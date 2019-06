Konica Minolta’s Workplace Hub is meer dan een MFP, het is een centraal punt voor de IT-infrastructuur

Konica Minolta heeft zijn Workplace Hub recent in Nederland en België beschikbaar gemaakt. Dit product gaat verder dan de traditionele Multi-Functional Printer (MFP)-oplossingen van het bedrijf. Met de “all-in-one box” Workplace Hub poogt Konica Minolta uit te groeien tot een volwaardige IT service provider voor de mkb’er, door bijvoorbeeld ook servercapaciteiten en back-up mogelijkheden te leveren. Het bedrijf wil zelfs een IT service provider voor grote enterprise organisaties worden, al is dat misschien meer iets voor later.

De Workplace Hub is een totaaloplossing die allerlei diensten en producten aan boord heeft om IT-zorgen van de mkb’er weg te nemen. Dat houdt onder meer traditionele Konica Minolta-functionaliteiten als printen, kopiëren en scannen in. In de Workplace Hub vind je echter ook andere componenten die ervoor zorgen dat het complete netwerk van een mkb’er via het centrale punt beheerd kan worden. Naast deze functionaliteit voor de systeem-administrator, beschikt het nieuwe product ook over mogelijkheden die de gemiddelde werknemer beter zal laten samenwerken met collega’s.

De Workplace Hub is al een tijdje in ontwikkeling. Begin 2017 presenteerde Konica Minolta de all-in-one box, later werd het in enkele markten beschikbaar gemaakt. Daarmee heeft Konica Minolta al wat ervaring opgedaan met de Workplace Hub, wat de productlancering in Nederland en België ook wat moet vereenvoudigen.

Server met HPE-componenten en aangepaste Linux-software

Met de Workplace Hub brengt Konica Minolta eigenlijk een 2U-server op de markt, waarbij HPE de servercomponenten verzorgt. De server kan ook in een lade van een MFP geïntegreerd worden. Het plaatsen van de server in een MFP zal voor de meeste bedrijven wenselijk zijn, aangezien het dat netjes uit het zicht verwijderd is. Er is bijvoorbeeld een instapmodel beschikbaar dat gecombineerd wordt met een MFP.

Konica Minolta heeft ervoor gekozen om een Linux-omgeving, Canonical’s Ubuntu om precies te zijn, op de Workplace Hub te laten draaien. De software is flink op de schop genomen, waardoor er echt maat werk ontstaat. Zowel de systeem-administrator als de gebruiker beschikt over een op maat gemaakt dashboard. Van daaruit kan men bijvoorbeeld aanspraak doen op collaboration-tools, de marktplaats bezoeken en de opslag- en backup-zaken regelen.

Oplossingen van andere IT-vendoren complementeren Workplace Hub

Daarmee zijn het HPE en de Linux-omgeving die aan de basis staan van de Workplace Hub. De andere componenten en diensten zorgen er uiteindelijk voor dat de Workplace Hub echt af is.

Voor security heeft Konica Minolta bijvoorbeeld twee samenwerkingen gesloten. Zo is de next-gen firewall XG Firewall van Sophos geïntegreerd om het bedrijfsnetwerk van een mkb’er te beveiligen. Dit onderdeel komt met een beheerinterface, waar vanuit de firewall te configureren is en de beheerder inzicht in de netwerkactiviteiten krijgt. Sophos-producten zijn traditioneel op het mkb gericht, wat de match met Konica Minolta logisch maakt. Het andere security component komt van Oracle + Dyn, dat het DNS-verkeer tussen de Workplace Hub en een DNS-server beveiligt. Dit is dan weer wel meer een oplossing voor enterprise organisaties.

Daarnaast zijn er aan boord van de Workplace Hub verschillende microservices te vinden, zoals een API-verbinding om de integratie met clouddiensten te regelen. De containers die dit ondersteunen, beschikken over een agent van ScienceLogic. De diensten en de infrastructuur van de Workplace Hub zijn op die manier voortdurend te monitoren.

Verder voorziet Acronis de Workplace Hub van back-up capaciteiten, is er integratie met Office 365 en is de Workplace Hub gelinkt aan ServiceNow Cloud Management om workflows te bepalen en beheren.

Intern en extern hulp zoeken

Al de componenten vertegenwoordigen de nieuwe move van Konica Minolta. Het zal zich meer als een IT service provider gaan profileren. Dit vereist echter meer dan alleen samenwerkingen, er is intern ook meer specialisme nodig. Konica Minolta heeft medio 2018 zodoende voor een onbekend bedrag het Belgische Aurelium overgenomen.

De overname kwam weliswaar wat later dan de onthulling van de Workplace Hub, maar gezien hetgeen Aurelium doet is het op lokaal niveau wel een logische toevoeging. Konica Minolta beschikt nu namelijk over een IT-dienstverlener voor mkb’ers die zich met name in infrastructuuroplossingen specialiseert. Kennis en kunde over een dergelijk onderwerp is voor Workplace Hub meer dan welkom.

Verschuiving een logisch beeld gezien de markt

Het streven van Konica Minolta om wat meer los te komen van de traditionele MFP-markt is wat ons betreft begrijpelijk. Over het algemeen gaat men ervan uit dat er jaarlijks gemiddeld nog één procent groei voor de markt valt te halen. In de huidige IT-markt waar cloud-, security- en analytics-bedrijven vaak tientallen procenten per jaar groei noteren is dat wat mager. Zodoende is Konica Minolta min of meer genoodzaakt om verder te kijken dan wat het van oorsprong doet.

Wij vinden de Workplace Hub in ieder geval een goede opstap naar het worden van een volwaardige IT service provider. Misschien dat het mkb wel de beste doelgroep hiervoor zal blijven. Bedrijven uit dat segment kunnen een on premise oplossing met een cloud-connectie goed gebruiken. Grote enterprises zullen zo nu en dan wel een Workplace Hub aanschaffen, maar hebben toch behoeften aan net iets meer functionaliteit. Met name de cloud biedt voor hen de schakel waar ze op zoek naar zijn. Daarmee is de Workplace Hub een geslaagde all-in-one box die voor een specifieke doelgroep van toegevoegde waarde is.