Van hardwarefabrikant naar softwarespecialist: hoe Bosch het IoT-landschap definieert

Bosch neemt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van IoT. Van de fiets en je huis, tot in de wagen en de fabriek. Die ambitie dwingt het bedrijf tot een culturele omschakeling en een operationele focusverschuiving.

“Sinds vorig jaar is het internet der dingen (IoT) voldoende doorgesijpeld naar de industrie.” Dat vindt Dr. Volkmar Denner, CEO van Bosch. Hij herinnert zich hoe IoT in 2014 nog in de proeffase zat, waar Bosch vooral probeerde om testprojecten te faciliteren. Vandaag zijn we bijna zes jaar verder en is IoT overal. Dat technologie daarin een belangrijke rol heeft gespeeld, spreekt voor zich, al is er meer aan de hand. “De transformatie naar meer digitale organisaties is minstens even hard een kwestie van cultuur”, denkt Denner. Hij staat intussen aan het hoofd van een organisatie die agile werkt en laat zijn das al enkele jaren thuis liggen wanneer hij het podium bestijgt.

Culturele transformatie

Bosch wil dat zijn klanten transformeren naar digitale datagedreven ondernemingen en transformeert zelf vrolijk mee. De Duitse multinational is al lang geen hardwarebedrijf meer. Hoewel zaken als sensoren en onderdelen voor wagens een belangrijk onderdeel van de core business blijven, wordt dat aanbod gecomplementeerd met een steeds uitgebreider portfolio aan software en services. Zo stappen we tijdens Bosch Connected World 2019 in Berlijn rond op de beursvloer van een bedrijf dat een cloudgebaseerde end-to-end IoT-oplossing aanbiedt, geschikt voor zowat alle toepassingen en sensoren.

Dat blijft wennen, horen we bij Bosch-ingenieurs tijdens het event. Zij zijn gewoon om hardware te ontwikkelen, voornamelijk voor wagens, en die langer te testen dan de totale doorlooptijd voor de ontwikkeling van een software-oplossing vandaag. Software is bij lancering niet 100% waterdicht en wordt gaandeweg sowieso bijgewerkt met updates. Die mindset staat haaks op wat Bosch historisch deed, wat de gezwinde transformatie naar een hard- en softwarebedrijf des te indrukwekkender maakt.

IoT-suite: Bosch in de cloud

Langs de softwarekant staat de Bosch IoT-suite centraal. Dat is een open platform gebouwd om om te gaan met telemetrie van sensoren allerhande. De IoT-suite gaat hand in hand met gateaway-software, die opnieuw open en breed compatibel is. De suite is platformagnostisch. Bosch biedt ze aan op zijn eigen datacenters in Duitsland via de Bosch Cloud, maar het aanbod werkt net zo goed op AWS, terwijl Azure-compatibiliteit in de maak is. Vind je een oplossing on-premises beter? Dan kan je aan de slag gaan met de broncode of helpt Bosch je om het geheel te installeren.

Momenteel werkt de fabrikant aan een standaard link tussen de IoT-suite en eigen sensoren. “De suite is compatibel met input van alle vendoren, maar we willen het eenvoudig maken om onze hardware te verbinden.” De flexibiliteit en de compatibiliteit zijn troeven en die heeft Bosch nodig. Wat de softwarestack betreft, betreedt Bosch immers gecontesteerd terrein.

Azure, AWS en Google Cloud

Microsoft heeft Azure IoT, Amazon heeft AWS IoT Core en Google biedt zijn volledig beheerde oplossing onder de noemer Cloud IoT. Bosch komt echter van de hardwarekant, terwijl de concurrentie zijn oplossingen vanuit een cloud- en softwareperspectief ontwikkelt. Dat zorgt niet alleen voor een verschil van aanpak, maar ook een verschil van perceptie. Bij gevestigde waarden in de industrie kan dat net zo belangrijk zijn.

Bosch komt van de hardwarekant, terwijl de concurrentie zijn oplossingen vanuit een cloud- en softwareperspectief ontwikkelt.

In de marge van de conferentie springen we binnen bij de grootste IoT-hackathon van Europa, waar we concreet zien wat de visie van Bosch in de praktijk betekent.

De IoT-specialist had altijd al een sterke focus op mobiliteit en die is er nog steeds. ‘Mobiliteit’ is intussen een term die veel meer omvat dan de wagens waar alles niet zo lang geleden om draaide. Zo werken ontwikkelaars tijdens de hackathon aan een app waarmee fietsers zowel hindernissen als de staat van de weg kunnen communiceren naar elkaar en naar overheden. De sensordata hiervoor is afkomstig van smartphones, maar wordt verwerkt in de IoT-suite.

