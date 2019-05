Cisco vindt wifi 6 een echte game changer

Bedrijven en organisaties krijgen te maken met een explosieve groei van devices die met het internet verbinden. De komst van access points op basis van wifi 6 zorgt ervoor dat vooral de connectiviteit binnen indoor-omgevingen flink gaat verbeteren. Cisco vindt vooral dat het simultaan kunnen verbinden van meerdere devices deze wifi-standaard een echte ‘game changer’

De toename aan verbonden devices levert een stroom aan dataverkeer op die via het WAN- of WLAN moet worden getransporteerd. Hierdoor dreigt het draadloze netwerk langzamerhand verzadigd te raken, met alle gevolgen van dien. Denk daarbij aan een gebrek aan goede dekking, zeer trage verbindingen en een slechtere gebruikerservaring.

En dan spreken we nog niet over alle problemen die kunnen optreden als bepaalde IoT-toepassingen, bijvoorbeeld het aansturen van productierobots in fabrieksomgevingen, niet goed functioneren.

Wifi 6 moet verandering brengen

Met de komst van de laatste standaard wifi 6 (voorheen 802.11ax) moet dit allemaal in een klap tot het verleden behoren. Wifi 6 heeft een drietal belangrijke eigenschappen te bieden die voor een revolutie gaan zorgen, stelt Technological Director Engineering/IoT Lead André Brugman van Cisco Nederland in gesprek met Techzine. Dit zijn een hogere bandbreedte, gemiddeld 11 Gbps, een veel lagere latency en een verhoogde capaciteit van het aantal te verbinden devices.

Op het gebied van bandbreedte moet de laatste wifi-technologie een doorvoersnelheid van bijn 11 Gbps kunnen halen, in tegenstelling tot de 6,5 Gbps van het huidige wifi 5 of 802.11ac. Verder zorgt een (mesh)combinatie van de 2,4 GHz als de 5GHz voor zowel een goed bereik als grotere capaciteit.

Verder is de nieuwe wifi-standaard ook nog eens erg energiezuinig. Het openhouden van een wifi-verbinding kost op dit moment veel energie of batterijcapaciteit voor zowel de access points als de aangesloten devices. Onder meer door de constante verbinding die wordt gemaakt. Doordat bij wifi 6 slechts ‘on demand’ een verbinding wordt gemaakt, bespaart dit veel energiecapaciteit.

Simultaan bedienen van meerdere clients of endpoints

Maar het echte voordeel van wifi 6, is dat access points met deze technologie tegelijkertijd meerdere devices of clients kunnen bedienen, geeft Brugman aan. Tot nu kon een wifi access point eigenlijk alleen direct met een enkel device communiceren voor het aan- en afleveren van dataverkeer. Wanneer meerdere devices dus proberen contact te maken, ging hierdoor automatisch de snelheid omlaag.

Met wifi 6 behoort dit nu tot het verleden. Met zogeheten multiplexing-technologie, via MU MIMO, kunnen nu meerdere devices of endpoints tegelijkertijd worden bediend. Dit betekent dat de access points niet meer alleen één voor één pakketjes afleveren op verbonden devices, maar juist simultaan deze pakketjes afleveren op alle devices die verbinding vragen. Hierdoor neemt de vertraging natuurlijk flink af. Bovendien staan de wifi 6-access points niet constant in verbinding met de aangemelde devices. Ook hierdoor nemen de prestaties toe en neemt ook de latency dus af.

De bediening van meerdere devices tegelijkertijd is de echte ‘game changer’ waardoor wifi 6 zo belangrijk gaat worden, aldus Brugman. Dit maakt de technologie vooral geschikt voor het verbeteren van de connectiviteit in omgevingen waar veel devices samenkomen en dan vooral indoor-omgevingen.

Denk hierbij aan stadions, maar ook binnen ziekenhuizen, congrescentra of in het onderwijs. En natuurlijk binnen het bedrijfsleven, waar wifi 6 dus uitermate geschikt is voor het vergroten van de capaciteit en bandbreedte voor zogeheten campusomgevingen en dus binnen IoT-netwerken.

Compatibel met oudere standaarden

Een laatste pluspunt van wifi 6 is, aldus de Technological Director Engineering/IoT Lead van Cisco Nederland, dat wifi 6 ‘backwards compatible’ is met de oudere wifi-standaarden. Oudere wifi-standaarden waren dit ook, maar boden vaak alleen meer snelheid en niet de extra functionaliteit die wifi 6 nu biedt. Alle oudere devices met wifi aan boord profiteren dus nu ook van hogere snelheden, lagere latency en de simultane schaalbaarheid naar meerdere devices.

Voor bedrijven en organisaties, maar ook voor andere gebruikers, is dit vanzelfsprekend goed nieuws. Met de komst van wifi 6 hoeven ze namelijk niet al hun devices meteen te vervangen. Ze kunnen gewoon hun oude devices blijven gebruiken. Bovendien zijn nu nog maar weinig devices al van een wifi 6 chipset voorzien, aangezien de standaard pas na de zomer volledig zal zijn geratificeerd. Wel verwacht de Cisco-specialist dat na de ratificatie het aantal nieuwe devices met wifi 6 standaard aan boord flink gaat toenemen.

Controle over het hele netwerk

Brugman verwacht dat wifi 6 bedrijven en organisaties nog meer controle over hun draadloze netwerk gaat geven. Hiermee kunnen ze dan makkelijk een ‘wireless first’-strategie hanteren en is daarnaast vanzelfsprekend zeer handig in IoT-omgevingen.

