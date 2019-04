AI zal de prijs van voorspellingen radicaal veranderen

Er is al veel gesproken over hoe AI ons leven gaat veranderen. Hoewel het een interessant onderwerp is, kan het erg vaag en speculatief zijn. Om vast te stellen in welke fase AI zit moeten we terugkijken naar het verleden, zoals de industriële revolutie in het begin van de negentiende eeuw of de introductie van internet aan het einde van de twintigste eeuw. Toen het internet een plek werd om handel te drijven, begonnen mensen zich te realiseren dat het internet een revolutie teweeg zou brengen. We wisten alleen nog niet hoe alles ging veranderen. Startups begonnen overal op te duiken en de dotcom-bubbel zorgde voor een hype. Toen deze hype voorbij was, leerden we een waardevolle les:

Retail bedrijf + website ≠ internetbedrijf

Als een winkelbedrijf een website heeft en goederen of diensten online verkoopt, betekent het nog niet dat het bedrijf een écht internet bedrijf is. Bij een écht internet bedrijf zijn activiteiten afgestemd op de goede dingen van het internet.

Dezelfde regel is van toepassing op AI:

Elke willekeurig bedrijf + deep learning technologie ≠ AI bedrijf

Als je als bedrijf alles uit AI wilt halen, zul je activiteiten moeten afstemmen op de goede dingen van AI.

Maar hoe zit het dan met de internetreus Amazon? Is AI onderdeel van hun core business? Nee, de kernactiviteiten van Amazon bestaan uit het online verkopen van producten. Uiteraard gebruikt het bedrijf AI om zoekopdrachten, online aanbevelingen en hun persoonlijke assistent Alexa te verbeteren.

Wanneer zal Amazon transformeren tot AI bedrijf?

Amazon’s huidige business model is ‘ shop-then-ship’ . Dit betekent dat mensen eerst iets bestellen, en het daarna pas wordt verstuurd.

Tijdens het koopproces zorgt AI ervoor dat consumenten suggesties te zien krijgen van mogelijke producten die interessant zijn om te kopen. Stel je voor dat consumenten overgaan tot een aankoop bij slechts 5% van deze suggesties, dan zorgt AI technologie nu al voor een gigantische omzetstijging.

Echter als Amazon na verloop van tijd zijn AI naar een hoger niveau weet te tillen, dankzij technologische verbeteringen en meer verzamelde data, dan kan het rendabel worden om voorspelde artikelen alvast rechtstreeks naar de klant te sturen (aangezien er nu ook al veel producten geretourneerd worden). Dit zal zorgen voor een keerpunt in de bedrijfsvoering van Amazon. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot een klant op de bestelknop klikt en consumenten kunnen de aankoopbeslissing thuis nemen. Hierdoor zou het bedrijfsmodel van Amazon veranderen van ‘ shop-then-ship’ naar ‘ship-then-shop’ .

Prijs verandert alles

Uit de industriële revolutie hebben we geleerd dat de prijs alles kan veranderen. In het begin van de negentiende eeuw was kunstmatig licht 400 keer duurder dan het nu is. Na de introductie van goedkope kaarsen en later nog goedkoper elektrisch licht, werd kunstmatig licht een handelsartikel dat we nu als vanzelfsprekend beschouwen.

Hetzelfde patroon hebben we gezien met de prijs van een berekening. Nog niet zo lang geleden waren berekeningen erg duur omdat er deskundige menselijke arbeid vereist was. Dankzij de uitvinding en commercialisering van de elektronische computer kon de prijs omlaag worden gebracht. Wie denkt er tegenwoordig nog na over de kosten van het maken van een berekening? We hebben toch een smartphone? De gevolgen van de prijsdaling in de rekenkunde, zoals Google, Uber en AirBnB, waren 50 jaar geleden ondenkbaar.

Kortom, moderne technologie wordt toegankelijker dankzij een lage prijs. Ik geloof dan ook dat kunstmatige intelligentie de prijs van voorspellingen radicaal gaat veranderen. Een voorspelling is een proces waarbij gedeeltelijke informatie wordt aangevuld. Het maakt niet uit of het nu wordt gebruikt om een repetitieve taak te automatiseren of om verborgen patronen te ontdekken. Zolang het gebruik van AI blijft toenemen, zal de prijs van voorspellingen dalen en de impact alleen maar groter worden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Nicolaas Heyning, Chief Operations Officer bij BrainCreators. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.