Extreme Networks bouwt aan zijn versie van het autonomous netwerk

Netwerken worden steeds meer geautomatiseerd en ‘self-driving’ en ‘self-healing’. Deze ontwikkeling leidt uiteindelijk naar het intelligente ‘autonomous network’ waarmee bedrijven en organisaties in verschillende verticale markten nog meer waarde kunnen creëren vanuit hun IT-omgeving. Een dergelijk netwerk is waar netwerkspecialist Extreme Networks nu naar streeft, bleek tijdens de jaarlijkse eindgebruikersconferentie in het Amerikaanse Nashville. Met de introductie ‘bouwstenen’ voor deze toekomstige door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning gedomineerde netwerken, zet de netwerkspecialist daarom een grote stap.

Wie over de toekomst van networking praat, heeft het al gauw over het volledig geautomatiseerde netwerk van de toekomst. Dit netwerk gebruikt een combinatie van machine learning, kunstmatige intelligentie, policies voor het maken van bepaalde workflows. Deze workflows stellen het netwerk in staat om zichzelf te configureren, indien nodig te repareren en om volledig autonoom netwerkproblemen op te lossen.

Leveranciers als Cisco, HPE-Aruba en Juniper Networks zijn hier onder verschillende benamingen al druk mee bezig. Aan dit rijtje kan Extreme Networks dus ook worden toegevoegd. Tijdens de tweede eindgebruikersconferentie Extreme Connect 2019 van de Amerikaanse leverancier bleek dat ook bij deze leverancier dit toekomstige volledig autonome netwerk alle aandacht krijgt.

Human Autonomous Network

Extreme Networks noemt dit autonome en volledig geautomatiseerde netwerk het Human Autonomous Network. Het voorzetsel ‘Human’ is toegevoegd, zo werd tijdens de eindgebruikersconferentie veelvuldig gecommuniceerd, omdat eindgebruikers voor hun zakelijke uitkomsten altijd centraal moeten blijven staan.

De algemene roadmap voor dit Human Autonomous Network, zo geeft Executive Vice President of Product Nabil Bukhari van Extreme Networks aan, is er zo op gericht dat eindgebruikers straks optimaal kunnen profiteren van de netwerkstrategie en deze ook daadwerkelijk realiseren.

Meer concreet bestaat deze roadmap uit een vijftal basisingrediënten. Ten eerste fundamentele netwerkproducten en -diensten. Daarnaast zijn er meer geavanceerde netwerkdiensten, komt intent based networking en automatisering om de hoek kijken, is er aandacht voor -al dan niet native in de vorm van containers- cloudgebaseerde applicaties en de bijbehorende security-toepassingen.

Tot slot bestaat de roadmap uit het leveren van specifieke apps voor analytics, AI en machine learning om de kwaliteit en de prestaties van de diverse netwerkoplossingen te verbeteren. Dit alles moet dus autonomous networking mogelijk maken.

Verschillende aandachtsgebieden

Belangrijk voor deze strategie is natuurlijk het huidige en toekomstige productenaanbod van de netwerkspecialist. Deze producten zijn-zoals bekend– gegroepeerd in drie pijlers; SmartOmniEdge, Automated Campus en Agile Datacenter.

In het kader van de strategie voor het Human Autonomous Network worden alle producten die onder deze pijlers vallen nu meer met elkaar geïntegreerd en samengebracht in een aantal verschillende aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn kunstmatige intelligentie, security, automatisering, analytics en insights en de software-driven infrastructuuroplossingen en -toepassingen van de leverancier.

Een aandachtsgebied dat hieraan wordt toegevoegd, is een open ecosysteem waarin Extreme Networks samenwerkt met gecertificeerde bestaande -en straks ook nieuwe- partners die eindgebruikers specifieke oplossingen of toepassingen kunnen leveren.

Voor de netwerkspecialist is deze samenwerking echt belangrijk omdat het niet alleen bij gebruikers uiteindelijk tot meer innovatie leidt, maar ook bij de netwerkspecialist zelf. Extreme Networks hoeft niet voor alle mogelijkheden zelf de expertise te hebben, maar heeft wel de tools om deze in netwerkomgevingen mogelijk te maken.

Grote refresh van portfolio

Verder wordt maar liefst 70 procent van het huidige productenportfolio de komende 18 maanden van een ‘refresh’ voorzien. Het gaat hierbij vooral om de producten die het beste lopen, zo geeft CEO Ed Meyercord tegenover Techzine aan.

Concreet betekent dit dat deze producten naar een next-generation-status worden gebracht. Hierdoor voldoen zij straks aan de laatste eisen die de markt aan netwerkproducten, of dit nu hard- of software is. De overige 30 procent van het productenportfolio wordt met rust gelaten. Wel gaat Extreme Networks ervoor zorgen dat ook deze producten straks veel gemakkelijker end-to-end zijn uit te rollen.

Introductie van Extreme Elements

Om klanten en partners meer bekend te maken met deze specifieke aandachtsgebieden kondigde de netwerkleverancier tijdens het evenement in Nashville Extreme Elements aan. Gebaseerd op de tweeletterige benaming in het natuur- en scheikundige Periodiek Systeem zijn, na de zomer, alle Extreme-producten en -oplossingen binnen de drie bekende pijlers nu als ‘bouwstenen’ leverbaar. Zo kunnen partners of eindgebruikers deze bouwstenen gebruiken om die netwerkoplossingen en -toepassingen te creëren die voor hen de meeste waarde opleveren en hen helpen bij het automatiseren van hun netwerken.

Onder de partners voor Elements bevinden zich onder meer de drie grote cloudpartijen AWS, Azure en GCP, virtualisatie en HCI-specialisten als Nutanix en VMware en andere data- en securitypecialisten als Splunk, ServiceNow en Palo Alto Networks. Bovendien bevinden zich in dit ecosysteem ook partners voor de diverse marktsegmenten waarin de netwerkspecialist de meerwaarde van Elements ziet, zoals GE Healthcare, Philips (het voormalige Philips Medical Systems), Axis, Avaya en Poly.

Hiermee onderscheidt de netwerkleverancier zich -naar eigen zeggen- van zijn concurrenten die alleen een mix van verschillende netwerkoplossingen en -toepassingen leveren om een autonomous network op te zetten en eindgebruikers weinig keus geven over de oplossingen die zij echt nodig hebben voor hun digitale ontwikkeling. Extreme Networks levert nu hiervoor eigenlijk een complete end-to-end laag, van de edge, naar de campusomgeving naar het datacenter en verder.

Nieuwe oplossingen

Binnen Elements zijn vooral de bestaande producten als bouwstenen opgevoerd, maar het is de bedoeling dat alle komende netwerkoplossingen en -toepassingen straks ook als ‘element’ beschikbaar komen.

Tijdens ExtermeConnect 2019 werd bijvoorbeeld ExtremeAI Security geïntroduceerd dat zich sterk richt op het bieden van security aan de edge van het netwerk en dan in het bijzonder op alle IoT-endpoints. Eerder werd voor IoT-beveiliging al Defender for IoT gelanceerd. Binnenkort komt ook het Extreme Access Platform, een hardware appliance die nieuwe mogelijkheden biedt voor de (ex-Avaya) FabricConnect-oplossingen voor bijkantoren binnen het Automated Campus-portfolio, beschikbaar.

Naast de technologische oplossingen voegt de netwerkspecialist ook ‘menselijke’ elementen aan dit concept toe. Dit is technologische ondersteuning, zoals via de customer support van het bedrijf, en ondersteuning in de vorm van consultancy. Onder menselijke elementen wordt gek genoeg ook de overal toegevoegde machine learning verstaan. Wellicht omdat hierbij de algoritmes nog steeds met door menselijke input moeten worden gevoed.

Verwarring over Elements

Met Extreme Elements kunnen gebruikers dus hun hele netwerk zo gaan inrichten dat hier uiteindelijk een autonomous network uit voort moet komen. De introductie leverde ons wel enige verwarring op. Het was namelijk niet duidelijk dat het gaat om nieuwe producten of dat het gaat om bestaande producten met een nieuwe rebranding.

Uiteindelijk is het een combinatie van beiden, zo bleek na doorvragen. De onderdelen uit de bestaande drie pijlers die nu ook onder Extreme Elements worden aangeboden, worden gecombineerd met nieuwe producten of bouwstenen die de netwerkspecialist -zoals de al gememoreerde ExtremeAI Security- en Extreme Access Platform-producten. In 2020 zullen meer nieuwe ‘bouwstenen’ worden toegevoegd, aldus Extreme Networks.

In ieder geval creëert de netwerkspecialist ook speciale use cases voor een aantal verticale segmenten. Juist voor deze segmenten, Healthcare, Education, Government en ook wel Manufacturing, acht Extreme Networks een volledig autonoom en geautomatiseerd netwerk goed tot zijn nut komen.

Verdere ontwikkelingen portfolio

Hoewel de netwerkspecialist dus de komende tijd verder blijft inzetten op zijn Elements-propositie, betekent dit niet dat het geen aandacht meer gaat schenken aan het ontwikkelen van andere technologie. Eerder dit jaar gaf Meyercord ons al enkele voorproefjes van wat het bedrijf in de planning had, maar hierover werden tijdens ExtremeConnect 2019 geen officiële mededelingen gedaan.

Chief Technology and Engineering Officer Eric Broockman kon ons wel bevestigen dat aan een Linux-gebaseerd serverplatform wordt gewerkt. Volgens hem heeft dit platform nog wel een lange weg te gaan, maar is het onderdeel van de strategie die de netwerkspecialist de komende vijf jaar voor zichzelf heeft uitgezet.

Extreme Networks werkt al met Linux op basis van Ubuntu, een Linux-distributie die vooral bij de klanten populair zou zijn. Deze oplossingen kunnen onder meer ook worden gebruikt in samenwerking met verschillende hypervisors. Hij geeft daarnaast aan dat misschien straks ook iets wordt gedaan met Red Hat, zoals bijvoorbeeld Red Hat OpenShift waarvan onlangs versie 4 is gelanceerd.

Marktplaats voor applicaties

Ook zit nog steeds de Extreme Marketplace in de planning en zal deze vanzelfsprekend aan het Extreme Elements-gamma worden toegevoegd. De netwerkspecialist wil hierin vooral apps bieden die zich al hebben bewezen. Dit kunnen generieke apps zijn, zelf ontwikkelde applicaties of straks, al dan niet in de vorm van containers, apps die bedrijven zelf ontwikkelen. In ieder geval moet de Marketplace straks die applicaties bevatten waarmee eindgebruikers echt wat kunnen, aldus Broockman.

Het zullen geen duizenden beschikbare apps zijn, maar zeker een behoorlijk aantal, aldus de Chief Technology and Engineering Officer. Nu zijn er al ongeveer 20 third party applicaties die op een guest vm op de switches van de netwerkfabrikant kunnen draaien. Hiervoor is echter nog niet een app store-concept beschikbaar in verband met licensing-rechten.

Extreme Networks meer en meer on-par

De netwerkspecialist is duidelijk bezig om echt on-par te raken met zijn naaste concurrenten, zo konden we tijdens het evenement constateren. Zeker nu het de ambitie heeft -naar eigen zeggen bieden ze het al- om ook een volledig self-driving en -healing autonomous netwerk te gaan leveren.

Wanneer wordt gekeken naar het befaamde Gartners Magic Quadrant betekent dit dat Extreme Networks zich nu binnen het overall netwerksegment min of meer op de tweede plaats bevindt. Het moet alleen het grote Cisco nog voor zich dulden. Met Elements, de rest van het productenportfolio en de bij klanten zeer geliefde customer support kan de netwerkspecialist zich zeker op deze plek handhaven. Wel moet nog de marketing en value voor partners én eindgebruikers van Elements duidelijker worden, maar dat komt met duidelijke context rondom de nieuwe en toekomstige producten binnen dit portfolio vast wel goed.

We blijven onverminderd benieuwd hoe Extreme Networks dit de komende tijd zal gaan doen en wat er dit jaar nog meer in het vat zit.