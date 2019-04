De IT van de toekomst: testing, development, blockchain en AI

Afgelopen september bereikte Nederland een recordaantal online IT-vacatures, blijkt uit onderzoek van de vacaturetool Jobfeed (Flexmarkt, 2018). Ook cijfers van het CBS laten de buitengewoon snelle groei van het aantal IT-vacatures zien. IT kent zelfs – voor het vierde jaar op rij – de hoogste vacaturegraad. Maar naar welke professionals zijn bedrijven dan precies op zoek?

Wat zochten bedrijven de afgelopen jaren?

Verschillende onderzoeken, waaronder van Jobfeed (2018) en CIO.nl (2017), laten zien dat er de afgelopen jaren vooral werd gezocht naar IT-professionals op het gebied van (cyber)security en big data. Ook development is een vakgebied waar al jaren volop vraag naar is – of het nu gaat om app-development of front-end ontwikkelaars. Organisaties zijn continu bezig met innoveren en digitaliseren, waarbij behoefte is aan nieuwe applicaties en verbetering van de digitale omgeving van organisaties. Cijfers van Computer Futures over 2018 laten zien dat testing en web development de disciplines zijn die het hardst zijn gegroeid. Verder blijven development, BI & data warehousing en IT-management belangrijke vakgebieden.

4 toekomstbestendige IT-vakgebieden

De vraag is welke IT-functies toekomstbestendig zijn. Waar zullen organisaties de komende tijd naar zoeken? Ik verwacht in 2019 een toenemende vraag naar blockchain- en securityconsultants, data-analisten en Artificial Intelligence (AI) experts. Daarnaast zal ook de groei van testing en web development aanhouden.

1. Testing

Testing was afgelopen jaar de snelst groeiende discipline bij Computer Futures. Een tester is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van software of applicaties. Het kan zowel tijdens de ontwikkelfase als wanneer de software of applicatie al live staat. Een tweede aspect dat getest moet worden is de gebruiksvriendelijkheid van een applicatie of programma, wat samenhangt met een optimaal functionerende oplossing. De belangrijkste vaardigheden die een tester moet bezitten zijn afhankelijk van het vakgebied. Als functionele tester zijn businesscontact en handmatige testwerkzaamheden het belangrijkst. In de rol van technisch tester zijn programmeren en ontwikkelen onmisbaar.

2. Web development

Ook web developers werden volop gevraagd. Zoals de titel al doet vermoeden, zijn dit degenen die websites en webwinkels bouwen. In deze functie gaat het vooral om het technische aspect van de website, niet om het design. Het is dus onmisbaar om programmeertaal te beheersen in deze functie. De populairste programmeertalen zijn Java en JavaScript.

3. Blockchain en security

Anno nu wordt veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. De aanhoudende vraag naar securityspecialisten is mogelijk te verklaren door de opkomst van deze technologie. Dit gaat namelijk gepaard met veel data. Bovendien kan de integratie van dit soort technologieën zorgen voor kwetsbaarheden. Beveiliging wordt dan ook gezien als de grootste risicofactor en speelt daarom een grote rol. Een organisatie kan het zich natuurlijk niet veroorloven dat men toegang heeft tot klantgegevens.

4. Data en AI

Het groeiende belang van data staat als een paal boven water. Ook dit hangt samen met de opkomst van nieuwe technologieën zoals IoT, machine learning en de inzet van artificial intelligence. De uitdaging ligt in het realtime managen en inzetten van deze data. Het is namelijk zo dat gegenereerde data vaak maar voor een korte periode relevant blijft, omdat er steeds nieuwe data bijkomt. De data moet actiegericht worden ingezet. Door algoritmes op te tuigen om slimme analyses op de data los te laten, zorg je ervoor dat er snel inzichten worden verworven waardoor dit mogelijk is. Het belang van data blijft alsmaar groeien, waardoor een mooie rol op de IT-afdeling is weggelegd voor professionals met sterke analytische skills.



De digitale transformatie is de aanstichter van het groeiende belang van IT. Alle ontwikkelingen die hiermee samenhangen leiden dan ook tot een grotere vraag naar specialisten. Bovenstaande vier IT-vakgebieden zullen de komende jaren zeker relevant zijn en blijven. Desalniettemin is iedere carrièrekeuze in de IT in mijn optiek een juiste. IT ís de toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Albert van Reenen, directeur bij Computer Futures Benelux. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.