Ajax speelt halve finale in technologisch meest geavanceerde stadion ter wereld

De opening van het nieuwe Tottenham Hotspur-stadion in april heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Of het stadion het beste en mooiste stadion ter wereld is, is vooral voer voor subjectieve discussies. Maar feit is dat Ajax en haar supporters – als eerste club buiten Engeland – vanavond niet zómaar een stadion betreden. Technologisch geldt dit stadion als meest geavanceerde stadion ter wereld. Betreden de supporters het stadion van de toekomst?

Een stadion van de toekomst bouwen, dat kan alleen door een goede samenwerking met verschillende partners. Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft als technologiebedrijf mee mogen werken om van deze ambitie realiteit te maken. Met de technologie van HPE in het nieuwe stadion wordt een ongeëvenaarde ervaring voor de toeschouwer gecreëerd.

• 1.641 wifi access points

• 850 wifi access points onder de stoelen (1 per 75 zitplaatsen)

• 1.228 kilometer aan netwerkkabels

• 700 bluetooth beacons

• 20.000 network access points

• 1.849 IPTV-schermen

• 519 CCTV-camera’s

“Het was fantastisch om samen met Tottenham Hotspur een digitaal stadion vanuit de basis te bouwen. De visie van de club om digitale technologie al in het ontwerp van het nieuwe stadion te verwerken was baanbrekend”, aldus Marc Waters, Managing Director VK & Ierland bij Hewlett Packard Enterprise. “Het is voor het eerst in het Engelse voetbal dat de IT-infrastructuur vanaf de aanleg van de eerste steen geïntegreerd is. Dit maakt het stadion toekomstbestendig voor de vele technologieprojecten die op deze digitale basis voort kunnen bouwen.”

Supporters vinden de weg

Het stadion telt 65 eet- en drinkgelegenheden, waaronder een eigen microbrouwerij en een restaurant met een Michelinster. En het navigeren naar of tussen bars, restaurants en fanshops moet voor de fans zo eenvoudig mogelijk zijn.

Een van de manieren waarop HPE de club uit Londen helpt is door middel van 700 bluetooth beacons. De beacons werken samen met de officiële ‘Spurs-app’, waarmee verschillende locatiediensten aan fans worden geboden. Zo worden fans door de app naar de dichtstbijzijnde bar of andere voorzieningen – waar in het stadion dan ook – gebracht.

De beacons zorgen ook dat de club berichten aan fans kan sturen. Dit gebeurt via pushmeldingen op basis van locaties en bekende interesses. Denk bijvoorbeeld aan een kortingscode voor een bepaald item in de fanshop.

Maar ook voor de optimalisatie van het stadionbeheer worden de beacons gebruikt. Met data over de (benodigde) bezetting wordt het personeel naar realtimebehoefte ingezet. Extra personeel kan worden ingezet bij de op dat moment meest populaire bar. Staat er een langere rij voor het ene toilet dan voor de andere? Notificaties in de app of slimme digitale bewegwijzering brengen de toeschouwer naar een rustigere wc.

Wireless en wired network

Een (gratis) wifinetwerk voor duizenden toeschouwers is vanwege de enorme omvang van de menigte een uitdaging. In het stadion van Tottenham Hotspur valt dan ook meteen de kwaliteit en beschikbaarheid op. Maar dit is niet alleen voor fans prettig, een veilige verbinding is essentieel om alle diensten – van kaartcontrole tot CCTV – te laten functioneren.

1.641 wifi access points, door HPE geïnstalleerd, zorgen voor een 100 procent dekking voor fans, partners en personeel. Hierdoor wordt de continuïteit van de services door het hele stadion mogelijk gemaakt, waar je je als toeschouwer op dat moment dan ook bevindt.

Naast de wifi access points is ook de bedrade netwerkinfrastructuur door HPE geïmplementeerd. Deze zijn met name geschikt voor essentiële services zoals CCTV, gebouwmanagementsystemen, retail en ook de audiovisuele ervaring. Via dit netwerk zijn alle grote schermen, audio, maar ook toegangssystemen verbonden.

Is het stadion van Tottenham Hotspur het stadion van de toekomst? De fundamentele technologie ligt er in ieder geval klaar voor!

