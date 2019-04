Vier redenen voor slimme netwerkoplossingen in de retailbranche

De concurrentie tussen e-commerce en traditionele handel blijft toenemen. Om hun marktpositie te verdedigen en te verstevigen, zetten steeds meer winkeleigenaren in op het digitaliseren van hun fysieke winkels. Hiermee willen zij ten eerste hun klanten meerwaarde bieden en hun winkelbeleving verbeteren, en ten tweede hun eigen bedrijfsvoering efficiënter en winstgevender vormgeven. Het grootste voordeel van digitalisering is tegelijkertijd het grootste obstakel: een vloedgolf aan data die nauwelijks meer te beteugelen of te evalueren valt. Extreme Networks legt aan de hand van vier punten uit hoe slimme netwerktechnologieën de retailbranche kunnen helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en welke criteria belangrijk zijn bij de keuze voor een specifieke oplossing.

Uitgaven voor onderhoud verlagen om meer ruimte voor innovatie te maken

Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat veel bedrijven 80% van hun IT-budget uitgeven aan het draaiende houden van hun IT-voorzieningen. Dat betekent dat er slechts 20% van de begroting overblijft voor innovatie. Hier willen veel bedrijven wat aan veranderen – maar hoe? Relevante informatie en netwerkresources moeten zeker in de retailbranche altijd beschikbaar zijn. Om meer budget vrij te maken voor innovatie, moet er desondanks bespaard worden op de dagelijkse uitgaven voor basisonderhoud zoals netwerkadministratie en probleemoplossing. Het aanleggen van een slimme, flexibele en veilige netwerkinfrastructuur kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, zonder in te hoeven leveren op functionaliteit.

Criteria voor de keuze voor een oplossing: de nieuwste generatie oplossingen ondersteunt handmatige processen met functionaliteiten op basis van artificial intelligence (AI) en machine learning (ML), om zo gestandaardiseerde taken te automatiseren. Deze virtuele ‘netwerktechnici’ herkennen potentiële netwerkproblemen en komen met oplossingsvoorstellen of voeren deze na de relevante instructies zelfs automatisch uit. Daardoor wordt het hele proces minder arbeidsintensief en komen er IT-middelen vrij. Dankzij een open netwerkinfrastructuur met API-toegang kan er bovendien brede automatisering voor meerdere domeinen en afzonderlijke locaties tegelijk worden opgezet. Ook het schalen, wijzigen of uitbreiden van het netwerk is op deze manier veel eenvoudiger.

Voor bedrijven is het daarnaast belangrijk dat de oplossing met programmeer- en managementfunctionaliteiten snel aan nieuwe zakelijke eisen en voorwaarden kan voldoen, zonder de hardware voor de vaste en draadloze netwerkinfrastructuur compleet te hoeven vervangen. Een ander belangrijk criterium voor de keuze voor een oplossing is authenticatie op basis van richtlijnen voor alle apparaten, en dan met name de sterk in aantal toenemende IoT-systemen. Bij mobiele systemen is naadloze roaming cruciaal, zodat alle bedrijfskritische apparaten altijd klaar voor gebruik zijn.

Kennisvoorsprong door transparantie en analytics-mogelijkheden

Gartner voorspelt in analyses dat er in 2020 zo’n 21 miljard apparaten op een netwerk zijn aangesloten. IoT-apparaten – zowel bedrijfsintern als door externe toegang van klanten of partners – zorgen tegenwoordig al voor ontelbare verbindingen en netwerkactiviteiten die IT’ers in de gaten moeten houden. In veel actieve datanetwerken is dit alziende oog niet altijd vanzelfsprekend, met een verhoogd securityrisico tot gevolg voor het hele bedrijf als aanvallen worden uitgevoerd via slecht beveiligde IoT-systemen.

Criteria voor de keuze voor een oplossing: krachtige analytics- en besturingsoplossingen schetsen een gedetailleerd beeld van de netwerkomgeving en leveren relevante informatie om goed onderbouwde beslissingen te nemen voor technische of operationele veranderingen. Om de oplossing zo transparant en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, moeten alle verbonden gebruikers en apparaten in het netwerk – zowel vast als draadloos en onafhankelijk van locatie en omgeving –in een centraal dashboard verzameld en controleerbaar zijn.

Door alle beschikbare medewerkers, voorraden en zakelijke middelen in de filialen en magazijnen te monitoren, door de voorraad te volgen en de beschikbaarheid bij te houden, zijn bovendien zakelijke patronen te identificeren, om daarmee vervolgens de productiviteit te verhogen.

Intelligente locatiegebaseerde analytics-oplossingen, idealiter op meerdere niveaus, bieden extra inzicht in ‘bedrijfszones’ en de positie en aanwezigheid van personeel of klanten op verschillende locaties tegelijkertijd.

