT-beheerder het deurslot opnieuw in te stellen. Dit levert natuurlijk best wat extra voordelen op, zoals het als gast kunnen verlengen van de uitchecktijd zonder dat een tripje naar de receptie nodig is.

Ruckus Networks heeft Assa Abloy dus geholpen bij het slim maken van de sloten. Wanneer er echter meerdere slimme deursloten in hotels uitgerold worden, dan zouden er in theorie ook meerdere Zigbee gateways uitgerold moeten worden. Beach geeft aan dat de samenwerking dergelijke gateways overbodig maakt, doordat Ruckus Networks zijn access points direct als Zigbee gateway laat dienen. Daarnaast kan ook Bluetooth tot recht komen voor de sloten.

Volgens Beach is de dekking in deze situatie geen probleem, ondanks het feit dat dat bij Zigbee soms wel als problematisch wordt ervaren. Beach zegt dat het bereik van de standaard in sommige gevallen zelfs verder reikt dan wifi. Wat Ruckus Networks hierin helpt is dat het beschikt over gerichte oplossingen voor verschillende industrieën. Veel van die producten zijn dan ook op maat gemaakt voor de hotelsector, aangezien Ruckus Networks daar veel klanten heeft. In die sector worden vaak in iedere kamer access points opgehangen, waardoor het bereikverlies minder een issue is.

Stappen om te ontzorgen

Uiteindelijk wil Ruckus Networks zoveel mogelijk access points aan laten sluiten op het IoT-platform. Daarom kiest het bedrijf ervoor om zijn nieuwere access points standaard uit te rusten met de benodigde IoT-technologie, die ingebouwd zit in de radio. Veel klanten zullen echter niet van plan zijn om al hun access points te vervangen. Voor zulke bedrijven biedt Ruckus Networks een speciale adapter aan, zodat ook deze apparaten de genoemde protocollen kunnen ondersteunen. De gebruiker hoeft deze adapter slechts in de USB-aansluiting van zijn access point te steken. Het inpluggen van zo’n adapter verdient natuurlijk niet een schoonheidsprijs, maar het is zonder meer eenvoudiger en goedkoper dan als bedrijf zelf een IoT-netwerk opzetten.

De IoT Suite is daarmee een portfolio met meerdere onderdelen om zoveel mogelijk zorgen rondom het IoT weg te nemen. Eén van de zaken die daar ook deel vanuit maakt is de zogeheten IoT controller. Kortweg komt het er op neer dat netwerken met bijbehorende IoT-endpoints te beheren, coördineren en te verbinden zijn met IoT-clouddiensten. Vanuit dit panel zijn dus allerlei zaken rondom het IoT te regelen, zoals het configureren van ‘if-this-then-that’-regels. De controller is best veelzijdig, waarbij het belangrijkst is om producten en services van derde partijen uit te lezen en beheren.

Blijven innoveren om te onderscheiden

Voor Ruckus Networks is het zaak om de IoT Suite onderscheidend te houden. Andere netwerkpartijen kijken net zo goed naar het opzetten van een IoT-portfolio en hebben ook gezien hoe Ruckus Networks al bijna een jaar aan de weg timmert met zijn IoT Suite. Het bedrijf introduceerde deze namelijk een jaar geleden op het Mobile World Congress en bleef sindsdien met updates komen, bijvoorbeeld door de IoT Controller van extra functionaliteit te voorzien. Het bedrijf vond het portfolio medio 2018 goed genoeg voor een daadwerkelijke lancering, wat toen ook gebeurde.

Zoals gezegd is er binnen de netwerkmarkt veel concurrentie, waardoor er updates voor de IoT Suite blijven komen. Daarnaast kijkt men ook naar het differentiëren op andere vlakken. Daaronder valt bijvoorbeeld de 3,5 GHz-band in de Verenigde Staten, ook wel CBRS, waar autoriteit FCC eerder toestemming voor verleende. Ruckus Networks heeft hier op maat gemaakte access points voor in huis. Vooralsnog is dit voor onze markt niet interessant, maar het bedrijf heeft dus op meerdere manieren oog voor gerichte oplossingen om zich te onderscheiden.

Het blijft interessant om te zien dat een bedrijf als Ruckus Networks veel werk maakt van innovatieve oplossingen op de markt brengen. Op die manier zal het in staat zijn om zijn positie te behouden. Hotelketens, om het bij een doelgroep te houden, zullen zeker profiteren van de IoT Suite. Net zoals bepaalde andere sectoren dat zullen doen. We zijn benieuwd hoe de boodschap zich verder zal blijven ontwikkelen.