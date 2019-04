Leaseweb helpt DJ Hardwell zijn wereldwijde fans te bereiken

Als artiest met fans van over de hele wereld komt er wat meer kijken bij het hosten van een website. Dit kan niet via een lokale hostingpartij geregeld worden als je fans een goede ervaring wilt bieden. Je zal moeten kiezen voor een partij met een internationale infrastructuur, zodat elke fan snel en eenvoudig de website en content kan bekijken. Bij een artiest is content dan natuurlijk het allerbelangrijkste.

We spraken recent met het team dat verantwoordelijk is voor alle digitale projecten van DJ Hardwell en in dit geval Leaseweb dat verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van de digitale infrastructuur waar DJ Hardwell gebruik van maakt. We gingen in gesprek met Wouter van Groesen van het bureau Beer n Tea dat alle digitale projecten van DJ Hardwell ontwikkelt.

De belangrijkste vraag in deze case is natuurlijk waarom Leaseweb. Er zijn genoeg hostingpartijen, ook internationaal, en uiteraard ook de nodige cloudproviders. Van Groesen zegt dat Leaseweb in beeld is gekomen tijdens de North American Bus Tour, waar Leaseweb een van de sponsoren was. De Hardwell bus reed door de Verenigde Staten en ging daar langs 15 venues. Voor Leaseweb was dit een mooie kans om bekend te worden in de EDM-wereld (electronic dance music). Leaseweb staat bij sommigen misschien te boek als een lokale hostingpartij, maar de afgelopen jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler met datacenterlocaties op vrijwel elk continent.

Hardwell deed 360° VR livestream met Leaseweb

Ten tijden van de bustour was er puur sprake van sponsoring en deed Leaseweb hosting-technisch nog niets voor DJ Hardwell. Wel was het de start van een relatie die nu nog steeds belangrijk is voor alle partijen. Uiteindelijk kwam de eerste concrete samenwerking tot stand naar aanleiding van de wens van DJ Hardwell voor een 360 VR live stream vanuit Miami tijdens het Ultra festival op Nikki Beach.

Tijdens dit festival in 2016 heeft DJ Hardwell samen met partners iets unieks opgezet. Het optreden van de DJ werd toen in 360 graden opgenomen en via een livestream gedeeld. Hierdoor was het mogelijk om een ervaring te bieden alsof je er zelf bij bent, bijvoorbeeld door middel van een VR-bril. Dit was een groot succes, want er keken maar liefst 20.000 mensen naar dit live optreden. Wel was het technisch een nog iets grotere uitdaging, omdat het ging om een grote hoeveelheid data en connecties. Voor het platform zijn op zo’n moment drie connecties met de kijker nodig, voor de webpagina, de livestream en de chatfunctie. Dat vraagt om goede infrastructuur.

Leaseweb zorgt voor betere distributie Hardwell Podcast

De meeste podcasts danken hun populariteit aan de iTunes store van Apple, waar podcasts van artiesten gepromoot worden. Veel mensen zijn wellicht in de veronderstelling dat net als bij de mobiele apps, Apple ook de hosting van de podcasts verzorgt. Niets is minder waar. De iTunes-store verwijst simpelweg door naar de url waar de podcast staat. De artiest of het label dient de hostinglocatie dus zelf te verzorgen. In het begin gebruikte DJ Hardwell hiervoor een simpele VPS-server met een gigabit lijntje. Daar was op zich weinig mis mee, maar naarmate het aantal fans toenam en er vanuit meer plekken in de wereld interesse kwam begon dit een probleem te worden. De podcast werd gehost in Amsterdam, maar downloaden vanuit Brazilië of Australië zorgt dan voor enige uitdaging.

Leaseweb heeft uiteindelijk deze content-distributie overgenomen en daarmee de kwaliteit en verspreiding enorm verbeterd. Hiervoor zijn de CDN-servers van Leaseweb ingezet, in plaats van hosting op één locatie, wordt de podcast nu wereldwijd gecached op de CDN-servers van Leaseweb. Daarnaast heeft Leaseweb ook nog de nodige points of presence in de wereld, van waaruit er snelle verbindingen zijn naar de Leaseweb datacenters.