Loyaliteit en merkbeleving versterken door verbeterde in-store-ervaring.

Een ander onderwerp waar verantwoordelijken in de commerciële branche zich over buigen, is de digitale transformatie. Die heeft invloed op gewoonten, verwachtingen en de manier waarop klanten met bedrijven of merken willen communiceren. Daarnaast zorgt de groei van de e-commerce-sector voor een toenemende druk op fysieke winkels om meerwaarde te bieden en het winkelcomfort te verhogen. Om de winkelbeleving te verbeteren is het belangrijk dat de retailbranche inzet op personalisatie en mobiel aanbod integreert. Ook hiervoor zijn slimme netwerkoplossingen met de bijbehorende analytics-tools onmisbaar. Niet alleen om de klantenservice te verbeteren, maar ook om met gepersonaliseerde aanbiedingen een groter publiek te bereiken, bieden steeds meer fysieke winkels hun klanten draadloos internet aan.

Criteria voor de keuze voor een oplossing: een gemakkelijk toegankelijk, betrouwbaar en veilig netwerk is hier het allerbelangrijkst. Idealiter is het netwerk gesegmenteerd en geautomatiseerd voor verschillende gebruikersgroepen, zoals medewerkers en klanten. Met gastentoegang voor klanten kan de winkelier of het merk op een contextuele, persoonlijke manier contact leggen met de klanten.

Met uitgebreide analytics-mogelijkheden stellen bedrijven hun personeel bovendien op de hoogte als het in bepaalde delen van de winkel extra druk is, zodat klanten niet tevergeefs of te lang op advies hoeven te wachten. Door klanten zich voor extra diensten aan te laten melden, kunnen ze al bij een bezoek aan de winkel op kortingen, acties of persoonlijke aanbevelingen worden gewezen.

Vanwege de uitgebreidere dataoverdracht als gevolg van meer aangesloten gebruikers, apparaten en inhoud is het ook belangrijk om een oplossing te kiezen die voldoet aan de nieuwste standaarden, zoals Wi-Fi 6 (802.11ax) voor extra capaciteit en extra hoge snelheden.

Allerhoogste security ondanks digitalisering en IoT

Tegenwoordig komt geen enkel bedrijf meer onder het openstellen van zijn netwerk voor externe en mobiele toegang uit, om zakelijke processen niet in de weg te staan en om eigentijdse diensten aan te bieden. Met dat openstellen worden ook de securityrisico’s voor het netwerk op verschillende niveaus groter – van niet-reglementair implementeren en permanente controle en bijwerkingen, tot een steeds groter aantal verbonden gebruikers en apparaten.

Criteria voor de keuze voor een oplossing: hier helpen oplossingen met uitgebreidere forensische mogelijkheden, realtime-herkenningssystemen en geïntegreerde berichtfunctie – bij voorkeur vanuit een centraal platform. Functionaliteiten zoals intrusion prevention, en beveiligen en rapporteren conform compliance-voorschriften zijn nog belangrijkere eigenschappen. De netwerksegmentering en isolatiemogelijkheden, zoals die eerder al zijn omschreven, dragen ook bij aan de security en minimaliseren aanvallen op het netwerk direct bij de bron. De gekozen oplossing moet daarnaast een omvangrijke bibliotheek hebben met informatie over potentieel gevaarlijke programma’s en systemen, en aanpasbare richtlijninstellingen. Zo kunnen moderne oplossingen dankzij 24-uursbewaking tegenwoordig automatisch reageren op ruim 200 verschillende bedreigingen.

“Extreme Networks heeft in de loop der jaren kennis opgebouwd over de vaardigheden die IT-teams in de retailbranche moeten hebben om niet alleen hun infrastructuur met zo min mogelijk kosten en moeite in stand te houden, maar ook om individuele oplossingen voor bijzondere uitdagingen te ontwikkelen en te innoveren”, aldus Patrick Groot Nuelend, EMEA Solutions Architect bij Extreme Networks. “Uit feedback van onze klanten blijkt dat we netwerkupdates en –wijzigingen elf keer sneller uitvoeren dan het geval was met eerdere oplossingen, dankzij de analytics- en besturingsoplossingen die wij op de markt hebben gebracht. Nieuwe applicaties en het verbinden van IoT-apparaten kunnen drie keer zo snel omgezet worden. Met onze oplossingen hebben onze klanten, in tegenstelling tot die van andere aanbieders, de volledige controle over hun data. Op basis van deze dataverzameling kunnen ze optimaal zakelijk resultaat garanderen.”

Dit is een ingezonden bijdrage van Extreme Networks. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.