Met wifi 6 is het mogelijk om voorspelbaar draadloos verkeer van de devices af te laten komen en weer terug te zenden. Hierdoor krijgen de access points eigenlijk dezelfde controle over deze devices, die mobiele technologieen als 3G en 4G (en straks natuurlijk ook 5G) nu al hebben. Deze technologieën besturen immers de frequenties en het vermogen van deze devices.

Met wifi 6 kunnen bedrijven en organisaties nu devices die om te veel aandacht vragen beter aansturen. Dit door bijvoorbeeld -al naar gelang de wens van de eindgebruikers- deze op- of af te schalen in vermogen of capaciteit.

Dit gebeurt onder meer met de standaard ingebakken ‘BSS Coloring’-technologie. Hierbij worden op basis van ‘kleurenschema’s’ de devices direct aangestuurd en wordt bepaald hoeveel radiospectrum deze krijgen om te kunnen communiceren.

Op deze manier wordt binnen het hele wifi-netwerk voorspelbaar de Quality of Service (QoS) verbeterd. Ook kan zo voorrang gegeven worden aan meer essentiële devices, zonder dat het verkeer naar andere devices daaronder hoeft te lijden.

Lancering Cisco wifi 6-portfolio

Na deze lofzang op wifi 6, is dan ook geen verrassing dat Cisco onlangs een portfolio aan wifi 6 acces points heeft gelanceerd. Al deze access points beschikken volgens Brugman over de bovengenoemde technologie. De acces points zijn beschikbaar in zowel het on-premise Catalyst-portfolio, als voor het cloudgebaseerde Meraki-portfolio.

Vanzelfsprekend heeft de Amerikaanse netwerkspecialist hieraan natuurlijk wel een aantal eigen speciale eigenschappen toegevoegd. Zo beschikken de nu gelanceerde access points over diverse radio’s, natuurlijk voor de 2,4- en 5 GHz-frequenties, maar ook voor meer redundantie.

Eigen ASIC-chipset aan boord

Daarnaast heeft de leverancier aan de acces points een eigen ASIC-chipset toegevoegd. Deze feautre is volledig in lijn met de Digital Network (DNA)-infrastructuur die de netwerk-, data- en cloudspecialist overal elders in zijn portfolio aanbiedt.

Met de ASIC-chipset in het access point wordt het nu mogelijk om onafhankelijk volledige analytics toe te passen ‘in de lucht’. Hiervoor heeft de chipset een eigen radio aan boord. Dit betekent dat de chipset het hele gebruikte radionetwerk (RF) kan analyseren en bijvoorbeeld meteen ‘rogue’ access points op het netwerk kan ontdekken. Ook kan het testen van frequenties, bijvoorbeeld die van radars, naar deze chipset worden geoffload. Hierdoor worden de andere radio’s niet belast en volledig voor hun eigenlijke taak, het bieden van connectiviteit, worden ingezet.

Eigenlijk alles wat nodig is voor big data, analytics en security, via onder meer de laatste WPA3-standaard, zit volgens Brugman op deze chipset. Zo houdt de chipset al het radioverkeer, zowel van de eigen radio, als die in het access point bij en bewaart dit. Hiermee kan direct of later worden geanalyseerd of er zich problemen met de connecties hebben voorgedaan en worden opgelost. Vanzelfsprekend sluiten deze analytics compleet aan bij wat Cisco al voor de rest van het netwerk aan ‘DNA Assurance’ levert.

Seamless handover tussen wifi 6 en 5G

De nieuwe wifi 6 access points moeten in de nabije toekomst ook nauw gaan samenwerken met de laatste mobiele technologie 5G. Op de vraag of Cisco nu al oplossingen heeft die seamless handover tussen beide technologieën moeten verzorgen, antwoordt André Brugman nog ontkennend. Hij geeft wel aan dat beide technologieën vanzelfsprekend complementair aan elkaar zijn -vooral van outdoor naar indoor en andersom- en dat de Cisco wel aan seamless handover werkt.

Samenwerking met andere partijen

Zo wordt binnen het samenwerkingsverband OpenRoaming met meer partijen samengewerkt om de interoperabiliteit tussen wifi 6 en 5G en natuurlijk ook tussen verschillende devices verder vorm te gaan geven. Denk hierbij aan partijen als Intel en Samsung, maar ook partijen als onboard en publieke hotspot wifi-leveranciers als Boingo, GlobalReach en Presidio.

Volgende stap in netwerkintegratieproces

Cisco zet met de introductie van zijn wifi 6-portfolio zijn verdere integratie van draadloze en vaste intent based netwerken voort. Zo vormen de access points een mooie toevoeging op de al in januari van dit jaar gepresenteerde rugged edge switches voor IoT-toepassingen. Met de wifi 6-standaard is het mogelijk om eenvoudig duizenden IoT-senors gelijktijdig met elkaar en met het achterliggende netwerk te verbinden. De integratie van de onlangs gelanceerde wifi 6 access points met IoT-protocollen als BLE, Zigbee en Thread laat dit eigenlijk al zien.

Op deze manier kunnen bedrijven en organisaties hun draadloze en vaste netwerkomgevingen met elkaar verbinden om één geheel, van de edge tot aan de veelgenoemde multicloud met elkaar snel en veilig met elkaar te verbinden.

Het wachten is nog alleen om verdere integratie met 5G, zodat ook seamless handover van devices van (outdoor) mobiele (5G) netwerken naar de (indoor) wifi 6-netwerken. Pas dan wordt het voor bedrijven en organisaties mogelijk om hun medewerkers of IoT-sensors makkelijk overal en altijd en connectiviteit te bieden met een hoge bandbreedte, lage latency en maximale capaciteit. Het zou ons niet verbazen als dit sneller komt dan we verwachten.

We blijven daarom alle ontwikkelingen die Cisco ons op dit terrein voorschotelt nauw in de gaten houden.