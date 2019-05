5G: de sleutel tot succes voor realtime ondernemingen

5G staat op het punt om een grote impact te maken op de gehele wereld. Het zal onder andere slimme steden, industriële automatisering, Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) aandrijven. Het belooft ongekende capaciteit te hebben, snelheden die wel tien keer hoger liggen dan bij 4G en een latentie van onder de tien milliseconden. Dit is geweldig voor kantoren en werknemers die buiten de deur werken, maar dit zijn niet de enige voordelen voor het bedrijfsleven. 5G zal de realtime onderneming mogelijk te maken.

Op dit moment genereren bedrijven dertig procent van alle gegevens, Gartner verwacht dat dit percentage in 2025 zal zijn verdubbeld. Deze groei van bedrijfsgegevens valt grotendeels te verklaren uit de toename van het aantal aangesloten apparaten; van smartphones en tablets tot auto’s en slimme brouwerijen. Aangezien ondernemingen automatisering, AI en realtime analyes omarmen, moeten gegevens vrijelijk kunnen stromen tussen bedrijfseenheden en partners. Met 5G zal het netwerk in staat zijn veel meer bandbreedte en services aan deze apparaten te leveren.

Hoe evolueert 5G?

Er werd jarenlang vol anticipatie uitgekeken naar de 5G-netwerktechonologie en nu wordt het eindelijk realiteit: de eerste commerciële diensten worden dit jaar wereldwijd gelanceerd. In Europa zal het in 2019 op enkele gebieden worden ingezet en zal het in het jaar erop landelijk beschikbaar worden.

In eerste instantie zullen de diensten gebaseerd zijn op een radio-upgrade naar een bestaande 4G-netwerkinfrastructuur. Hierdoor kunnen operatoren verbeterde mobiele breedband (eMBB) aanbieden, wat ongeveer tien keer meer bandbreedte oplevert en extreme mobiliteit.

Een ander groot voordeel van eMBB is de sterk verbeterde uplink-snelheid, waardoor toepassingen zoals augmented reality (AR) live samen kunnen werken met verre locaties met behulp van mixed reality smart glasses. eMBB maakt ook massale download- en uploadbewerkingen terwijl je onderweg bent. In sommige situaties zal Fixed Wireless Access (FWA, een verwant van eMBB) even goed zijn als Fiber to the Home (FTTH), maar dan zonder kabels.

Ericsson schat dat er in 2023 wereldwijd één miljard 5G-abonnementen voor eMBB zullen lopen, waarbij de voorlopers waarschijnlijk uit Azië en Noord-Amerika zullen komen.

In de loop van de tijd zullen operatoren hun 5G-capaciteiten uitrollen met een nieuw kernnetwerk, verschillende spectrumbanden en nieuwe soorten antenne-arrays (MIMO). Hierdoor kunnen ze een veel breder scala aan verbindingen aanbieden, waaronder netwerk slicing-services.

Sommige toepassingen vereisen geen Gigabit-snelheden, maar wél een zeer betrouwbare verbindingen. Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) services zullen op het nieuwe 5G-netwerk draaien, die een zeer lage latentie bieden van 1 tot 10 milliseconden en een extreem hoge betrouwbaarheid (beter dan 99,9999 procent). Zo’n verbinding is noodzakelijk voor industriële robots, aangesloten en op afstand geplaatste medische apparaten en aangesloten auto’s.

Een derde service is Massive Machine Type Communications (mMTC), wat ongeveer een miljoen verbonden objecten per cel ondersteunt. 5G zal als een voortzetting van de huidige 4G LTE-M en LoRaTM dienen. Het voordeel van deze service ligt in de enorme capaciteit van de connectiviteit van objecten en de verbetering van het energiebeheer.

Alle drie deze servicetypen zullen een rol spelen bij het faciliteren van de realtime onderneming, waar gegevens direct worden geanalyseerd en inzichten ter plekke worden verworven. Maar er is een ontbrekend stukje van de puzzel: garanties. Ondernemingen hebben garanties nodig over snelheid, doorvoer, latency en beschikbaarheid van deze verbindingen voordat ze hun bedrijfsprocessen transformeren. Hier komt netwerk slicing om de hoek kijken.

VIP-service voor bedrijven

Netwerk slicing is gebaseerd op een nieuwe 5G Core netwerktechnologie die vanaf 2021 wordt geïmplementeerd. Het stelt operatoren in staat een op maat gemaakt netwerk te bouwen met scherp gestelde componenten zoals een lage latentie, datasnelheid en beveiliging. Netwerk ‘plakjes’ kunnen ingesteld worden om verschillende essentiële services te leveren, waaronder communicatie met een lage latentie voor de snelgroeiende autonome voertuigsector. Een andere toepassing kan beveiliging zijn, waarbij een bedrijf of branche een private 5G-slice instelt met op maat gemaakte authenticatie.

Een onderneming kan meerdere slices inzetten binnen een bedrijfsproces. Neem bijvoorbeeld de volgende case, waarbij drones patrouilleren in een chemische fabriek. Door een vooraf gedefinieerde route te volgen, controleren de drones op onregelmatigheden en vandalisme. Om de levensduur van de batterij te verlengen, maken ze meestal verbinding via 5G-netwerk slices met een lage gegevenssnelheid. Als een drone een afwijking detecteert, misschien een vuur of een gat in de omheining, moet deze een HD-video sturen naar het besturingsplatform. Hiervoor wordt de verbinding opgevoerd naar een slice met een hogere bandbreedte. Een menselijke operator besluit na het zien van de beelden om de drone op afstand te besturen en de camera op het incident te richten. Hierbij wordt de verbinding verplaatst naar het derde segment, die een hoge bandbreedte en zeer lage latentie biedt. Elk segment wordt aan de klant aangeboden met een apart SLA. Netwerk slices zullen verbonden worden met backbone-netwerken, zodat diensten in het gehele bedrijf naadloos in elkaar overgaan, ongeacht de afstand.

Industrieën die automatisering AI en de digitale transformatie omarmen, hebben uiteenlopende behoeftes. Om hen een connectiviteitsservice te bieden die aan al deze eisen kan voldoen, zal het werken met 5G- netwerk slices van ontegenzeglijke waarde zijn.

“De virtualisatie van netwerken is misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de telecommunicatie van de afgelopen kwarteeuw. Op verschillende manieren worden netwerken radicaal veranderd en reageren ze op de behoeften van eindgebruikers. 5G-netwerk slicing is een krachtig voorbeeld van deze trend”, stelt ABI Research. De analistenfirma schat dat het slicen van netwerken in de industriële sector in 2026 33 miljard euro zal opleveren, gevolgd door de logistieke sector die naar verwachting 18 miljard euro zal genereren in 2026.

Dit is een ingezonden bijdrage van Fabrice de Windt, senior vice president Europe bij Orange Business Services. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.