Digitale transformatie stelt andere eisen aan een analytics platform

Drie vragen aan Arno Klijnman, Technology Solution Consultant bij SAS, over digitale transformatie en de invloed die het heeft op de eisen die organisaties stellen aan een analytics platform.

Waarom is digitale transformatie zo belangrijk voor organisaties?

In het kort gaat het om de volgende zaken: concurrentie, snelheid, kwaliteit en kosten. In deze connected wereld heeft de consument veel keuze en is minder gebonden aan één en dezelfde aanbieder. De klant verwacht direct antwoorden, waarop hij kan vertrouwen. Blijft iemand twee weken wachten op een goedkeuring voor een lening, of gaat hij in zee met de partij die online een scherp voorstel doet? Waarschijnlijk het laatste, waarbij zowel de afnemer als de aanbieder op de uitkomsten moet kunnen vertrouwen.

Daarom is het belangrijk dat de modellen die ingezet worden om dit soort beslissingen te nemen, goed worden beheerst. Organisaties gaan pas echt het verschil maken wanneer zij de inzichten die zij uit hun data halen ook daadwerkelijk kunnen inzetten binnen hun bedrijfsprocessen. Dit noemen wij wel het operationaliseren van analytics. Het vraagt om een goede controle van het model-managementproces van zowel SAS- als open source-modellen. Het deployen van een model is al een uitdaging op zich, maar daarmee is het proces nog niet af. Het is belangrijk om de prestaties van het model te blijven monitoren en indien noodzakelijk het model te vervangen door een challenger-model. Een nieuw model deployen moet snel en robuust kunnen worden uitgevoerd, het mag niet leiden tot nieuw (langdurig) ontwikkelproject. Dit moet operationeel werk worden, geen ontwikkelwerk.

Wat voor invloed heeft digitale transformatie op de eisen die organisaties stellen?

Het toepassen van nieuwe technieken zoals AI en Machine Learning, maar ook open source-technologieën, zorgt ervoor dat bedrijven hun analytics platform flexibeler moeten inzetten. Bovendien volgen veel van onze klanten een cloud-first strategie. Dit vraagt om flexibiliteit in de manier waarop onze software gebruikt kan worden. Een on-premise of hosted infrastructuur implementatie wordt met name op piekbelasting ingericht, terwijl de cloud-variant om continue monitoring en schaalbaarheid van het platform vraagt. Alleen dan kunnen de werkelijk benodigde resources efficiënt worden ingezet.

Daarnaast maakt onder andere de cloud het mogelijk om snel allerlei open source tooling in te zetten voor het uitvoeren van analytics. Organisaties geven hun data scientists graag de keuzevrijheid wat betreft tooling en dat is zeker toe te juichen. Echter, zij halen pas resultaten wanneer ze deze analytics ook snel kunnen deployen en blijven monitoren.

Waarom SAS?

Het SAS analytics platform biedt organisaties zowel keuzevrijheid als controle. Het ondersteunt de volledige analytics lifecycle, van data, discovery tot en met deployment. Dat geeft onze klanten de controle over dit proces, in de vorm van beveiliging, modelmanagement en model deployment, zonder aan keuzevrijheden in te boeten. De klant bepaalt de taal waarin de modellen worden ontwikkeld, of er in een cloud of on-premise wordt geïnstalleerd, hoeveel resources op welk moment worden toegekend, en op welke wijze de modellen worden gedeployed in de productie-omgeving.

