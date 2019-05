Treant Zorggroep zet data steeds slimmer in

de fusie van de ziekenhuizen Bethesda, Refaja en Scheper en 17 centra voor verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg van Zorgpalet en Leveste Care. Ruim 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich volledig in voor de best mogelijke zorg. Binnen Treant wordt de rol van de afdeling Business Intelligence steeds belangrijker.

In het kader van de fusie in 2015 werd goed gekeken naar het optimaliseren van de organisatie en de processen op het gebied van personeelsplanning, kostenstructuren en patientflows. Ten dienste hiervan werd SAS Visual Analytics organisatiebreed ingezet. Alle analyses, berekeningen en gegevens worden hiermee op een hele duidelijke manier gevisualiseerd. De afdeling Business Intelligence van Treant Zorggroep kan hiermee data ontsluiten voor zowel de ziekenhuislocaties, de centra voor wonen en zorg, als voor de ondersteunende diensten en deze data vertalen naar verantwoordings- en stuurinformatie. Zo kunnen managers en afdelingshoofden in één oogopslag zien waarop ze actie moeten ondernemen. Met het SAS platform heeft Treant een stevig fundament gelegd voor datagedreven zorg.

Samenwerking met de eerste lijn

Toen de basis van het business analytics-platform eenmaal stond en de ziekenhuizen en zorginstellingen de beschikking hadden over de benodigde rapportages om de juiste beslissingen te nemen, was het tijd voor een nieuwe stap. In samenwerking met een beleidsadviseur van de Raad van Bestuur besloot de afdeling om de samenwerking met de eerste lijn (huisartsen) in kaart te brengen om zo inzichtelijk te maken waar de samenwerking verbeterd kon worden. Eén van de onderdelen van de data-analyse is de verwijsscan. Dit instrument geeft per postcodegebied informatie over het aantal verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn (ziekenhuizen). De verwijsscan laat zien hoeveel patiënten binnen de regio voor Treant kiezen. De resultaten van de verwijsscan werden meegenomen in de persoonlijke gesprekken met huisartsen om o.a. na te gaan waarom zij wel of niet naar Treant verwijzen. De feedback wordt vervolgens gebruikt om de samenwerking, kwaliteit van zorg, service en bedrijfsvoering te verbeteren.

Sinds kort biedt Treant Zorggroep huisartsenpraktijken ook de mogelijkheid inzicht te krijgen in de aanvragen die ze bij Treant indienen voor laboratorium- en röntgenonderzoek. Dit komt voort uit het streven van Treant én huisartsen om de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond dat er bij huisartsen een grote variatie bestaat in de aanvraag van laboratorium- en röntgenonderzoek bij de verdenking op een aandoening. Daarbij vraagt de ene huisarts dagelijks verschillende bloedonderzoeken of röntgenfoto’s aan, voor de andere huisarts gaat het om een enkel verzoek per week. Samen met de huisartsen wordt in een zogenaamd Diagnostisch Toets Overleg (DTO) gekeken naar de oorzaken van deze verschillen. In een toetsoverleg komen nascholing, feedback door intervisie en het maken van afspraken aan de orde. De feedback van Treant op de diagnostische aanvragen van de deelnemende huisartsen wordt gebruikt om hun aanvraaggedrag te vergelijken met dat van collega’s via een online benchmark. Ook is er ruimte voor discussie over verschillen in het aanvraaggedrag per huisarts in het licht van de professionele standaard. Het kan dus gebeuren dat een huisarts na een toetsoverleg redenen ziet om zijn of haar aanvraaggedrag aan te passen.

De toekomst van Treant is datagedreven

Het ambitieniveau van Treant om data in te zetten voor betere zorg en procesoptimalisatie ligt echter hoger dan wat de organisatie nu al intern en in samenwerking met andere belanghebbenden bereikt heeft. Het uiteindelijke doel is om datagedreven zorg te leveren op basis van het SAS Viya-platform. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de keuze welke zorg op welke locatie moet plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar het belang van de patient, welke impact dat heeft op de organisatie en welke kostenimplicaties dat heeft. Onlangs bezocht een Amerikaanse delegatie van SAS Institute de zorggroep om met Treant de dialoog hierover aan te gaan. “Het is een eer dat de mensen van SAS uit de Verenigde Staten naar ons toekomen”, aldus Jaap Krikken van de Business Intelligence-afdeling van Treant. “We konden ze ook echt iets laten zien, want er zijn nog geen andere ziekenhuizen in Nederland die met dit pakket werken. Ze wilden heel graag van ons horen hoe hun producten ingezet worden binnen ziekenhuizen en waar er nog verbeteringen en doorontwikkelingen mogelijk zijn. Het was een waardevolle en interactieve sessie.”

