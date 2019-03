Extreme Networks zet software en use cases als duidelijke stippen op de horizon

Extreme Networks wil met zijn drie nu complete portfoliopijlers als ‘nieuw’ de netwerkmarkt bestormen, vertelde CEO Ed Meyercord ons tijdens een bezoek aan roadshow Extreme NOW in Londen. Vooral op softwaregebied en met specifieke use cases in verticale markten valt dan ook veel te verwachten.

Volgens de netwerkleverancier gaat het op dit moment erg goed met het bedrijf. Na de overnames van de bedrijfsonderdelen van Zebra Networks, Avaya Fabric en Brocade, is inmiddels het hele productenportfolio binnen de netwerkspecialist geïntegreerd. De neuzen van alle medewerkers staan intern op éen lijn en alle klanten zijn, ook die van de overgenomen partijen, helemaal naar Extreme Networks gemigreerd.

Volgens Meyercord geeft dit een gevoel dat, ondanks al 20 jaar actief te zijn op de netwerkmarkt, het bedrijf op een moment is gekomen dat het opnieuw kan ‘starten’. Volgens hen voelt iedereen binnen het bedrijf dat het ‘nieuwe’ Extreme Networks die nieuwe kansen kan pakken.

Drie pijlers voor productenportfolio

Het productenportfolio bestaat nu uit drie pijlers. Alle Extreme- oplossingen voor de edge in combinatie met de Zebra Networks-producten bevinden zich in Smart OmniEdge-pijler. De Extreme campus-oplossingen, voortbordurend op Avaya Fabric, zitten in Automated Campus en de datacentertoepassingen, inclusief die van Brocade, vanzelfsprekend in het Agile Data Center-portfolio.

Dit alles natuurlijk gecombineerd met de diverse oplossingen voor overzicht, beheer en analytics en de alles overkoepelende ‘single pane of glass’ beheerlaag van Extreme Management Center. Daarnaast, zo hamert de topman er meerdere keren op, beschikt Extreme Networks over een zeer goede klantenondersteuning.

Dit zeer complete portfolio wordt inmiddels door veel gebruikers omarmd. Vooral in de EMEA-regio doet de netwerkspecialist het goed. Deze regio brengt al twee jaar lang meer op dan bijvoorbeeld thuisregio Amerika. Binnen de EMEA-regio is vooral het marktsegment UK & Benelux een groeimarkt met veel potentieel en dubbele cijfers. Zo nam de omzet binnen deze laatste regio tot eind 2018 met maar liefst 26 procent toe in vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Richting een softwareleverancier

Ondanks al deze mooie cijfers, ziet Extreme Networks wel de noodzaak om zich te blijven aan te passen aan de vraag van zijn klanten. Het betekent vooral dat software een steeds belangrijkere plaats gaat innemen, naast de netwerkinfrastructuur en -componenten. Op dit moment zit het gros van de R&D-investeringen dan ook in software; 95 procent tegenover slechts 5 procent in hardware-oplossingen en -toepassingen.

Bij deze investeringen in software staat het gebruik door de uiteindelijke klanten altijd voorop. Vooral moeten deze eindgebruikers met deze oplossingen hun netwerken op een goede en veilige manier kunnen beheren. Het traditionele beheer van netwerken is, volgens hem, door de komst van al die miljoenen devices die zich tegenwoordig binnen netwerken aanwezig zijn of daartoe toegang zoeken, niet meer mogelijk. Daarom moet software -en ook wel clouddiensten- hiervoor de oplossing brengen.

Ook SaaS-model naast licentiemodel

Als Meyercord het over deze software-oplossingen heeft, bedoelt hij daarmee vooral tools die alles rondom netwerkinfrastructuren kan automatiseren. Vanaf de IoT edge, via de wifi-infrastructuur tot aan campusomgevingen, het on-premise datacenter. Dit alles natuurlijk in combinatie met het verzorgen van alle connectiviteit voor alle devices, applicaties en ook clouddiensten.

Niet alleen met diensten en oplossingen moet Extreme Networks een softwareleverancier worden, ook intern zal er veel moeten veranderen. Bijvoorbeeld op de manier waarmee die oplossingen en toepassingen straks aan de man worden gebracht. Dit betekent dat ook de netwerkspecialist een SaaS-model moet gaan omarmen en pay-as-you-go, naast het bestaande verkoopmodel met langdurige licenties.

Overigens betekent de focus op software niet dat de hardware-toepassingen helemaal worden genegeerd. Begin dit jaar lanceerde Extreme Networks nog nieuwe access points op basis van de laatste wifi-technologie 802.11ax (wifi 6) en een reeks van multirate gigabit-switches speciaal voor edge-omgevingen en passend in zijn SmartOminEdge-oplossingen.

