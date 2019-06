‘Combinatie left- en right brain moet meer diensten met toegevoegde waarde opleveren’

IT-specialisten en creatievelingen bij elkaar brengen om gezamenlijk de beste campagnes en marktstrategieën te ontwikkelen. Dat is de missie van Accenture Interactive Amsterdam, het creatieve digitale onderdeel van het organisatieadviesbureau. We spraken hierover met directeur Ron Vrijmoet ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hippe kantoor in de hoofdstad.

Samenwerking tussen zogeheten left brainers als consultants of ICT-specialisten en right brainers of ‘creatievelingen’ is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zeker niet binnen IT-dienstverlening-, consultancy- en automatiseringsbedrijven. Toch is Accenture deze uitdaging aangegaan en dat heeft uiteindelijk de Amsterdamse vestiging van zijn onderdeel Accenture Interactive opgeleverd.

Deze vestiging, die ook een ontwikkelafdeling heeft in het Spaanse A Coruña, houdt zich bezig met het ontwikkelen van allerlei oplossingen en toepassingen op het gebied van digitale marketing en reclame. Zo kan het dus ook zijn dat het bijvoorbeeld via het Accenture Interactive -bureaunetwerk in Europa CGI-graphics levert voor reclames of voor bekende televisieseries als Game of Thrones.

Kenmerkend is echter dat zowel strategische specialisten, IT-specialisten, datawetenschappers, product- en service design-specialisten als meer marketingdeskundigen in teams met elkaar samenwerken om uiteindelijk voor de klanten de beste (marketing)producten en bijbehorende strategieën te leveren. Belangrijk onderdeel is dat het team daarbij de zogeheten ‘customer journey’ compleet probeert te ontwikkelen of te verbeteren, zodat uiteindelijk eindklanten de beste ervaring krijgen.

Van mobile naar servicedesign

Het bij elkaar brengen van IT- en creatieve specialisten was in 2009 het idee van Ron Vrijmoet, de huidige directeur van Accenture Interactive in Nederland. Met zijn bedrijf Mobgen richtte hij zich met bovenstaande filosofie in de eerste plaats op het ontwikkelen van applicaties voor mobiele platformen, zoals smartphones en tablets.

Later verbreedde zich dit naar het bieden van diensten als service design. Hieronder valt het ontwerpen van diensten waarmee bedrijven de kwaliteit voor en interactie met hun eindgebruikers kunnen verbeteren.

In 2016 klopte Accenture aan de poort. Het organisatieadviesbureau wilde zijn kennis op het gebied van vooral data en consultancy meer gaan koppelen aan service design, product design en development en kwam zo uit bij Mobgen. Aan de andere kant wilde Mobgen ook meer expertise op het terrein van het organisatieadviesbureau en zo sloten beide strategieën dus uiteindelijk goed op elkaar aan. Accenture Interactive in Nederland was dus geboren. Het bedrijf blijft wereldwijd en in Europa verder flink groeien, vooral door strategische overnames van diverse andere bedrijven en startups uit de sector.

Alles draait om data

Concreet verenigt dit onderdeel van Accenture nu dus een creatieve agency, een digitaal technologiebedrijf en business consultancy met elkaar. Bij al deze activiteiten speelt inzicht door data en het gebruik daarvan daarom een centrale rol. Wanneer klanten aankloppen, neemt Accenture Interactive voor de uiteindelijke oplossing, strategie of product altijd data en inzichten die voortkomen uit die data als de basis. Het bedrijf is dus honderd procent data driven.

Deze data haalt het bedrijf bij de klant. Dit kan consumentendata, gebruikersdata of mediadata zijn. Vervolgens wordt gekeken of deze data gestructureerd is en op welke manier, wat er precies beschikbaar is en welke waarde deze data kan opleveren.

Hierbij komt ook de al eerdergenoemde customer journey aan bod, aangezien dat eigenlijk ook een data-exercitie is. Ieder consumentengedrag begint immers tegenwoordig met een Google-zoekopdracht en vormt zo een datapunt. Alle datapunten worden vervolgens aan elkaar geknoopt en verwerkt in uiteindelijke oplossingen, toepassingen en strategieën.

Brug slaan tussen twee werelden

Eigenlijk probeert Accenture Interactive zo enerzijds een brug te slaan tussen de data die bij de klant aanwezig is en anderzijds uiteindelijk de marketingafdeling. Volgens de directeur is het gebruik van data bij veel marketeers nog onbekend. Het bedrijf probeert deze groep medewerkers dan ook te helpen met slimme en op data gebaseerde strategieën en -uiteindelijk- producten, zoals specifieke campagnes of apps.

Hier zie je dan weer het principe van left- en right brain weer tevoorschijn komen. In ieder team zitten standaard data scientists en data engineers. Die letten op welke datapunten straks voor de klant relevant zijn en hoe deze data moet worden gestructureerd om bruikbaar te worden voor de marketeers. De right brainers zorgen ervoor dat de oplossingen of producten weer intuïtief worden voor de uiteindelijke doelgroep, waarmee ze hen die makkelijke ervaring bezorgen.

Eigen niche maar veel samenwerking

Wanneer we naar de plek van Accenture Interactive binnen de totale organisatie van de organisatieadviesorganisatie vragen, geeft Ron Vrijmoet aan dat deze afdeling vooral richt op de marketing- en klantenafdelingen van (potentiele) opdrachtgevers. Volgens hem richt het grote Accenture zich vooral op organisatieadvies en de technologiekant van deze bedrijven. Denk daarbij aan de grote software-implementaties, een wereldwijde uitrol van SAP of andere digitalisering van back-end-omgevingen. Hiervoor heeft het binnen bedrijven natuurlijk veel contacten met de CEO en CIO. Accenture Interactive focust zich meer op de marketingactiviteiten -de Chief Marketing Officer (CMO) dus- om daar voor de klanten het verschil en toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Deze aparte focus laat niet onverlet dat de digitale en creatieve afdeling het binnen de grote organisatie flink samenwerkt met andere onderdelen. Volgens de directeur is vooral de samenwerking met de strategie-afdeling van het organisatieadviesbureau erg belangrijk. Wanneer Accenture Interactive nieuwe opdrachten gaat uitvoeren, gebruikt het de informatie van de strategie-afdeling van het bedrijf om zich binnen het bedrijf of de sector waarin het opereert in te werken. Andersom wordt vanuit Accenture weer een beroep gedaan op onder meer de service design-expertise van de digitale en creatieve tak.

Kunstmatige intelligentie belangrijk speerpunt

Een belangrijk voorbeeld van deze nauwe samenwerking, is hoe Accenture en Accenture Interactive gezamenlijk oplossingen en toepassingen ontwikkelen voor kunstmatige intelligentie. Volgens Vrijmoet is kunstmatige intelligentie in veel aspecten één van de belangrijkste trends waar ook de digitale creatieve wereld en ook de marketingwereld mee te maken krijgt.

De digitale en creatieve specialist heeft hiervoor nu veel experimenten lopen met klanten, onder meer op het gebied van voorspellend onderhoud -predictive maintenance- binnen bedrijven. Zo wordt binnen het bedrijf hiervoor het servicedesign gedaan.

Aan de kant van Accenture worden meer specialisten ingezet met functionele, industrie- of proceskennis op het gebied van Internet-of-Things (IoT)-kant. Zij zorgen bijvoorbeeld voor alle technische zaken rondom de sensoren, de connectiviteit en de hele gang van zaken rondom de data-integratie en -ontsluiting. Accenture Interactive verzorgt dus de meer op software gebaseerde analytics-oplossingen en -toepassingen die de klanten gebruiken. Deze toepassingen kunnen ook dan bijvoorbeeld voor marketingcampagnes worden ingezet, aldus de directeur. Zie hier ook weer de interactie tussen left en right brain.

Augmented reality levert praktische oplossingen

Naast kunstmatige intelligentie, verwacht Vrijmoet dat in de nabije toekomst ook augmented reality (AR) een steeds belangrijkere plaats gaat innemen voor digitale en creatieve concepten. Vooral omdat het veel praktische toepassingen biedt.

Zo heeft Accenture Interactie al voor Air France-KLM een HoloLens-oplossing gemaakt voor de onderhoudsmonteurs van de vliegtuigmotoren. In twee weken is deze oplossing, gericht op het informatieproces tijdens het onderhoud, samen met echte onderhoudsmonteurs, door designers en developers ontwikkeld. Hierbij werd gekeken naar de hele ‘journey’ die de monteurs doormaken, tegen welke problemen zij oplopen en welke technologie erbij past om dit proces te optimaliseren.

De uiteindelijk geleverde oplossing presenteert in een 3D-omgeving de motor waarmee de monteur bezig is. Vervolgens kan via voice of interactie met de HoloLens het vergaren van de benodigde informatie voor het onderhoudsproces dan optimaal worden uitgevoerd. Volgens de directeur gaat dit informatieproces dan van 45 naar 4 minuten.

Veel potentieel voor de toekomst

Accenture Interactive laat dus zien dat het combineren van left en right brain voor het leveren van toegepaste oplossingen veel waarde kan bieden. Vooral voor reclamecampagne- en marketingdoeleinden, maar ook voor meer praktische processen. Ook de samenwerking met de overige organisatieonderdelen van Accenture kan daarbij natuurlijk veel gaan helpen. We zijn dan ook benieuwd met welke gecombineerde oplossingen en toepassingen Accenture Interactive in de toekomst gaat komen.