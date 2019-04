Zyxel groeit door Nebula Cloud, voegt oudere modellen toe aan cloudplatform

Zyxel heeft zich met slimme antennes en de Nebula Cloud goed weten te onderscheiden in de markt. Tijdens ons recente bezoek aan Zyxel spraken we met Kevin Drinkall, de EMEA Wireless en Cloud Market Development Manager bij Zyxel. We spraken over hoe het bedrijf zich onderscheidt in de netwerkmarkt en hoeveel last het heeft van de concurrentie. Het is geen geheim dat de concurrente hoog is en de marges onder druk staan.

De netwerkmarkt is een redelijk drukke markt, waar de afgelopen jaren wat consolidatie is ontstaan. Sommige partijen zijn omgevallen of hebben besloten om bepaalde markten niet meer te bedienen, omdat de pittige concurrentie het lastig maakte. We vroegen Drinkall naar de positie van Zyxel. Hij stelt dat Zyxel het een aantal jaar geleden wel even lastig heeft gehad om zich goed te onderscheiden, maar dat het in 2017 en 2018 boven verwachting heeft gepresteerd. Voornamelijk met innovaties die andere (nog) niet hebben. De belangrijkste innovaties zijn volgens hem de slimme antennes en het Zyxel Nebula cloud-management platform (hierna Nebula cloud).

Drinkall heeft veel technische netwerkkennis, waardoor het goed is om met hem te praten en te sparren over alle draadloze wifi-technologieën, standaarden en te horen wat volgens hem goed werkt. Natuurlijk horen we ook graag wat niet goed werkt en waar nog ruimte is voor innovatie. We zullen niet te diep in gaan op de nieuwe standaarden, maar wifi 802.11ax (ook wel wifi 6 genoemd) is een stap voorwaarts. De nieuwe standaard is echter nog niet perfect. Er blijven bepaalde zaken achterwege, waardoor er voor partijen als Zyxel ruimte blijft om te innoveren.

MU-MIMO vs Smart Antenna

Een goed voorbeeld is MU-MIMO ten opzichte van de smart antenna-technologie van Zyxel. Met MU-MIMO is het de bedoeling dat een apparaat dat verbonden is met een wifi-netwerk, om de zoveel seconden een signaal uitzendt om aan te geven waar het zich bevindt. Het access point is daardoor in staat om een gericht signaal te sturen naar het apparaat. Hierdoor is de verbinding zo optimaal mogelijk, is het maximale bereik groter en kunnen er hogere snelheden worden gehaald.

Tot zover de voordelen. De technologie heeft namelijk ook een nadeel en dat is dat het versturen van een signaal om de zoveel seconden flink wat stroom kost. Het gevolg is dat op veel mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, MU-MIMO vaak niet wordt ingeschakeld of simpelweg niet wordt ondersteund. Fabrikanten vinden de accuduur vaak belangrijker dan de snellere wifi-verbinding.

Smart Antenna stuurt gericht signaal zonder MU-MIMO

De slimme antenne-technologie van Zyxel doet in theorie hetzelfde, maar zonder de MU-MIMO-technologie. Het verbonden apparaat, de smartphone of tablet, hoeft niet constant een signaal uit te zenden. Zodra een apparaat is verbonden met een access point van Zyxel, berekent het access point op basis van een algoritme de locatie van het apparaat. Vervolgens stuurt het access point een geoptimaliseerd en gericht signaal naar het apparaat. Hierdoor verbeteren de snelheid en het totale bereik. Zyxel is zo in staat om de voordelen van MU-MIMO te bieden zonder de nadelen van het additionele stroomverbruik.

Drinkall zegt hierover dat het ook minder storingsgevoelig is. Een van de problemen waar gebruikers nog weleens tegen aanlopen zijn muren of magnetrons die ineens een signaal blokkeren. Doordat deze technologie probeert het signaal te optimaliseren, zijn dit soort problemen veel minder groot. Het signaal kan namelijk ook geoptimaliseerd worden om een stoorzender heen.

