Unit4 ziet toekomst in microdiensten voor bedrijfsspecifieke vraagstukken

Tegenwoordig bestaat voor vrijwel elk aspect van een onderneming en iedere rol binnen een bedrijf een applicatie of een andere oplossing die bedrijven in kunnen zetten. Nadeel is soms dat die oplossingen niet zijn afgestemd op de eisen of specifieke vraagstukken van het bedrijf zelf. Unit4 wil daar verandering in brengen met zijn extensies.

Bij Unit4 draait het niet om het verhogen van de omzet of de winst. Dat is ook belangrijk, maar niet het uiteindelijke doel, vertelt Matthias Turner, Chief Product Owner bij het bedrijf, tijdens Connect 2019 in Amsterdam. “Het belangrijkste doel is dat we een glimlach op je gezicht willen brengen als je ons product gebruikt.”

Die overtuiging zien we terug in het zogenaamde People Platform en de nieuw aangekondigde Extension Kit. Het idee hiervan is dat je zelf door kunt bouwen op de producten van Unit4 en die van derde partijen, door zelf een functionaliteit te ontwikkelen die aansluit bij een specifieke eis of vraag van jouw bedrijf.

Taken automatiseren

Unit4 heeft vooral usecases voor ogen die nu veelal saaie, herhalende handelingen of veel tijd vereisen. Een voorbeeld is een werknemer die informatie over een leverancier in moet vullen in Business World, en daar ook een kredietcontrole voor uit moet voeren.

Dankzij de nieuwe Extension Kit is het mogelijk om die kredietcontrole automatisch uit te laten voeren via Dun and Bradstreet. Ook kan er automatisch gecontroleerd worden of een leverancier op de Watch-lijst van de Amerikaanse overheid staat, en daarmee een risico vormt voor de organisatie.

Bovendien hoeft de werknemer niet steeds naar de ERP-oplossing Business World te staren tot de taken afgerond zijn. Het is namelijk ook mogelijk om spraakassistent Wanda een melding te laten geven via Microsoft Teams van de resultaten van de controles. “Dit is een mooie manier om iets wat erg saai en tijdrovend is erg eenvoudig te maken”, aldus Turner.

Ook zijn er extensies ontwikkeld om bijvoorbeeld financiële informatie op te vragen via Wanda, in plaats van via allerlei collega’s, om werknemers vrije dagen aan te laten vragen en om werkzaamheden in te plannen bij de juiste mensen. “Dit is wat ‘in business for people’ zou moeten betekenen: tijd besparen, betrokkenheid verhogen en prestaties verbeteren”, vertelt Turner.

Aan te passen naar eigen eisen

De bedoeling is echter niet alleen dat Unit4 allerlei kleine diensten gaat bouwen. Het idee achter de nieuwe Extension Kit op het People Platform is dat klanten hun eigen, nieuwe oplossingen gaan bouwen bovenop het platform.

Dit kan allemaal via low code- en no code-oplossingen, waardoor het weinig tijd kost om een eigen oplossing te ontwikkelen. Sterker nog: tijdens Connect 2019 werd in 2,5 uur tijd een functie opgezet waarmee het vragen om en verwerken van feedback van klanten volledig geautomatiseerd werd. Daarbij wordt ook een score gegeven van hoe positief of negatief die feedback is.

“Deze architectuur geeft klanten echt de tools die ze op de gewenste manier kunnen implementeren”, vertelt adjunct-CTO Claus Jepsen. “De orchestration van deze diensten kan aangepast worden naar wat jij nodig hebt. Je kunt apps maken en vormen rondom de eisen van jouw bedrijf.”

Verkoop

Partners van Unit4 worden daarbij aangemoedigd om niet alleen hun eigen microdiensten te bouwen, maar deze ook te verkopen. Dit betekent echter ook dat de partners hun eigen gebouwde microdiensten moeten onderhouden. “Unit4 is niet verantwoordelijk voor het draaien van apps buiten ons eigen ecosysteem”, aldus Jepsen.

Daarbij ontstaan mogelijk zorgen over de toekomst van het platform. Wat nou als er een update komt? Moet een partner dan opeens van alles aanpassen om het weer te laten werken met een nieuwe versie van het People Platform? Volgens de adjunct-CTO hoeft dat geen probleem te zijn, omdat alles backwards compatible is. “En dat kun je niet breken.”

Daarbij benadrukt Jepsen wel dat de Extensions Kit en het People Platform geen ontwikkelomgeving zijn. “We zijn niet van plan om een grote hoeveelheid functies te gaan bouwen, omdat we geloven dat dit al gedaan is. Wij denken de orchestration in het midden te zijn, waar je dit alles aan elkaar kunt koppelen.”