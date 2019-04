NetSuite is een groeibriljant en voor Oracle het voorbeeld hoe cloud werkt

NetSuite is nu onderdeel van een de grootste multinationals ter wereld, namelijk Oracle. NetSuite weet zich hier echter goed van te onderscheiden. Het opereert zelfstandig en de cultuur in het bedrijf is duidelijk anders dan bij Oracle. De manier van communiceren en de mentaliteit is onderscheidend, het heeft een sterk imago. De klanten en partners die wij spraken zijn erg tevreden, al kijken ze nog steeds met enige vrees en een schuin oog naar Oracle. Volgens Oracle en NetSuite nergens voor nodig.

We waren recent te gast op SuiteWorld, het jaarlijkse event van NetSuite in Las Vegas. Dit bood ons de mogelijkheid om ons eens goed te verdiepen in NetSuite, een bedrijf dat zo’n 2,5 jaar geleden onderdeel werd van Oracle maar nog steeds zelfstandig opereert. Wat ons betreft is dat maar goed ook. Als Oracle het bedrijf integreert dan vermoeden wij dat het snel einde oefening voor NetSuite is. NetSuite is op veel fronten echt anders dan Oracle.

NetSuite is van origine een cloudbedrijf, zelfs toen de cloud nog niet bestond. Dit is het enige model dat ze kennen en dat ze ademen. Die mindset zorgt ervoor dat ze momenteel razendsnel groeien, al zorgen de financiële middelen van Oracle daar ook voor. NetSuite is namelijk druk aan het uitbreiden naar meer landen en regio’s. Overal worden mensen aangenomen en de capaciteit opgeschroefd om te voldoen aan de vraag vanuit de markt. De wereldwijde expansie is belangrijk voor NetSuite en zorgt ook voor extra werk, aangezien NetSuite moet worden gelokaliseerd.

Mark Hurd over NetSuite: “De NetSuite producten blijven voor eeuwig”

De CEO van Oracle, Mark Hurd, was ook aanwezig op SuiteWorld. Hij was onderdeel van de keynote en we kregen de mogelijkheid om hem vragen te stellen. Hij is lovend over NetSuite, noemt het de beste acquisitie die Oracle ooit heeft gedaan. En dat hij niet nog meer tevreden kan zijn dan met de resultaten die NetSuite nu boekt.

De vraag of NetSuite uiteindelijk niet wordt geïntegreerd in Oracle en of de bedrijven elkaar niet bijten is ontelbare keren gesteld. Dit merk je ook bij partners, die zijn ook bang dat Oracle zijn stempel gaat drukken en het negatieve gevolgen heeft voor de NetSuite-producten. Hurd en Goldberg, de oprichter en executive vice president van NetSuite, proberen de mensen keer op keer gerust te stellen.

Oracle’s visie op Oracle ERP en NetSuite ERP

Gezien we dat gevoel bij klanten en partners detecteerden, hebben we het nog maar eens bij Mark Hurd voorgelegd. Hoe gaan twee grote ERP-pakketten naast elkaar bestaan binnen Oracle. NetSuite is een grote cloud ERP-speler, terwijl Oracle natuurlijk al jaren groot is in on-premise ERP. Bij Oracle is de weg naar de cloud inmiddels ook ingezet.

Oracle ERP

Oracle heeft na de overname van NetSuite een hele duidelijke keuze gemaakt. Het bedrijf heeft Oracle ERP weggehaald uit het middensegment. Eigenlijk is Oracle ERP alleen nog weggelegd voor multinationals met miljarden euro’s omzet. Oracle ontwikkelt ook één heel groot zwaar en schaalbaar cloud ERP-systeem dat in principe niet snel is uit te rollen. Op basis van input van de klant wordt een Oracle ERP helemaal op maat geconfigureerd en gebouwd om te voldoen aan de workflows van de klant. Aangezien Oracle zich echt richt op hele grote enterprise organisaties kan dit ook. Zij hebben de budgetten en stellen ook dit soort eisen.

NetSuite ERP werkt met SuiteSuccess, een drie stappenplan

NetSuite bewandelt min of meer de tegenovergestelde weg. NetSuite richt zich niet op die enorme enterprise spelers, maar vooral op het middensegment. Ook begrepen we dat het bedrijf bezig is met een starter edition voor kleine bedrijven die snel verwachten te groeien. Daar is de prijs dan ook naar, maar daar zit wel nog steeds een stuk implementatie inbegrepen. In die prijs zit echter geen marge om een ERP-systeem compleet op maat te bouwen. Daarom werkt NetSuite met SuiteSuccess, een soort configuratie templates die op basis van de wensen van de klant worden geoptimaliseerd.

