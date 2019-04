Podcast G DATA: is Artificial Intelligence (AI) de oplossing om cybercrime te voorkomen?

G DATA, de innovatieve pionier op het gebied van IT-beveiliging, kondigt vandaag een nieuwe aflevering aan van zijn podcast serie ‘My Precious Data!’

Dit keer gaat Security Evangelist Eddy Willems dieper in op de laatste ontwikkelingen rondom AI en cybersecurity. Gedurende de aflevering krijgen luisteraars te horen waarom securitybedrijven AI toepassen. Is AI de oplossing om cybercrime te voorkomen?

De podcast kunt u beluisteren en downloaden via:

