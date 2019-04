5G: zegen of vloek?

In de loop van 2019 wordt de 5G-technologie wereldwijd uitgerold. Die belooft gebruikers een niet eerder geboden connectiviteit, flexibiliteit en snelheid. Helaas brengt het ook beveiligingsrisico’s met zich mee. Zoals elke nieuwe technologie is 5G extra kwetsbaar en zullen cybercriminelen het er specifiek op gemunt hebben. Naast de gebruikelijke aanvallen voor de fun of voor financieel gewin vormen ook staten een bedreiging. Zij zullen elke kwetsbaarheid benutten om systemen van andere landen te hacken. De vraag is dus of 5G een zegen is of een vloek.

Eigenlijk is het antwoord simpel: beide, maar het hangt ervan af aan wie je het vraagt en over welke applicatie je het hebt. Uiteraard belooft 5G een extreem lage latency, duizelingwekkende uploadsnelheden en een veel hogere netwerkstabiliteit. Maar heel wat bedrijven hebben hun intelligente 4G-apparaten nog altijd niet beveiligd. En er is geen reden om aan te nemen dat zij hun beveiligingsniveaus gaan bijwerken wanneer 5G wordt uitgerold; integendeel zelfs. Tegelijk zal 5G het gebruik van de cloud en virtuele technologieën verhogen, die de connectiviteit, capaciteit en de kosten/batenratio zullen verbeteren. De stijging van de data die in de cloud worden opgeslagen en de verhoging van het aantal geconnecteerde Internet of Things-apparaten, betekent dat de verspreiding van 5G een vermenigvuldiging van het aantal entry points tot gevolg heeft. Dit zal grote gevolgen hebben voor de kwetsbaarheid.

De bescherming van de persoonlijke gegevens wordt een grote zorg in de toekomst. Dat bewijst de eindeloze lijst met beveiligingsbreuken waarbij data werden gestolen of gecompromitteerd en het in werking treden van nieuwe wetgeving als GDPR. De uitrol van 5G gaat het volume aan data die als een sneltrein door onze netwerken circuleren, enorm verhogen. Het is duidelijk dat, net zoals voor andere slecht beveiligde technologieën, een falen van de beveiliging ook in dit geval desastreuze gevolgen kan hebben voor bedrijven.

5G zal dus zeker geen magische oplossing zijn voor de securityproblemen voor specifieke apparaten en technologieën. Integendeel, de toegenomen snelheid en flexibiliteit kan aanvallers nieuwe invalshoeken geven of hun aanvallen versnellen. Met de ongelooflijke complexiteit van de beveiliging van de IoT- en BYOD-policy’s is het van belang de inzet van 5G voorzichtig te benaderen. Dat kan door de mogelijke beveiligingsrisico’s te analyseren en je vanaf de start van de transitie te wapenen tegen dreigingen. Onmiddellijk een beveiligde uitrol realiseren, zal niet altijd mogelijk zijn, ondanks alle voordelen van de technologie. Bovendien is het essentieel dat het gebruikte materiaal uitsluitend wordt geleverd door erkende leveranciers met een beveiligde toeleveringsketen, en dat het securitybeleid van de onderneming daarbij gerespecteerd wordt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Charles Bovy , Director MSS PreSales EMEA & Regional Lead Benelux bij NTT Security. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.