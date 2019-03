AI inspiratiebron nieuwe IT-trends in financiële sector

Legacy IT-infrastructuren met een complexe architectuur en veel gevoelige klantdata maken fundamentele modernisering in de financiële sector lastig. Toch zijn banken en verzekeraars de pioniers als het gaat om de praktische inzet van Robot-controlled Process Automation (RPA) en artificial-intelligence-oplossingen (AI), blijkt uit een onderzoek van NetApp.

56 procent van de ondervraagden uit de financiële sector gaf aan een eigen strategie te hebben en een of meerdere AI-oplossingen toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. En hoewel de verantwoordelijkheid over het gebruik van AI meestal bij het management ligt – en heel soms bij IT-teams – zegt 30 procent de introductie van een speciale AI-afdeling te plannen.

Online business groeit

De inzet van AI binnen de financiële sector heeft te maken met de opkomst van smartphones en de digitalisering. Deze ontwikkelingen maken banken en verzekeraars steeds toegankelijker voor klanten. Dit zorgt ervoor dat de online business en de serviceaanvragen in de sector exponentieel groeit. Veel van deze serviceaanvragen zijn echter repetitief en vereisen geen of weinig individuele reacties. Ze zijn daarom ideaal voor RPA. Uit het NetApp-onderzoek blijkt dan ook dat beslissers in de financiële sector deze ontwikkeling zien als een startpunt voor het (verder) integreren van AI-oplossingen.

Foutpercentage verlagen

Onderzoeks- en adviesbureau Gartner voorspelt dat in 2022 wereldwijd 2,4 miljard dollar wordt uitgegeven aan RPA-software. Bij zo’n bedrag is duidelijk dat RPA inmiddels mainstream aanwezig is. Banken en verzekeraars zijn volgens Gartner nu al grootverbruikers van RPA. Automatisering kan financiële dienstverleners helpen om het foutpercentage van repetitieve taken te verkleinen. Bijvoorbeeld bij accounting en processing. 46,7 procent van de ondervraagden uit de financiële sector zegt al AI in deze gebieden te gebruiken. Intelligente oplossingen winnen ook steeds meer terrein in complexe gebieden, zoals portfoliomanagement (26,7 procent), fraudepreventie (40 procent) en klantenservice (46,7 procent).

In de toekomst zal AI ook de workload van service- en supportteams voor individuele gevallen kunnen verminderen. Maar AI heeft nog meer potentie, vooral in combinatie met de cloud.

De cloud als katalysator voor AI

Als het gaat om infrastructuur, is de financiële sector erg cloudgeoriënteerd: 86,7 procent van de ondervraagden vertrouwt op AI-services die rekenkracht halen uit de cloud. Supportchatbots kunnen bijvoorbeeld met behulp van de rekenkracht uit de cloud de taal van klantvragen automatisch herkennen. Ook zijn ze dankzij Natural Language Processing (NLP) in staat om in de taal van de vraagsteller te reageren. Daarnaast bieden cloudoplossingen financiële dienstverleners de noodzakelijke flexibiliteit en prestaties om enorme hoeveelheden data snel te verwerken. Hierdoor zijn IT-securityafdelingen in staat om snel frauduleuze transacties te detecteren. Cloudarchitecturen, zoals de Cloud Volume-services van NetApp, hebben developers als uitgangspunt. Ze zijn ontworpen om het zo eenvoudig mogelijk te maken een eigen infrastructuur te bouwen door het faciliteren van simpele connectiviteit en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Externe experts helpen bij vertrouwen in AI

Hoewel de voordelen van AI voor zich spreken, en de financiële sector uitgebreid kijkt naar de opties, bleek uit het NetApp-onderzoek dat erbij de keuze voor AI toch nog zorgen zijn over privacy. Wat begrijpelijk is, gezien de zeer gevoelige en persoonlijke data waar de financiële sector mee werkt. Samenwerken met externe experts kan voor de benodigde knowhow zorgen om een veilige omgang met data te garanderen en ervoor te waken dat alleen veilige en gecertificeerde oplossingen worden gebruikt. Op deze manier kan een expert de laatste gereserveerdheid ten aanzien van AI wegnemen.

De getoonde motivatie om te investeren in AI en de hoge implementatiegraad van AI-projecten in de financiële sector laten zien dat IT-beslissers bij banken en verzekeraars het belang van de technologie erkennen. Als ze deze houding behouden en open blijven staan voor de mogelijkheden van AI, zijn ze goed voorbereid op de toekomst. En kunnen andere sectoren een voorbeeld nemen aan de financiële sector.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jean-Francois Marie, Director, Chief Technologist EMEA bij NetApp. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.