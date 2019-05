Dell Boomi haalt met iPaaS-software de complexiteit uit integraties

De IT-wereld wordt steeds uitgebreider doordat grote enterprise organisaties en mkb’ers steeds meer PaaS-, IaaS- en SaaS-oplossingen in gebruik nemen. Tegelijkertijd blijven on premise-oplossingen in bepaalde scenario’s relevant. Die groei aan oplossingen biedt tegelijkertijd een grote uitdaging. Want hoe verzorg je de integratie tussen de applicaties, data en processen? Integration Platform as a Service (iPaaS)-software biedt hier een antwoord op. Tijdens een recent evenement van Dell Boomi werd duidelijk hoe deze iPaaS-aanbieder stappen zet om zo snel en eenvoudig mogelijk al die applicaties en omgevingen met elkaar te verbinden.

Wat op voorhand opvalt aan Dell Boomi is de positie die het inneemt binnen Dell Technologies. Het maakt uiteraard deel uit van het moederbedrijf, maar het wordt niet zo prominent genoemd als andere bedrijven. Onder meer VMware, Dell EMC en RSA worden zeer prominent gepositioneerd in het portfolio. Volgens Dell Boomi moet je een bepaalde jaarlijkse omzet boeken om een soortgelijke strategische positie binnen Dell Technologies in te nemen.

Dell Technologies draagt de boodschap uit om al de oplossingen van de dochterbedrijven te laten voorzien in elke IT-behoefte van een enterprise organisatie of mkb’er. Op basis van onze ervaringen vinden we Dell Boomi daarin een onmisbare pion. Dit vanwege de integraties die het tussen de verschillende diensten mogelijk maakt. Daarmee zou je Dell Boomi kunnen zien als de lijm van het overkoepelende portfolio.

Alle soorten integraties mogelijk

Het platform van Dell Boomi biedt kort gezegd de mogelijkheid om iedere dienst met elkaar te verbinden. Op dit moment is vooral integratie tussen SaaS-applicaties populair, iets waarvoor Dell Boomi aanspraak doet op de Application Programming Interfaces (API’s) van die SaaS-oplossingen. Dell Boomi ondersteunt voor zover wij er zicht op hebben zo goed als iedere populaire dienst, iets waarvoor het een flink aantal API’s heeft moet leren kennen. Door die ondersteuning standaard in het platform in te bouwen kan de integratie dus relatief eenvoudig en snel geregeld worden. Grote IT-vendoren als Oracle en Google Cloud zijn logische namen, maar ook oplossingen als Jira en Box kunnen op support rekenen.

Dell Boomi ziet verschillende scenario’s waarin het verbinden van data, processen en applicaties standaard lastig is. Een specifiek voorbeeld die het aanhaalt is integreren van ERP-systemen. Over het algemeen zijn de API’s van ERP-systemen te lastig gebouwd om een gemiddelde IT-professional zelf al de integratie te laten regelen. Het is echter wel van belang om ERP met andere met andere systemen en cloud-oplossingen te verbinden, aangezien er veel relevante data in staat voor andere oplossingen. Dell Boomi kent de API’s van de meeste ERP-vendoren en heeft zodoende connectoren voor de meest gebruikte systemen gebouwd.

De realiteit is echter dat veel ERP-systemen nog steeds op een on premise-infrastructuur draaien. ERP-vendoren brengen uiteraard hun systemen naar de cloud of zijn in sommige gevallen volledige cloud-gebaseerd. Het merendeel van de systemen lijkt echter, net als dat het geval is bij andere oplossingen en applicaties, nog on premise te draaien. Dell Boomi stelt dat het de on premise API’s eveneens kent, waardoor er net zo goed ondersteuning is voor die systemen. De integratieboodschap van het bedrijf is in principe ook in de on premise-wereld geboren, waardoor het terug kan vallen op ervaring uit dat tijdperk. Cloud met cloud verbinden mag dan het eenvoudigst zijn, maar cloud met on premise of on premise met on premise verbinden kan Dell Boomi ook regelen.

