Internet of Business wordt de nieuwe norm voor bedrijven

‘Amazon wil producten verzenden voordat klanten bestellen’. Deze science fiction-achtige ambitie van de shopgigant haalde een aantal jaren geleden alle nieuwspagina’s, maar is inmiddels grotendeels werkelijkheid geworden. Door consumentendata rondom eerdere bestellingen, zoekopdrachten, wensenlijsten en retouren te bestuderen, kan Amazon via AI en slimme algoritmes voorspellen wat de klant in de toekomst wil kopen. Producten worden op basis van de verwachten aankopen alvast naar het distributiecentrum in de buurt verzonden. Wanneer de klant daadwerkelijk overgaat tot koop, is de bestelling al bijna op de plaats van bestemming.

Achteraf blijkt dat anticiperend verzenden de basis heeft gelegd voor same-day-delivery zoals we dat nu kennen. De consument wordt met deze hoge servicestandaard – die mede mogelijk is gemaakt door inzichten die via datastromen en patronen zijn verkregen – op zijn of haar wenken bediend door grote techbedrijven.

Hoeveelheid kleine orders groeit

Hoewel de consumentenmarkt vooroploopt, zien we ook in de zakelijke markt dat de klant steeds snellere en op maat gemaakte leveringen verwacht, met realtime updates over het bezorgingsproces. De wensen van zakelijke klanten zullen alleen maar toenemen omdat het gebruik van AI-toepassingen en machine learning steeds goedkoper en laagdrempeliger wordt in de toekomst. Hierdoor is deze techniek straks niet enkel voor grote bedrijven toegankelijk maar ook voor kleine retailers die op deze manier de supply chain kunnen optimaliseren en zakelijke personalisatie kunnen verbeteren.

Dat logistieke processen in de toekomst mede worden aangetuurd door AI, staat eigenlijk wel vast, dus kunnen kleinere (retail)bedrijven maar beter voorsorteren op deze ontwikkelingen. De hoeveelheid data waarover kleine organisaties beschikken, biedt weliswaar mogelijkheden om processen te optimaliseren maar MKB’ers hebben niet de datapower om op te boksen tegen grotere spelers in de markt. In een toekomstig AI-tijdperk is elke datasnipper waardevol. In feite moeten kleine bedrijven dus op zoek naar maar datapower zodat ze in de toekomst kunnen concurreren met grote spelers.

Netwerk van knooppunten

De oplossing is om juist meer data van buiten de organisatie op te halen. Dit kan door bedrijfssystemen (zoals ERP-systemen) te koppelen aan die van leveranciers en afnemers. Er ontstaat op die manier een netwerken van knooppunten (bedrijven) die met elkaar verbonden zijn. Zo beschikt iedere onderneming ineens over een schat aan bruikbare data die effectief kan worden ingezet om de service te verbeteren en systemen efficiënter te laten werken. Dit is de opkomst van ‘Internet of Business’ (IoB) dat naar verwachting die nieuwe norm voor bedrijven zal worden.

Eigenlijk passen we dit principe al op andere schaal toe. Via Internet of Things (IoT) communiceren slimme apparaten en sensoren met elkaar door data te delen. Ons leven wordt er makkelijker door omdat handmatige processen worden geautomatiseerd.

Dit is ook het geval bij IoB. Een leverancier kan via deze weg met een order aan de slag als vanuit het systeem van een retailer het seintje komt dat de voorraad moet worden bijgevuld. Hier hoeft dan geen handmatige handeling meer aan te pas te komen. Dat geeft organisaties de mogelijkheid om kleinere voorraden aan te houden en kleinere bestellingen vaker efficiënt te verwerken. Ook is het mogelijk om bedrijven op zakelijke personalisatie te trakteren door automatisch rekening te houden met afgesproken zaken zoals prijzen, staffelkortingen, aflevermomenten, frequentie en locatie. Tijdrovende, repetitieve handelingen en een gebrek aan inzicht in de behoeften van de klant zijn daarmee verleden tijd.

Digitaliseer bedrijfsprocessen

Natuurlijk is het wel belangrijk dat je je als organisatie voorbereidt op een tijd waarin Internet of Business de norm wordt. Dit kan door bedrijfsprocessen eerst te structureren en vervolgens te digitaliseren en connecten aan het IoB. De ontwikkeling van een digitaal magazijn is een van de voorbeelden. Houd daarnaast de ontwikkelingen rondom IoB in de gaten en besef dat de klanteisen in de zakelijke markt dezelfde zullen worden als die van de consumentenmarkt. Zo kun je als kleine of middelgrote onderneming via Internet of Business vol vertrouwen de strijd aan met grote bedrijven in de zakelijke markt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Bram Streefkerk, Principal, Product Marketing bij Exact. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.