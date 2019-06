De overstap naar S/4HANA: inspiratie en conversatie

De aftrap is gedaan: de eerste implementaties van S/4HANA zijn in volle gang. Organisaties die SAP gebruiken, beginnen de druk te voelen om de overstap te maken. Om die reden bracht de VNSG afgelopen maand IT-beïnvloeders uit diverse organisaties bijeen voor conversatie én een dosis inspiratie tijdens het Executive Diner. In deze blog deel ik graag twee S/4HANA praktijkverhalen met je.

Een ‘Formule 1-systeem’ zonder coureurs

“S/4HANA is de juiste basis voor de Royal Agrifirm Group”, aldus de CIO Lex Breed. Met 2,2 miljard omzet, ruim 3.000 medewerkers en de ambitie om iedere dag te excelleren, draagt het bedrijf bij aan een verantwoorde voedselketen. Agrifirm biedt teelt-, voedings- en industriële oplossingen voor de agrarische sector wereldwijd. Het bedrijf schroomt niet om te innoveren, maar heeft daarvoor een goed fundament nodig. De keuze viel op S/4HANA. Breed vertelt: “We kozen dit Formule 1-systeem als basis om innovaties mogelijk te maken. We werken bijvoorbeeld aan sensoren die voedingsinformatie meten om precies de juiste voedingsstoffen te kunnen bieden aan dieren en planten. De data die hieruit voortkomt moet real-time verwerkt worden, voordat een dier weer een hap neemt en de informatie veranderd kan zijn.” Wel bracht deze nieuwe omgeving de nodige uitdagingen met zich mee. “We hadden geen Formule 1-coureurs in huis. Het aantrekken van de juiste mensen en het bijschaven van de IT-kennis was een eerste vereiste.” Ook is het bedrijf aan de slag gegaan met een global template dat wereldwijd een consistente werkwijze met zich meebrengt. “De overstap had veel om handen, maar werpt nu al zijn vruchten af.” Een aantal highlights volgens Breed: “De eindgebruikers zijn zeer te spreken over de Fiori Apps. Daarnaast voldoen we met behulp van SAP aan een aantal belangrijke agrarische compliance-vereisten. Maar bovenal legt het de basis voor het ‘Starbucks-model’ voor dierenvoeding: boeren kunnen op grote schaal maatwerk gaan leveren door precies te voorzien in de behoefte van het vee.”

Voordelen S/4HANA voor TomTom

“We zijn nog niet begonnen aan de overstap, maar dankzij de Discovery Tour hebben we alle – voor ons relevante – verbeteringen en kansen aan het licht gebracht”, zegt Ron Hogeboom, IT Manager (domain) Finance & Logistics bij TomTom. Deze tour is ontwikkeld door SAP om organisaties te laten ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe de overstap het bedrijf kan beïnvloeden. De business case leek niet groot te zijn. TomTom had namelijk al een gecentraliseerde IT-omgeving voor alle landen en entiteiten. Toch waren er voldoende voordelen. Allereerst ontstaat er één financiële bron. Dit biedt meer inzicht en zorgt dat consolidaties niet langer nodig zijn. Een tweede voordeel is de toename in efficiëntie en effectiviteit op het gebied van inkoop, door onder andere een gestroomlijnd en intuïtiever inkoopproces. Daarnaast is de gebruikersinterface eenvoudig en ligt de focus op innovatie en het gebruik van ‘best of class’-tools, oftewel de beste in hun soort. Met het oog op de toekomstplannen van TomTom is dat laatste cruciaal.

Deze presentaties in combinatie met de sessie ‘In gesprek met SAP’, waar Rinse Tamsma, Managing Director van SAP Nederland, de dialoog aanging met de executives, zijn stof tot nadenken voor SAP-organisaties. Hoe zien zij de toekomst van hun ERP-systeem voor zich? De ervaringen van de Royal Agrifirm Group en TomTom dienen in ieder geval als inspiratiebron en mogelijk aanknopingspunt voor conversatie. En dat legt dan weer de basis voor de volgende stap richting de toekomst van ERP binnen jouw bedrijf.

Dit is een ingezonden bijdrage van Hans de Labije, directeur van de VNSG. Via deze link vind je meer informatie over de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers.