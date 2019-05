Cybersecurity steeds belangrijker en de moeite waard om in te investeren

Big data is de toekomst van onze maatschappij. Van overheden tot financiële instellingen tot technologiereuzen en sociale media platformen: allemaal verzamelen op grote schaal data die ook weer optimaal beveiligd moet worden. Cybersecurity is big business geworden.

Telefoonproviders, sociale mediabedrijven, banken, nationale overheden: in alle sectoren en op allerlei niveaus is er de afgelopen jaren wel nieuws naar buiten gekomen over datalekken, hacks en gestolen gegevens. Het toont de uitdagingen waar haast alle bedrijven in de 21e eeuw voor zijn komen te staan: hoe voorkom je dat mensen met kwade bedoelingen er met gevoelige informatie vandoor gaan.

Data is door de jaren heen gegroeid tot het nieuwe goud. Big data, grote hoeveelheden informatie over bedrijven, personen, processen of hele economieën liggen opgeslagen in datacenter, en deze data stelen is als het kraken van een kluis. Van kleinere bedrijven met personeelsbestanden tot banken met informatie over creditcardgegevens van klanten, overheden met staatsgeheimen tot sociale media met waardevolle algoritmen – de wereld om ons heen vindt plaats op het internet en dat zorgt ervoor dat die wereld ook steeds beter beveiligd moet worden. Met andere woorden: cybersecurity is uitgegroeid tot een van de meest veelbelovende industrieën van de toekomst.

En dat zie je aan alles: landen richten hackerseenheden op om hun digitale landsgrenzen en staatsinformatie te beschermen, bedrijven bieden miljoenensalarissen aan hackers om hun gelederen te versterken en security stocks worden met de dag een interessantere investering. Maar niet alleen voor de bedrijven die zich specialiseren in cybersecurity betekent de groei van het internet en de intensiteit van ons gebruik van het internet goed nieuws. Voor iedereen is een investering in cybersecurity een goed idee – je verzekert de inboedel van je huis toch ook tegen inbraak?

Een simpele firewall of een gratis antivirusprogrammaatje volstaat niet meer. Uit onderzoek blijkt dat de methodes waarop kwaadwillenden proberen je data te bemachtigen steeds geavanceerder worden. Bijna de helft van de organisaties die werden onderzocht in het rapport hadden te maken met DDoS aanvallen, en in de toekomst worden er nog meer van dit soort en andere cyberaanvallen verwacht. Malware wordt op steeds grotere schaal verspreid en richten steeds meer schade aan. En omdat de wereld helaas niet alleen bestaat uit mensen met goede intenties, brengt dat ook een aantal nadelen met zich mee. Met andere woorden: iedereen die met data werkt, op welke schaal dan ook, zou de moeite moeten gaan nemen zich op intensieve manier te beveiligen tegen aanvallen op hun digitale privacy.

Het is een monster dat we zelf gecreëerd hebben. Door onze drang naar een volledige digitalisering en de enorme groei van de digitale economie was het een kwestie van tijd voordat criminele organisaties, terroristische organisaties, hackerseenheden, geheime diensten van landen en bespionerende bedrijven zich meer gingen richten op data. Big data heeft de toekomst. Het is de motor van onze economie, het is de filosofie achter concepten als kunstmatige intelligentie en machine learning. En dat onderstreept nog meer waarom we alles moeten doen om deze big data zo goed mogelijk te beschermen.