OS-laag die apps op hardware moet afleveren

De focus op software en ook wel de ambities rondom de cloud, is ook merkbaar in de ‘sneak preview’ die Ed Meyercord ons gaf over de producten die op de roadmap staan. Zo geeft hij aan dat de netwerkspecialist op dit moment een nieuwe softwarelaag ontwikkelt die moet dienen als een soort besturingssysteem. Deze op Linux gebaseerde server based laag of OS moet eigenlijk de diverse besturingssystemen waarmee gebruikers binnen het Extreme-productenportfolio nu te maken hebben vervangen.

Verder moet deze OS-laag het mogelijk maken om, op guest VM’s of switches, virtuele servers te zetten. Deze moeten ervoor zorgen om uiteenlopende applicaties vanaf die switches te laten draaien. Ook moeten deze hiermee naar eigen smaak kunnen worden aangepast, dus bijvoorbeeld applicaties in switches of access points te draaien, de edge, de core of het datacenter. Dit lijkt dus misschien een beetje op de ‘containertechnologie’ die het bedrijf zou ontwikkelen, zoals Senior VP EMEA John Morisson eind vorig jaar al aan Techzine vertelde.

Met deze ‘OS-laag’ moeten eindgebruikers straks meer flexibiliteit krijgen en ook hun kosten omlaag brengen door meer mogelijkheden om hun netwerken te kunnen beheren of om bepaalde applicaties diep in hun netwerken te pushen, zo geeft de CEO aan. Dit alles natuurlijk ook in combinatie met Extreme Management Center.

Extreme Application Store

Een andere interessante ontwikkeling die verder wordt aangestipt, is de komst van een Extreme Application Store. Met deze marktplaats voor applicaties kunnen gebruikers straks niet alleen de eigen applicaties van de netwerkspecialist downloaden, zoals voor analytics of bepaalde beveiligingstoepassingen, maar ook API’s van derden. Deze applicaties kunnen ze vervolgens weer kwijt in hun core-, campus- of datacenterinfrastructuur, maar ook in de edge. Denk daarbij aan de access points. Hiermee kunnen ze dan lokaal eenvoudiger bepaalde verwerkingen uitvoeren, in plaats van in het datacenter of misschien in een public cloudomgeving. Kortom, ook hier weer meer efficiency en gebruiksgemak voor de gebruikers.

Over wat Extreme Networks richting cloudomgevingen wil gaan doen, is de CEO minder loslippig. Hij geeft aan dat er wel een cloudplatfom zal worden uitgebouwd, onder meer met behulp van de bestaande Extreme Cloud. Vanaf dit platform zou het dan mogelijk moeten worden de eerdergenoemde containertechnologie verder in alle infrastructuur te implementeren.

Use cases en andere diensten

Naast al deze ontwikkelingen op softwaregebied, is de netwerkspecialist ook van plan om de komende tijd meer in zijn klanten te gaan investeren en in het bijzonder in de verticale markten. Extreme Networks is zeer actief in verticale segmenten als de transportsector, de maakindustrie, retail, service providers, de sport– en entertainmentsector, overheden en de gezondheidszorg. Hiervoor wordt de nadruk gelegd op specifieke use cases en welke oplossingen eindgebruikers het beste in hun segment kunnen gebruiken.

Desgevraagd geeft Meyercord aan dat Extreme Networks verder voorlopig nog geen plannen heeft het portfolio uit te bereiden op het gebied van bijvoorbeeld voice- of security-oplossingen die andere netwerkleveranciers wel aanbieden. De topman geeft aan dat het bedrijf hiervoor natuurlijk wel open staat, maar dat de eerste gedachte altijd zal zijn welke waarde deze oplossingen hebben voor de gebruikers en of het voor hen wel handig is deze vanuit Extreme Networks te leveren.

Bovendien zal ook worden afgevraagd of deze producten en diensten goed passen binnen de drie portfoliopijlers en hoe deze worden ondersteund. De CEO houdt op dit gebied dus duidelijk nog een slag om de arm.

Flink de boer op

Extreme Networks staat er dus goed voor en wil naar eigen zeggen als een echte startup weer flink de boer op. En die mogelijkheden zijn er legio. Als we de laatste Gartner-voorspellingen mogen geloven moet dit zeker gaan lukken. Extreme Networks bevindt zich in het Leader-Quadrant van het LAN/WLAN-segment en binnen het datacentersegment onder de challengers. Overall staat de netwerkspecialist ook op een goede plaats in het netwerksegment. Het moet alleen daar Cisco en HPE-Aruba voor zich dulden.

We zijn benieuwd hoe de komende producten na het tipje van de sluier van CEO Ed Meyercord er het komende jaar daadwerkelijk gaan uitzien. Of komen er misschien nog echte ‘disruptive’ ontwikkelingen aan die Extreme Networks nog verder omhoog helpen in het netwerksegment? Dit kan de netwerkspecialist nog meer aantrekkelijk maken voor eindgebruikers.

We kijken dan ook met spanning uit naar de mondiale conferentie Extreme Connect van de netwerkspecialist die in mei van dit jaar in Nashville in de Verenigde Staten plaatsvindt. Wellicht dat de nieuwe oplossingen en toepassingen van de netwerkspecialist dan vol in het daglicht komen.