Elk bedrijf is anders en daarmee is het enorm lastig om een generiek ERP-product te bouwen. Met SuiteSuccess is er een driestappenplan ontwikkeld dat gedeeltelijk generiek is en de flexibiliteit biedt aan Netsuite om een uitgebreid ERP-systeem te bieden tegen een scherpe prijs.

SuiteSuccess bestaat als het ware uit configuratietemplates per vertical, dat is de eerste stap. Dit gebeurt in samenwerking met een groot aantal bedrijven dat actief is in zo’n vertical. Er wordt gekeken hoe een ERP er uit moet zien in een bepaalde vertical, aan welke eisen dit moet voldoen en welke processen en workflows er allemaal zijn. Dat gecombineerd met de kennis die NetSuite in huis heeft biedt het bedrijf de mogelijkheid om dit soort templates te ontwikkelen. Binnenkort zullen partners ook de mogelijkheid krijgen om SuiteSuccess templates te ontwikkelen.

Na die eerste stap is er een generieke template voor een vertical. De tweede stap is dat deze template nog per lokale markt moet worden geoptimaliseerd. Het meest eenvoudige voorbeeld hierin zijn belastingregels en wetten. Die zijn overal in de wereld net even anders, maar een ERP-systeem moet hier wel mee overweg kunnen. Ook banken werken in veel landen net even anders. Voor het verwerken van betalingen zijn koppelingen met banken en het importeren van bankafschriften wel een standaard eis. Daarnaast kijkt NetSuite ook naar wat lokale spelers bieden en of die zaken aanbieden waar het bedrijf rekening mee moet houden. Uiteindelijk wordt de SuiteSuccess template per land geschikt gemaakt.

Tot slot er is nog de laatste stap. Voor nieuwe klanten wordt een standaard NetSuite omgeving uitgerold in de cloud. Vervolgens wordt daar de SuiteSuccess template op los gelaten, maar daarmee heeft de klant een generieke omgeving die in zijn marktsegment goed werkt. Dat betekent echter niet dat de omgeving dan ook per definitie goed voor de klant werkt. De klant kan bijvoorbeeld werken met een compleet andere prijsopbouw, of een ander kortingsmechanisme. Of het heeft in tegenstelling tot veel marktpartijen nog een externe partner die een gedeelte van het proces voor zijn rekening neemt. Daar moet wel rekening mee worden gehouden en het ERP-systeem moet voor de klant werken en niet andersom. Dit is was NetSuite de “last mile” noemt. Het laatste stukje moet wel klant specifiek op maat worden geconfigureerd. Dat valt onder de implementatie.

Op die manier differentieert NetSuite zich meer dan voldoende van Oracle om de twee ERP-systemen naast elkaar te rechtvaardigen.

Bij NetSuite wordt Oracle niet opgedrongen

NetSuite is dus als het ware aan aparte stroming binnen Oracle. Een stroming die cloudnative is en heel anders opereert dan Oracle. Je zou verwachten dat ze bij NetSuite ook vooral Oracle-producten pushen. Met dit soort grote omgevingen heb je ook vaak integraties met producten van derden, iets waar de Oracle Integration Cloud goed bij zou kunnen helpen. Dit product hebben we de hele week eigenlijk niet gehoord. In plaats daarvan was het Dell Boomi voor en Dell Boomi na, een concurrent van de Oracle Integration Cloud. Dell Boomi was overigens ook een van de grote sponsoren van SuiteWorld.

Wat dat betreft lijkt NetSuite een wat moderne stijl te hanteren. Daarbij wordt er minder gekeken naar of iets concurreert met NetSuite of Oracle. Iedereen is gewoon welkom en alles moet vooral goed kunnen samenwerken zodat de klant er het meest profijt van heeft. Dit is iets wat we bij meer IT-bedrijven zien, maar niet bij Oracle. Oracle heeft duidelijk aversie tegen concurrenten. Wat dat betreft is NetSuite wel verfrissend en laat het Oracle zien hoe het ook kan.

