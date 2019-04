On Tour: Interview VMware CTO Ray O’Farrell

In deze zeer uitgebreide on tour interviewen we de CTO van VMware, Ray O’Farrell. In dit uitgebreide video-interview spreken we bijna een uur met de topman van VMware, over de visie en strategie van VMware, het productportfolio en waar de focus ligt voor VMware.

Hoe kijkt VMware aan tegen verdere ontwikkeling in de hybrid- en multicloud wereld, wat zijn de plannen met de unified workspace (VMware Workspace One) en natuurlijk het Internet of Things? We spreken verder over opkomende en mogelijk disruptieve trends als automation en een autonomous datacenter. Hoeveel VMware experts zijn er in de toekomst nog nodig voor het beheren van een VMware-omgeving? Daarnaast wordt het VMware-portfolio alsmaar groter, hoe zorgt het bedrijf ervoor dat het ook begrijpbaar blijft?

In Techzine on Tour interviewen we de leiders van de IT-wereld, zoals CEO’s en CTO’s van grote IT-enterprises. Bedrijven die technologie ontwikkelen die zorgt voor innovatie en soms disruptie in de IT-wereld. We begonnen deze serie met de CEO van Nutanix, Dheeraj Pandey. Nu is het tijd voor de CTO van VMware, Ray O’Farrell.

In de video komen verschillende onderwerpen aan bod, hieronder een selectie om een specifiek gedeelte te kunnen bekijken: