Soccer Data & Analytics Escape Room beleeft Nederlandse primeur op Analytics Forum

Escape rooms zijn een populaire vrijetijdsbesteding en bestaan inmiddels in allerlei soorten en maten. Maar een escape room waarbij de vraagstukken opgelost moeten worden met behulp van data en analytics bestond tot vorig jaar nog niet. Daarom lanceerde SAS tijdens zijn jaarlijkse gebruikerscongres vorig jaar de Data Science Escape Room, ‘s werelds eerste escape room die data, analytics en gamification combineert.

Stop de cyberaanval

In de Data Science Escape Room ‘Cyberattack’ worden de deelnemers uitgedaagd om een cyberaanval op het fictieve datacenter Two Flags tegen te gaan. De spelers moeten door vier verschillende vraagstukken op te lossen, ontdekken welke servers gehackt zijn en waar de aanval vandaan komt om de hacker ontmaskeren. Het doel van het spel is om deelnemers op een ludieke manier kennis te laten maken met de verschillende SAS-oplossingen, namelijk SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics en SAS Visual Investigator.

Wegens groot succes van de Data Science Escape Room heeft SAS in het afgelopen jaar een nieuwe escape room ontwikkeld. Deelnemers van de nieuwe ‘Wildlife’ Data Science Escape Room moeten met behulp van data analytics voorkomen dat stropers jonge wilde dieren stelen uit Datalake National Park. Daarnaast ontwikkelde SAS ook in samenwerking met klanten en partners nieuwe escape rooms, waaronder de ‘Soccer’ Data Science Escape Room. Deze werd in samenwerking met partner SciSports ontwikkeld en eind april onthuld tijdens het SAS Global Forum in Dallas.

Ontdek de sterspeler

In de sportwereld worden veel beslissingen genomen op basis van data. Met de Soccer Escape Room willen SciSports en SAS de deelnemers laten ervaren welke rol data analytics speelt in de voetbalindustrie. De deelnemers stappen namelijk in de schoenen van een voetbalscout en moeten op basis van data en analytics de nieuwste sterspeler voor de club Wescape Wonders ontdekken.

Meer weten over de achtergrond van de Soccer Data Science Escape Room? Bekijk dan het video-interview met Giels Brouwer, de oprichter en CIO van Sci Sports, en Mick Bosma, Data Scientist bij SAS.

Wil je zelf ervaren hoe de wereld van een data scientist eruitziet? Kom dan op 6 juni naar SAS Analytics Forum in het NBC in Nieuwegein en doe mee met de eerste Soccer Data Science Escape Room in Nederland.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met SAS.