Inmiddels is de podcast goed voor zo’n 200TB aan dataverkeer per maand. Het management van DJ Hardwell zag een flinke stijging in het aantal downloads nadat Leaseweb de hosting had overgenomen. Door het wereldwijde CDN ging de latency fors omlaag en werd de podcast snel en goed toegankelijk, daardoor is het voor de fans makkelijker om een artiest te blijven volgen en dus vaker content te consumeren. Dat was een mooi bijkomend voordeel, Hardwell bereikt zijn fans nu wereldwijd een stuk beter.

Meeste infrastructuur van DJ Hardwell nu bij Leaseweb

Inmiddels is de meeste infrastructuur die nodig is voor DJ Hardwell zijn online presence gemigreerd naar Leaseweb. Zo ook de subsite live.djhardwell.com, waar het mogelijk is om livestreams te kijken van grote shows of DJ Hardwell on Air. Bij grote live shows kijken er vaak meer dan 10.000 mensen online. De voorkeur van het management is om deze live shows vanaf het eigen platform aan te bieden omdat ze dan meer controle hebben over de bezoekers, welke content ze te zien krijgen en er is meer interactie mogelijk via een chatfunctie. Een van belangrijkste features van het platform is dat kijkers kunnen zien welke nummers DJ Hardwell gebruikt in zijn remixes. Zo is het mogelijk het originele nummer van een sample of remix te kopen.

Soms wordt er wel gebruikgemaakt van bijvoorbeeld YouTube, in plaats van het eigen platform. Uiteindelijk biedt YouTube ook zijn meerwaarde en zijn er soms derde partijen betrokken die juist YouTube willen inzetten, vanwege de extra marketingkracht.

Tijdens het Miami Ultra Music Festival in 2016 heeft DJ Hardwell samen met partners iets unieks opgezet. Het optreden van de DJ werd toen in 360 graden opgenomen en via een livestream gedeeld. Hierdoor was het mogelijk om een ervaring te bieden alsof je er zelf bij bent, bijvoorbeeld door middel van een VR-bril. Dit was een groot succes, want er keken maar liefst 20.000 mensen naar dit live optreden. Wel was het technisch een nog iets grotere uitdaging, omdat het ging om een grote hoeveelheid data en connecties. Voor het platform zijn op zo’n moment drie connecties met de kijker nodig, voor de webpagina, de livestream en de chatfunctie. Dat vraagt om goede infrastructuur.

Leaseweb heeft de webomgeving en de chat via servers vanuit het datacenter in Haarlem aangeboden, terwijl de videostream via het CDN-netwerk werd aangeboden.

Diensten ontwikkelen die interactie met artiest mogelijk maken

Van Groesen liet weten dat er voor de toekomst nog wel wat plannen zijn, die zijn er vooral op gericht om de fan nog meer te betrekken bij de artiest. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe chatbot samen met het bedrijf CM uit Breda. Deze chatbot wordt platform agnostisch, zodat mensen er mee kunnen praten via verschillende diensten. Daarbij kan je denken aan WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat en iMessage. Met zo’n chatbot kunnen fans bijvoorbeeld stemmen op tracks die ze mooi vinden, bijvoorbeeld op een top drie waarvan de winnaar dan wordt gebruikt in de podcast van die week.

Ook tijdens een groot optreden vorig jaar met het Metropool Orkest, Symphony, hadden fans de mogelijkheid om te stemmen op de jaren ‘80, ‘90 en de ‘00. Op basis daarvan is vervolgens het concert samengesteld. Dit soort keuzes kunnen ook weer gedeeld worden via social media, wat weer helpt om andere te activeren. Als artiest vandaag de dag is een online aanwezigheid enorm belangrijk. Niet alleen statisch met een website, maar ook door verschillende vormen van interactie. De juiste partner voor de ontwikkeling en de infrastructuur is daarbij niet onbelangrijk.

