Microsoft brengt VMware naar Azure public cloud

Tijdens de openingskeynote op Dell Technologies World was een van de grote verrassingen de komst van Satya Nadella, de CEO van Microsoft. Hij kwam persoonlijk vertellen over de nieuwe samenwerking tussen Microsoft en VMware. VMware-klanten kunnen hun workloads naar de Azure public cloud gaan brengen. Daarnaast gaan de bedrijven samenwerken op het gebied van de unified workspace, Office 365 en Azure Active Directory.

Techzine is momenteel aanwezig op Dell Technologies World en had de kans om te spreken met Pat Gelsinger, de CEO van VMware. Gelsinger liet weten dat de samenwerking met Azure anders is dan die met Amazon Web Services (AWS). Bij AWS is het VMware zelf die grote hoeveelheden bare metal servers huurt om daar het VMware-platform op te bouwen. De samenwerking met Microsoft Azure lijkt wat dat betreft meer op de samenwerking met IBM. Microsoft bouwt namelijk zelfstandig een VMware-platform in Azure, daar is VMware verder niet bij betrokken.

Naast een toch ietwat eenzijdige samenwerking op het gebied van het VMware-platform, hebben de bedrijven elkaar meer gevonden op andere gebieden. Zo zullen Azure Active Directory, Microsoft Intune en Office 365 gecombineerd kunnen worden met het Workspace One product van VMware.

Volgens Gelsinger komt er dus een intensievere samenwerking met Azure, maar blijft AWS gewoon de preferred partner. Daar bouwt VMware het netwerk zelf. Over het Google Cloud Platform werden geen mededelingen gedaan, maar het is bekend dat VMware ook daarmee aan het testen is. Daarmee begint de multicloud strategie van VMware en Dell Technologies steeds meer vorm te krijgen.

Lange tijd waren Microsoft en VMware elkaars concurrenten. De partijen beconcurreerden elkaar op de hypervisor. Nu die rol kleiner aan het worden is, biedt dit mogelijkheden voor een samenwerking. We hebben aan Gelsinger ook nog gevraagd welke rol Google Anthos gaat spelen in de multi- en hybrid cloud strategie van VMware. Hierover kon Gelsinger alleen melden dat het bedrijf het gaat ondersteunen, maar de exacte uitwerking hiervan is nog niet bepaald.