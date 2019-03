Updates? Mijn website draait toch prima?

Zo de domeinnaam is gekocht en de website draait. Je hebt er nu geen omkijken meer naar. Toch? Niet helemaal waar. Er zijn 5 redenen om regelmatig je site en plugins bij te werken en zo je website goed te onderhouden.

1. Beveiliging

Meteen maar met het belangrijkste beginnen. Jouw CMS (WordPress, Joomla, etc) krijgt regelmatig een update van de makers. Soms gaat het om hele nieuwe functionaliteit, zoals bij WordPress 5.0, waar een hele nieuwe manier van pagina’s opmaken in zit (‘Gutenberg’). Maar veel vaker gaat het om kleine updates, waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de beveiliging van het systeem. Want de populariteit van een CMS, en dan vooral WordPress, maakt het ook een aantrekkelijk platform voor hackers. Zorg er dus voor dat je altijd de laatste versie van je CMS-software draait.

Ook de plugins (‘extensions’ in Joomla) die je hebt geïnstalleerd krijgen regelmatig updates. Bijvoorbeeld omdat ze anders niet meer werken met een nieuwe versie van een CMS of omdat er beveiligingslekken in de plugins kunnen zitten, die door gebruikers of de ontwikkelaars zijn ontdekt. Ook hiervoor geldt dat je er het beste voor kunt zorgen dat deze up-to-date zijn.

Er is nog een derde component dat samen met het CMS en de plugins jouw website uitmaakt. Dat is het template dat je hebt geïnstalleerd en op basis waarvan jij je website hebt gebouwd. Ook hierin zit code verwerkt, die gehackt kan worden en die dus goed beveiligd moet worden. Dat doe je door altijd de nieuwste versie van een template te gebruiken.

2. Ondersteuning voor de nieuwste standaarden

Internet verandert in een snel tempo. Waar een paar jaar geleden ‘Flash’ nog heel gebruikelijk was, kom je dat nu nauwelijks nog tegen. Zo zijn er meer standaarden die worden vernieuwd of zelfs helemaal vervangen door iets anders. Door op tijd je website te updaten, zorg je ervoor dat je altijd klaar bent voor zulke veranderingen.

3. Nieuwe functionaliteit

Zoals boven al even aangegeven, verandert ook de functionaliteit van je CMS op zijn tijd. De nieuwe editor van WordPress sinds 5.0 is daarvan een goed voorbeeld. Je kunt hiermee werken in blokken op een pagina, wat het veel gemakkelijker maakt om een fraai uitziende website te maken. Natuurlijk kun je daar alleen van profiteren wanneer je op tijd de nieuwste versie van je CMS installeert.

4. SEO

Wanneer je het belangrijk vindt dat bezoekers de weg naar je website weten te vinden, dan is het up-to-date houden van je systeem een must. Updates van CMS software, plugins en templates hebben voorzieningen die je helpen om je site Google-vriendelijk te houden. Dat geldt met name vooral voor nieuwere templates. Ziet jouw site er nog steeds heel klein uit op een mobiele telefoon? Tijd voor een update waarbij je een template gebruikt dat mobiele telefoons ondersteunt (‘responsive design’). Google heeft al sinds enige tijd een nieuw algoritme dat zulke sites beter waardeert dan sites die geen optimalisatie hebben voor kleinere schermen.

5. HTTPS

Er is nog een aspect van je site die Google belangrijk vindt en dat is de versleuteling. Veel website zijn voorzien van een slotje in de adresbalk en in plaats van ‘http’ staat er ‘https’. Dit wordt geregeld door het zogeheten SSL-certificaat. Zo’n certificaat kun je afnemen bij je webhoster en dit wordt automatisch op je domein geïnstalleerd. Wel moet je er dan zelf nog voor zorgen dat het in je CMS wordt geactiveerd. In Joomla kun je dat eenvoudig in de instellingen doen. Bij je WordPress website werkt dat het beste via de Really Simple SSL-plugin. Let er vooral op dat er geen ‘mixed content’ op je site staat waarbij sommige url’s wel en andere niet via https lopen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de pagina zelf wel, maar een afbeelding die erop staat niet is versleuteld. Bezoekers zien dan wel het slotje, terwijl niet alle content versleuteld wordt verstuurd. Het lijkt er sterk op dat browsers, met Chrome voorop, in de nabije toekomst onversleutelde content niet meer zullen weergeven.

De ene update is belangrijker dan de andere. De beveiliging van je website moet wel de hoogste prioriteit hebben. Zorg ervoor dat je die updates in elk geval zo snel mogelijk installeert.

Dit is een ingezonden bijdrage van Argeweb.