Op papier lijkt het allemaal redelijk simpel, maar bij artiesten heb je vaak te maken met enorme piekmomenten. Bijvoorbeeld als ze een live optreden doen, een nieuwe single uitbrengen of om wat voor reden dan ook in het nieuws zijn. Op dat moment komen alle fans tegelijk naar de website en willen een livestream bekijken of een single downloaden. Daar moet de infrastructuur op berekend zijn, het moet die pieken kunnen opvangen. Is de infrastructuur daar niet toe in staat dan krijgt de artiest te maken met teleurgestelde fans, of raakt hij zelfs fans kwijt. Uiteindelijk heeft een fan op dat moment aandacht voor de artiest en dat moet gewoon beloond worden.

Wat is de meerwaarde van Leaseweb?

We vroegen Van Groesen ook wat nu de grote meerwaarde is van Leaseweb. Daarin was hij vrij duidelijk, net als de mensen van Leaseweb zelf. In principe biedt Leaseweb niet iets wat een ander niet kan bieden. De eisen die een platform als dat van DJ Hardwell vereisen zijn voor de artiest zeer belangrijk, zoals snel opschalen. Voor een partij als Leaseweb met wereldwijde dekking en groot aantal verschillende hosting- en clouddiensten is dat redelijk eenvoudig te realiseren, maar het is niet uniek. Van Groesen zegt hierover dat het vooral om de relatie gaat. Leaseweb heeft zich bewezen als een goede sparringspartner met persoonlijke gesprekken en advies op maat, voor verschillende projecten en uitdagingen. Dat is iets wat niet bij elke hostingpartij is te vinden, maar door die relatie is er voor DJ Hardwell geen reden om de hosting elders onder te brengen.

Revealed Recordings, label van DJ Hardwell ook bij Leaseweb

Een ander interessant project van DJ Hardwell dat bij Leaseweb is onder gebracht, is de community Revealed Recording. Het is een platform voor DJ’s en producers waarop ze plugins en samples kunnen kopen om muziek mee te maken. Ook zijn er abonnementen waarmee het mogelijk wordt om masterclasses te volgen. Je leert dan dus van DJ Hardwell de kneepjes van het vak. Hierdoor krijgen talenten de kans om zich tegen een zeer betaalbaar tarief te ontwikkelen.

Zodra nieuwe talenten zover zijn dat ze ook zelf goede nummers kunnen maken is het mogelijk deze te droppen in de demo drop. Vervolgens kunnen andere leden van de community stemmen op deze demo’s. De beste demo van de week wordt door het label uitgebracht, goede DJ’s kunnen op die manier het steuntje in de rug krijgen om door te breken en het label kan nieuwe talenten in een vroeg stadium spotten en wellicht optekenen voor een contract.

Om de community zover te krijgen dat ze ook stemmen op de demo’s van andere leden worden er credits gegeven voor elke beoordeling. Met die credits kunnen vervolgens weer masterclasses of samples worden gekocht. Hoewel Revealed Recordings vooral door het management van DJ Hardwell wordt beheerd, is DJ Hardwell wel degelijk bij het platform betrokken. Sowieso op de hoofdlijnen, maar de goede demo’s en talenten volgt hij uiteraard ook.

Leaseweb en Beer n Tea zijn gespecialiseerd in projecten als deze om deze op een betrouwbaar platform te laten landen. Op dit moment zijn er zo’n 23.000 demo’s uitgebracht en heeft het platform zo’n 5000 leden. In het verleden heeft Leaseweb ook de hosting gedaan voor bijvoorbeeld Hyves met miljoenen gebruikers. Het is echter wel weer een project dat tot stand is gekomen met de driehoeksverhouding tussen DJ Hardwell, Beer n Tea en Leaseweb.