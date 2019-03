Pure Storage integreert StorReduce: ObjectEngine herstelt cloud- en on-premise-data

Pure Storage heeft sinds kort ObjectEngine in zijn portfolio, een dataprotectieplatform dat voortkomt uit de eerste overname sinds Pure Storage een beursgenoteerd bedrijf is. StorReduce werd medio 2018 namelijk voor een onbekend bedrag gekocht, waarmee er wat extra expertise op het gebied deduplicatie, databeheer en datamigratie bijkwam. Naar aanleiding van de productintroductie besloten we in gesprek te gaan met principal systems engineer Marco Bal.

Dat Pure Storage een aantal maanden geleden voor het eerst de portemonnee trok voor een relatief klein bedrijf, was niet heel vreemd. Pure Storage is een relatief jong bedrijf, groeit snel en draait verlies. Die combinatie aan factoren is gebruikelijk: bij snelle groei moeten er vaak te veel investeringen gedaan worden, wat onder de streep resulteert in rode cijfers. Eén van de investeringen is dus vaak een overname, in dit geval dus StorReduce.

Technologie brengt nieuwe mogelijkheden

Kijken we puur naar de technologie die StorReduce biedt, dan komen we software tegen die deduplicatie en datamigratie voor cloud- of on-premise infrastructuur realiseert. Het is mogelijk om ongestructureerde data te dedupliceren en vervolgens op te slaan in een object storage-dienst, zoals de FlashBlade-producten van Pure Storage of Amazon S3. Dit om uiteindelijk op iedere plek snel dataherstel te realiseren.

Pure Storage had zelf wel deduplicatie-technologie in huis, maar deze haalde eigenlijk alleen het gewenste niveau voor de FlashArray-serie voor block storage. Voor de FlashBlade arrays, de productlijn voor file- en object storage, waren de deduplicatiemogelijkheden beperkt. Deze beperkte mogelijkheden hebben ertoe geleid dat Pure Storage zijn eerste overname deed.

Sindsdien slaat Pure Storage ook duidelijk de weg in om meer een brug te slaan tussen on-premise en de public cloud, ‘Pure Unifies Cloud’ zoals het zelf de boodschap noemt. Zo kwam het eind vorig jaar met block storage die in de Amazon Web Services (AWS)-cloud draait. Hiermee kunnen bedrijfskritische applicaties naadloos in de cloud draaien.

ObjectEngine verenigt verschillende omgevingen beter

Hoewel de laatste ontwikkeling al grotendeels met eigen technologie mogelijk was, is StorReduce ingezet om nog beter de Pure Unifies Cloud-boodschap te verwezenlijken. Met ObjectEngine heeft Pure Storage nu een platform in handen voor snelle back-ups, dataherstel en het opnieuw kunnen gebruiken van data tussen private en public clouds. Bal deelde ook een afbeelding met ons die de nieuwe boodschap duidelijk weergeeft.

Bal ziet de ObjectEngine als een grote stap voorwaarts ten opzichte van de traditionele gang van zaken, waarbij doorgaans een disk-to-disk-to-tape (D2D2T)-methode geldt. Bij deze aanpak kan het soms dagen duren voordat data weer hersteld is. Dit heeft alles te maken met de manier waarop data verwerkt wordt. Regelmatig geraadpleegde data belandt op de disk en historische gegevens op tape. Een methode die weliswaar werkt, maar niet optimaal vanwege de tijd die het in beslag neemt om bij de data te komen. Vooral door de opslag op tape, waarbij data niet meer op de eigen locatie beschikbaar is.

ObjectEngine brengt daar verandering in met een flash-to-flash-to-cloud (F2F2C)-architectuur. Het flash-to-flash gedeelte bij de aanpak zorgt al voor een versnelde recovery-tijd, terwijl het cloud-gedeelte van F2F2C vooral het hergebruik van data vergemakkelijkt. Data in de cloud is nu eenmaal makkelijker te raadplegen dan gegevens op tape.

Concurrentie zoekt ook methodes om van tape af te komen

Met het nieuwe product heeft Pure Storage een platform in handen dat gericht is op primaire storage. Op dit vlak zal het moeten concurreren met meerdere spelers, waarbij Dell EMC Data Domain-storage vooral een bekend alternatief is. Pure Storage zet vooral in op zijn F2F2C-architectuur om zich van een dergelijke oplossing te onderscheiden, al moet gezegd worden dat er bij Data Domain ook methodieken zijn om van het nadelige tape gedeelte van de traditionele architectuur af te komen. Vendoren die tape eruit weten te halen, ontwikkelen dan een soort disk-to-disk-to-cloud-architectuur.

Het flash-gedeelte als primair opslagmiddel heeft dan wel weer een echt Pure Storage-karakter, waardoor het data kan comprimeren en snelle recovery realiseert. Wat dat betreft heeft Pure Storage goed gekeken naar hoe het met zijn eigen middelen onderscheidend kan zijn. Dat resulteert in flash als primair opslag- en back-upmiddel en cloud als middel voor data-archief en disaster recovery.

Aanvulling op bekende back-updiensten

Uiteindelijk dient de ObjectEngine als aanvulling op allerlei bekende back-up methodes, zoals Veeam, Commvault en Veritas. Pure Storage heeft er ook werk van gemaakt om ObjectEngine naadloos samen te laten werken met de genoemde vendoren, zodat ObjectEngine het doelwit wordt van die oplossingen. De genoemde back-upleveranciers kunnen bijvoorbeeld een stukje orkestratie bieden dat Pure Storage in dit geval niet levert.

Pure Storage heeft op dit vlak al vaker samengewerkt met de Veeam, Commvault en Veritas. Ook Rubrik is één van de partners van Pure Storage, maar die werd bij de onthulling nog niet genoemd. Zerto is eveneens een partner waarover nog niets gezegd werd. Bal gaf hierop een algemeen antwoord. Het bedrijf kijkt altijd naar het toevoegen van ondersteuning voor meerdere partijen. Wat ons betreft liggen daar ook nog kansen, want Zerto en Rubrik zijn vandaag de dag relevante partijen.

Verschillende versies

Pure Storage brengt de Object Engine uit in twee verschillende versies: een fysieke appliance die on-premises kan worden geïnstalleerd (ObjectEngine//A) en een cloudvariant in combinatie met AWS S3 (ObjectEngine//Cloud). ObjectEngine//A biedt dataherstel aan 25 TB per uur of 15 TB per uur met deduplicatie, wat overigens geldt voor de minimale configuratie van 4 nodes. Dit is wel schaalbaar door het toevoegen van extra nodes. ObjectEngine//Cloud kan worden opgeschaald tot meer dan 100 TB per uur. Daarmee verschillen de uitvoeringen behoorlijk van elkaar, maar het is in ieder geval fijn dat de klant afhankelijk van zijn behoefte kan kiezen.