Lowcode in iPaaS-platform

Voor Dell Boomi is het belangrijk om zo goed als alle complexiteit van integratie, of dat nou on premise met on premise of cloud met cloud is, weg te nemen. Daarom beschikt het platform over de lowcode-oplossing Boomi Flow. Het toevoegen van lowcode- of nocode-functionaliteit aan SaaS-oplossingen doen steeds meer SaaS-, PaaS- en IaaS-leveranciers. Feit is wel dat je niet zomaar even lowcode-functies toevoegt aan je platform. Dell Boomi nam daarom in 2017 ManyWho over, om in hetzelfde jaar Boomi Flow te introduceren.

We hebben tijdens ons bezoek aan Dell Boomi ook kort kunnen kijken naar hoe Boomi Flow werkt. Op basis van wat we gezien hebben lijkt dit onderdeel van het iPaaS-platform behoorlijk geoptimaliseerd en vrij van kinderziektes. Dell Boomi is ook wel trots op de legio mogelijkheden die dit biedt voor bedrijven, aangezien nu ook niet IT-professionals integratie-vraagstukken kunnen oplossen. In principe zou nu een HR-medewerker workflows voor bijvoorbeeld onboarding en recruitment moeten kunnen bouwen.

We vragen ons uiteraard wel af in hoeverre Dell Boomi zich hiermee onderscheidt van de concurrentie, want die is best groot in de iPaaS-markt. Eerder spraken we bijvoorbeeld ook met concurrent Mulesoft. Die partij beschikt over een drag-and-drop editor om schema’s te bouwen voor wat er in bepaalde scenario’s moet gebeuren. Daarmee realiseren Dell Boomi en Mulesoft allebei een bepaalde mate van eenvoud. De eenvoud is voor Dell Boomi wel degelijk belangrijk om zich te onderscheiden, maar het verschilt ook per concurrent wat het anders doet. COO Christopher Port ziet bijvoorbeeld ook het kunnen deployen binnen enkele minuten, uren of dagen als een methode om zich te onderscheiden van sommige concurrenten. Het bouwen van een Dell Boomi-proces of -applicatie zou binnen vijf minuten moeten kunnen.

Ontwikkelaars kunnen op maat integreren

Port wijst ons er wel op dat die focus op eenvoud mogelijk tot een verkeerd beeld leidt. Door de lowcode-functionaliteit kan het namelijk lijken alsof het platform niet ‘developer friendly’ is. Dell Boomi biedt ontwikkelaars genoeg mogelijkheden om te coderen, zodat een proces volledig op maat gemaakt kan worden. Als een ontwikkelaar in Dell Boomi werkt, dan kan hij gedetailleerd en zeer op maat gemaakte integratieprocessen opstellen. Voor developers zijn er verschillende extra tools en features beschikbaar. Denk daarbij aan het testen en debuggen van op maat gemaakte connectoren.

Totale dekking markt een uitdaging

Uiteindelijk wil Dell Boomi zijn SDK zo interessant mogelijk maak voor iedereen, en dan met name de ontwikkelaars en partners. Van die laatste groep is Dell Boomi ontzettend afhankelijk, aangezien zij bijvoorbeeld connectoren bouwen voor lokale spelers. In bepaalde landen zullen lokale IT-oplossingen erg in trek zijn. Dell Boomi kan dan vaak beter een beroep doen op partners die de oplossingen tot in de detail kennen, zodat zij goede connectoren op de markt brengen.

Wat misschien op sommige gebruikers nog als onlogisch overkomt is de keuze voor partners en samenwerkingen. Op de ERP-markt werkt Dell Boomi bijvoorbeeld zeer nauw samen met NetSuite. Onlangs kwamen de twee bedrijven nog met nieuwe accelerators die gebruikers uit de commercebranche sneller omzet laten generen en tegelijkertijd hun werkprocessen efficiënter laten maken. Zo’n nauwe samenwerking is uiteraard goed, maar SAP is natuurlijk de marktleider in ERP. Voor SAP biedt Dell Boomi wel mogelijkheden, maar niet zoveel als NetSuite. De realiteit is dan ook dat de meeste bedrijven meer baat hebben bij een soortgelijke samenwerking met SAP.

Desalniettemin heeft Dell Boomi goede software in huis die aan de behoefte van de meeste gebruikers zal voldoen. Het wordt gesteund door Dell Technologies, waardoor de financiële mogelijkheden ook groot zijn. Voor het moederbedrijf is het tevens zaak om de Dell Boomi-software zo goed mogelijk maken. Zo kan niet alleen het eigen portfolio profiteren, maar ook IT-oplossingen van allerlei andere vendoren.