Met deze slimme antenne-technologie is Zyxel overigens niet uniek. Drinkall zegt dat Ruckus eenzelfde soort techniek heeft ontwikkeld die ongeveer hetzelfde werkt. Andere concurrenten in de markt bieden deze technologie niet aan.

Volgens Drinkall kunnen er zo’n 160 clients tegelijk gebruikmaken van deze techniek per access point. Weliswaar op een lage bandbreedte, want met 160 cliënts kan je nooit allemaal tegelijk videostreamen natuurlijk. Bij MU-MIMO is het aantal ondersteunde cliënts vele malen lager.

Nebula Cloudplatform verantwoordelijk voor stevige groei

Met de komst van Nebula cloud kwam ook een nieuw businessmodel voor Zyxel en dat heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Het werkt nu met een licentiesysteem op basis van punten. Bedrijven hebben de keuze om een Zyxel-netwerk gratis aan te leggen en te beheren. Voor de meer professionele opties moet jaarlijks een licentie worden afgenomen op basis van punten die kunnen worden aangekocht.

Daarmee is een Zyxel-netwerk nu op drie manieren te beheren: via de cloud, via een desktop-applicatie en stand alone (via apparaat). Voor zakelijke klanten is het afnemen van een licentie om de professionele opties te gebruiken geen enkel probleem. Het is allemaal prima te betalen en zorgt ervoor dat het draadloze netwerk beter is te beheren en te optimaliseren. Voor Zyxel is het een inkomstenbron die flink bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat het businessmodel van Zyxel veel gezonder en prettiger wordt voor de klant.

Verdienmodel is anders

Van oorsprong waren netwerkbedrijven er vooral op uit om elke drie jaar access points te vervangen. Dat was voorheen het moment dat de kassa rinkelt voor een netwerkbedrijf. Met zo’n nieuw cloudlicentiemodel is dat minder belangrijk geworden. Het is veel belangrijker geworden om de klant voor je te winnen en de voordelen van het merk en cloudplatform te laten ervaren. Daarom kiest Zyxel nu voor de weg om bestaande access points zolang mogelijk te ondersteunen. Het is nu zelfs begonnen om wat oudere access points upgradeable te maken zodat ze ook via de Nebula cloud werken.

“Redelijk veel oudere access points zijn alsnog geschikt gemaakt voor Nebula”

Zyxel merkte namelijk dat veel klanten de voordelen zien van het beheer via een cloudplatform. Zo voegt het bedrijf regelmatig nieuwe features toe die handig zijn. Voor klanten is het echter een dure aangelegenheid om alle access points te vervangen door nieuwe modellen die out-of-the-box geschikt zijn voor cloudmanagement. Daarom heeft Zyxel eens goed naar zijn assortiment gekeken. De modellen die hardwarematig voldoende middelen hebben, zijn voorzien van nieuwe firmware met ondersteuning voor Nebula cloud. Daardoor kunnen klanten toch al overstappen op de Nebula cloud. Vaak hoeft er dan minder of soms helemaal geen hardware vervangen te worden.

Volgens Drinkall komt dat vooral neer op de 6000 series en hoger. Er zijn wel wat modellen onder de 6000 series die ook ondersteund gaan worden, maar de meeste zitten erboven. Dat betekent dat er access points zijn van vier jaar oud die ineens via de Nebula cloud beheerd kunnen worden. Het is helaas niet mogelijk om alle oude access points te voorzien. Er is een bepaalde minimaal rekenkracht en werkgeheugen vereist, en die is niet altijd beschikbaar.

Langzaam migreren, kosten spreiden

De voordelen voor de klant zijn dat ze geen nieuwe hardware hoeven te kopen om in het cloudplatform te stappen. Voor Zyxel is het voordeel dat ze toch wat verdienen aan de cloudlicenties. Nog belangrijker is dat de klant Zyxel blijft gebruiken. Als ze alle hardware hadden moeten vervangen, hadden ze ongetwijfeld bij meer merken offertes opgevraagd en loop je als merk het risico een klant te verliezen. Voor beide partijen is de backward-compatibiliteit dus een groot voordeel. Daarnaast zal de klant enorm blij zijn met deze innovaties, wat goed is voor het klanttevredenheidcijfer.