Zo monitor je beveiligingscamera’s

Hoe weet je dat je beveiligingscamera’s werken zonder dat je de hele dag naar een scherm hoeft te staren? Dat leg ik je graag uit in dit artikel. De integratie van een closed-circuit television (CCTV)-systeem met een modern netwerk is geen sinecure. Daar komen uiteenlopende technologieën van diverse fabrikanten om de hoek kijken. En dan ben je er nog niet. Er is ook effectieve monitoring nodig om ervoor te zorgen dat je CCTV-systeem in de lucht blijft. Een aantal systemen voor camerabewaking biedt weliswaar ingebouwde monitoringopties, maar die moeten dan wel worden geïntegreerd met je oplossing voor de bewaking van je IT-infrastructuur. Want alleen op die manier kun je overzicht houden op de complete omgeving.

Een CCTV-systeem monitoren met PRTG

Het succes van de bewaking van een CCTV-systeem is afhankelijk van de data die de beveiligingscamera’s aanleveren. Hierbij geldt een simpele vuistregel: de camera’s moeten kunnen communiceren via het SNMP-protocol of de mogelijkheid bieden om data op te halen met een REST API of HTTP API. Als aan een van deze eisen wordt voldaan, kun je jouw CCTV-systeem met PRTG in de gaten houden.

We raden je aan om in ieder geval de camera’s te pingen, zodat je er zeker van bent dat ze in de lucht zijn. Dit is overigens alleen mogelijk voor IP-camera’s. Voor het pingen maak je gebruik van onze Ping Sensor. En als camera’s een web-based GUI (graphical user interface) bieden, zet je onze HTTP-sensor in om er zeker van te zijn dat die interface naar behoren werkt.

Goed, maar hoe werkt dit nu precies in de praktijk? Hier volgt een beknopte lijst van zaken die je met onze vooraf gedefinieerde sensoren kunt bewaken:

Wat? Waarom? Hoe? Voedingen/USP-systemen De bewaking van deze objecten helpt je met het achterhalen van de werkelijke oorzaak van problemen met camera’s. Gaat het om een storing van de camera, of is er iets mis met de stroomvoorziening? Met behulp van pingen, directe SNMP-polls, passieve SNMP-traps en passieve HTTP-pushdata Opslagvoorzieningen Je wil natuurlijk weten of de DVR/ NVR/ SAN/ NAS waarop de camerabeelden worden opgeslagen voldoende opslagruimte heeft, en ruim op tijd een melding ontvangen dat je opslagcapaciteit moet bijschakelen. Met behulp van storage-sensoren, de EXE/Script -sensor (PowerShell), EXE/Script Advanced, MIB-bestanden uit de SNMP Library en de ontvangst van HTTP-/pushdata Sensordata van je bewakingsapparatuur (temperatuur, beweging, licht, geluiden, trilling…) De aangeleverde data zal per camera verschillen. Maar het goede nieuws is dat je alle IP-camera’s met PRTG kunt integreren. Met behulp van de EXE/Script -sensor (PowerShell), EXE/Script Advanced, MIB’s op basis van de SNMP Library en de ontvangst van HTTP-/pushdata

Wat is een (Rest-)API?

Als de cameraoplossing in een API-interface voorziet, zal de fabrikant ook API-definities aanbieden. Deze zijn nodig voor de communicatie. Raadpleeg de website van de fabrikant voor meer informatie over API’s.

Stapsgewijze instructies voor camera’s van Axis

Veel organisaties maken gebruik van beveiligingscamera’s van Axis Communications. Hieronder leggen we uit hoe je deze camera’s en hun sensoren aan je bewakingsomgeving in PRTG kunt toevoegen. Als voorbeeld nemen we de AXIS Q6115.

Download het MIB-bestand met de AXIS ROOT en het AXIS VIDEO MIB-bestand via het downloadgedeelte van de website van Axis. Gebruik de Paessler MIB Importer om de MIB-bestanden te importeren en een OIDlib-bestand aan te maken. Kopieer het OIDlib-bestand naar de submap /snmplibs van je PRTG-installatie. Maak een nieuw apparaat aan in PRTG en voeg een SNMP Library-sensor toe. Selecteer het OIDlib-bestand in de vervolgkeuzelijst en voeg het aan de sensor toe. Nu kun je uit een lijst kiezen welke sensoren je wenst en klaar ben je!

Data weergeven op een dashboard

Zodra je alle relevante data hebt verzameld, kun je in PRTG een ‘map’ aanmaken die als dashboard voor je camerabewakingssysteem dient. Die zou er als volgt kunnen uitzien:

Met een uitgebreide bewakingsoplossing zoals PRTG van Paessler kun je limieten, drempelwaarden en triggers instellen. Op deze manier kan PRTG je relevante meldingen sturen via communicatiekanalen als Slack en Microsoft Teams. Daarmee voorkom je downtime en bied je de IT-afdeling, beveiligingsmedewerkers en onderhoudsteams gemoedsrust.

Dit is een ingezonden bijdrage van Wilco Ravestein, country manager Benelux bij Paessler. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.