Back-ups maken van een onderneming die nooit stil staat

Organisaties met een duidelijke IT visie en strategie op het gebied van dataprotectie geloven dat ze hiermee beter in staat zijn data te beschermen zonder dagelijkse backups te maken. Over de onmisbaarheid van back-up en replicatie voor bestandsopslag en applicaties is echter iedereen het nagenoeg eens. Toch wordt in de praktijk het belang van een back-up soms over het hoofd gezien – een fout die geen enkele onderneming zou moeten maken.

Of het nu komt door uitval als gevolg van een hardwarestoring, een cyberaanval of een menselijke fout: je hebt altijd een plan B nodig als het gaat om bedrijfscontinuïteit. Wanneer het noodlot toeslaat, staat de IT-afdeling onder druk om de impact hiervan op werknemers en klanten zoveel mogelijk te beperken. En businesscontinuïteit is iets waar het IT-team zich continu bewust van moet zijn. World Backup Day is de perfecte gelegenheid om bedrijven te herinneren aan de noodzaak hun gegevens te beschermen en een disaster-recoveryplan op te stellen.

Volgens cijfers van Market Research Future bereikt de cloudbackup-markt de grens van 5,6 miljard dollar in 2023, met een samengestelde jaarlijkse groei van 21 procent over een periode van vijf jaar. Gezien de explosieve groei van de wereldwijde cloudcomputing-markt, komt deze groei in cloudback-up niet als een verrassing. De markt groeit naar verwachting tot ruim 623 miljard dollar in 2023, met een samengestelde jaarlijkse groei van 18 procent over een periode van vijf jaar. Bedrijven zijn dus bereid te investeren in back-up en replicatie en de beschikbaarheid van hun data serieus te nemen. Een grote stap in de goede richting.

En dat is belangrijk, want ook consumenten nemen hun eigen gegevens steeds serieuzer. Dat komt met name door de invoering van de AVG, die consumenten het recht geeft hun persoonlijke gegevens die bedrijven gebruiken te allen tijde in te zien. Bedrijven hebben maximaal een maand de tijd om op een dergelijk verzoek te reageren. Maar ze moeten daarbij niet vergeten dat iedereen – consumenten, werknemers en klanten – tegenwoordig realtime leeft en dus ook verwacht dat data altijd beschikbaar is. Dit is immers ook de tijd waarin mensen via Google een antwoord op elke denkbare vraag kunnen vinden en Siri elke denkbare taak kunnen laten uitvoeren.

Eten, slapen, back-up maken, herhalen…

De grootste bedreiging voor de beschikbaarheid van data is als de IT-dienstverlening van een bedrijf uitvalt. Gezien de complexiteit van gegevensbeheer – waarvoor veel bedrijven nu hybride-IT- en multi-cloudstrategieën inzetten – heeft een IT-afdeling meer ballen in de lucht te houden dan ooit. Dit kan ook als een zegen worden gezien. In het cloud-tijdperk zijn bedrijven niet afhankelijk van een single point of failure en kunnen ze virtuele back-ups maken naar externe locaties voor elke dataset. Dit moet worden afgewogen tegen de privacyprotocollen en de waarde van bepaalde gegevens, maar ook tegen budgettaire beperkingen en zakelijke prioriteiten.

Om die balans te vinden, kunnen bedrijven – als ze een gedegen cloudback-up- en een disaster-recoveryplan hebben – zorgen dat gegevens altijd beschikbaar zijn. Van sommige data is een back-up belangrijker dan van andere. Bedrijfskritische data en applicaties moeten continu worden geback-upt. Ongeplande downtime heet niet voor niets zo: deze kan op elk moment toeslaan.

Back-ups moeten dus worden uitgevoerd wanneer gegevens worden gewijzigd. Zo zorg je ervoor dat de fundamentele informatie en systemen waarop het bedrijf vertrouwt, kunnen worden hersteld naar de staat waarin ze zich bevonden toen er een storing plaatsvond. Oplossingen zoals Backup-as-a-Service (BaaS) en Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) garanderen dat je bedrijf kan blijven draaien. Het everything-as-a-service-model (XaaS) – een prijsmodel op basis van OPEX – stelt bedrijven in staat om diensten te betalen op basis van wat zij gebruiken, in plaats van dat ze vooral grote investeringen moeten doen die alleen maar leiden tot verspilling van IT. Het is cruciaal dat organisaties hun back-up- en hersteldiensten zien als een fundamenteel onderdeel van hun bredere datamanagement- en cloudstrategie. Veeam Availability Suite biedt een complete oplossing voor back-up en replicatie naar de cloud en disaster recovery en biedt beschikbaarheid in alle workloads – virtueel, fysiek en cloud – vanuit één beheerconsole.

Het bewustzijn van de waarde van data neemt toe. World Backup Day is een goede gelegenheid voor IT-managers om na te gaan of hun back-up- en herstelstrategie geschikt is voor hun doel en in lijn is met wat ze nodig hebben om bedrijfscontinuïteit te garanderen. Aangezien de vraag naar de beschikbaarheid van data in het digitale bedrijf alleen maar blijft toenemen, is een toekomstbestendige infrastructuur een must voor moderne ondernemingen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam Software. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.