Van wagens naar industrie

Een verdiep lager in het hackathon-gebouw zijn specialisten druk in de weer met sensordata afkomstig van hydraulische persen. Die data wordt opnieuw via de IoT-suite ingezet om allerhande problemen op te lossen. Daarbij gaan de ontwikkelaars ver. Zo werkt een team aan een link tussen de telemetrie en Alexa, wat een digitale assistent moet opleveren die over de toestand van de pers kan communiceren.

Breder ziet Bosch die telemetrie vooral gebruikt worden voor predictive maintenance. Opnieuw komt het erop neer om data te vergaren en die dan te verwerken. “AI en machine learning zullen daar een belangrijke rol in spelen”, weet CTO Michael Bolle. Hij wil er met zijn bedrijf voor zorgen dat zoveel mogelijk organisaties zoveel mogelijk machines met elkaar en de cloud kunnen verbinden. Als voorbeeld horen we bijvoorbeeld hoe een waterelektriciteitscentrale in Zweden, waar onderhoud aan de turbines een tijdrovende en vooral kostelijke zaak is, door de juiste sensoren die de juiste data leveren langer en betrouwbaarder blijven draaien.

Consumenten

Bosch heeft zich vandaag ontpopt tot een IoT-partner in de breedste zin. Zelfs Smart Home-oplossingen, inclusief bijhorende Android-applicatie, behoren nu tot het portfolio. Daar hoopt Bosch aan de wieg te staan van een nieuw ecosysteem, al is de concurrentie natuurkijk legio. Opnieuw hebben andere giganten dezelfde ambitie. Denk maar aan Google met z’n ecosysteem of Apple met Homekit.

Verder zien we hoe het bedrijf in het buitenland een systeem van slimme deelscooters ondersteunt, naar analogie met Scooty in Antwerpen en Brussel. De auto-tak blijft met ongeveer 60 procent van de omzet het belangrijkst voor Bosch, maar industrie is vandaag toch ook goed voor bijna 15 procent.

Meer verbindingen, meer gevaar

Met de steeds uitgebreidere verbinding van toestellen, zowel thuis als in fabrieken, komt een risico. “Het aanvalsvlak wordt een stuk breder”, beseft Denner. Ieder toestel dat verbonden is met een netwerk, is immers een potentiële aanvalsvector. Bosch probeert zich ervan te vergewissen dat zijn oplossingen waterdicht zijn voor ze op de markt komen. Security by design dus, en gelukkig maar. IoT in consumentenland en OT in de fabricagewereld staan niet meteen gekend voor veiligheid en dat leidt geregeld tot problemen. Het Mirai-botnet blijft het mooiste voorbeeld van de schade die gekraakte IoT-hardware kan aanrichten.

“Het aanvalsvlak wordt een stuk breder.”

Bolle vertrouwt hier verder op de mogelijkheden van AI en vooral machine learning. Hij denkt dat op machine learning gebaseerde beveiligingsoplossingen onontbeerlijk zijn om netwerken veilig te houden. Ze kunnen immers onregelmatigheden detecteren, ook als die nooit eerder werden vastgesteld, en indringers zo blokkeren voor ze veel schade aanrichten. Hiermee komen we buiten het domein van Bosch en in securityland terecht, waar we gelukkig zien dat de focus op een allesomvattende beveiliging steeds groter wordt. In de wereld die Bosch voor ogen heeft, zijn dergelijke beveiligingsoplossingen niet langer optioneel.

Eigen ecosysteem

Op het einde van de rit wil Bosch een wereld waarin zoveel mogelijk verbonden zaken zoveel mogelijk nuttige informatie opleveren, en dat kan de fabrikant niet alleen bereiken. De openheid van de IoT-systemen staat daarbij centraal. Het liefst wil Bosch een open ecosysteem opzetten waar andere partners zich dan bijvoegen. Dat is natuurlijk een wens die iedere IoT-specialist heeft. Dat Bosch zelf kantoor houdt in Duitsland, dat zich meer nog dan andere Europese lidstaten profileert als bewaker van data en privacy, speelt in het voordeel van het bedrijf. Een tweede troef is dat Bosch al sinds jaar en dag aanwezig is in de autosector en de industrie. In tegenstelling tot bedrijven die IoT vanuit de IT- en softwarekant aanvallen, is Bosch al een gevestigde waarde bij de bron.

We zijn dan ook niet verwonderd om te vernemen dat de aanpak zijn vruchten afwerpt. Vorig jaar verkocht Bosch 52 miljoen IoT-producten, en de IoT-suite staat al in voor de verbinding van 10 miljoen apparaten, ook van andere fabrikanten. Zo ziet Bosch zijn wens om aan de bron van een ecosysteem te staan stilaan werkelijkheid worden.