NetSuite gaat wel volledig overstappen op Oracle Cloud Infrastructuur

Het enige Oracle-product dat NetSuite op dit moment wel gaat pushen is de Oracle Cloud Infrastructuur (OCI). Op dit moment maakt NetSuite nog gebruik van eigen infrastructuur die wel bestaat uit een volledige Oracle-stack, maar de komende jaren worden alle NetSuite klanten gemigreerd naar de Oracle Cloud. De klant heeft hier overigens alleen profijt van. Het levert geen extra kosten of inspanningen op, want NetSuite is een echte SaaS-leveranciers waarbij de hosting is inbegrepen.

Met de overgang naar OCI worden de Oracle databases waarop NetSuite klanten draaien vervangen door de Oracle Autonomous Cloud inclusief de multitenant ondersteuning vanuit die database. Dit zorgt ervoor dat de prestaties en snelheid van NetSuite-omgevingen flink zal verbeteren.

NetSuite gaat uiteindelijk wel Oracle producten upsellen

Tijdens het evenement was Evan Goldberg, de oprichter en executive vice president van NetSuite, regelmatig beschikbaar om mee te praten. Hierdoor konden we ook af en toe 1-op-1 of in een kleine groep met hem spreken. Een van de dingen die we hem vroegen is of NetSuite dan helemaal geen Oracle producten erbij gaat verkopen. Bij veel grote organisaties, zelfs bij Oracle, wordt altijd getracht om klanten meer producten te verkopen of ze er minstens kennis mee te laten maken.

Zeker met de overgang naar de Oracle Cloud kan het voor bedrijven bijvoorbeeld interessant zijn om hun infrastructuur naar de Oracle Cloud te brengen zodat die razendsnel kan integreren en samenwerken met de ERP-omgeving. Goldberg erkende dat dat inderdaad wel een groot voordeel kan zijn voor klanten en dat ze daar dan ook zeker naar gaan kijken, maar wat hem betreft altijd additioneel. NetSuite moet leidend zijn in het gesprek. Over Oracle Integration Cloud zei hij: “Als klanten Integration Cloud willen gebruiken is dat goed, maar Dell Boomi is ook prima. We gaan klanten niet aansporen om te stoppen met Dell Boomi”.

Goldberg legde ook uit dat NetSuite een echt cloudnative bedrijf is. Zo zit het in elkaar, zo worden de producten ontwikkeld en zo wordt het verkocht. Waarmee hij min of meer wilde zeggen dat het ouderwetse upsellmodel niet goed bij het bedrijf past. Of het moet gewoon echt voordelen bieden zoals infrastructuur naar de Oracle Cloud brengen zodat het beter en sneller kan werken met NetSuite.

NetSuite opgericht door Goldberg en Ellison

Tijdens dit gesprek kwamen we ze ook op de kern van NetSuite. Het bedrijf is destijds opgericht door hem en Larry Ellison, de oprichter van Oracle. Het was ook Ellisson die zei dat er geen on-premise product komt, maar dat het allemaal via het internet moet werken (in de cloud). Pas toen Goldberg bezig was met het migreren van klanten van een oude naar een nieuwe versie merkte hij wat dat betekende. NetSuite was een service organisatie, die de hele infrastructuur, hosting, beheer en upgrades uit handen neemt.

“Het lichaam zal het orgaan nu niet meer afstoten”

Volgens Goldberg was die visie van de cloud ook de reden voor Ellison om NetSuite mede op te richten. Hij zou gezegd hebben dat het binnen Oracle op dat moment onmogelijk was. Dan zouden er gegarandeerd on-premise versies komen en zou er tegenstand zijn om het op een cloud/SaaS manier aan te bieden. Goldberg zei dat Ellison vervolgens een paar jaar geleden kwam met de mededeling dat het nu tijd was voor een overname. “Het lichaam zal het orgaan nu niet meer afstoten” ,zou Ellison gezegd hebben. In die metafoor is Oracle het lichaam en NetSuite het orgaan. De weerstand tegen de cloud en tegen het SaaS-model zou volgens Ellison nu niet meer aanwezig zijn bij Oracle. Van daaruit kwam vervolgens de acquisitie tot stand.

Daarmee zag Ellison dus ook in dat de manier waarop de Oracle-organisatie in elkaar zit, minder flexibel is voor nieuwe businessmodellen. Het is duidelijk dat NetSuite echt snapt wat cloud is en hoe het werkt. Wellicht dat NetSuite uiteindelijk het voorbeeld voor Oracle is om succesvoller te worden in de cloud.