Hoogtepunten van het SAS Analytics Forum ‘Be Curious’

Op 6 juni stond het NBC Congrescentrum in Nieuwegein bol van Analytics & AI. Met ruim 1.200 bezoekers kijken we terug op een succesvol SAS Analytics Forum 2019. Een dag vol inspirerende sprekers, klantverhalen, Talk of the Geeks, Start-ups, Super Demo’s, Smart Darts, de eerste Voetbal Escape Room in Nederland en de magische wereld van illusionist Victor Mids. Hieronder blikken we even terug op deze dag. Be Curious!

Kick-start sessies

De dag ging al vroeg van start met een aantal Kick-start sessies. Bezoekers hadden de keuze uit: ‘AI in Risk Management: Be prepared, it is coming!’ met Deloitte, 1Overheid; “If I spray, you stay away” door de Gemeente Amsterdam, een Customer Experience ‘power hour’ met Office Depot en ‘One Analytics Ecosystem; data science from development to governance’.

Wereldproblemen oplossen met technologie

Na de opening en aftrap door dagvoorzitter Vivianne Bendermacher en Heere Blokhuis, Country Leader SAS Nederland, ging het plenaire programma van start. Yuri van Geest, specialist op het gebied van Singularity, sprak over exponentieel groeiende technologieën, zoals biotech, nanotech, neurotech, robotica, AI, zonnecellen en sensoren. Volgens Van Geest gaan al deze verschillende technologieën elkaar versterken, wat leidt tot de oplossing van een aantal wereldproblemen op het gebied van water, voedsel, onderwijs, zorg en meer. “Door technologie gaan we van schaarste naar overvloed.”

Orchestrate your analytics life cycle with choice and control

Na het verhaal van Yuri van Geest, sprak Shadi Shahin, Vice President Product Strategy bij SAS, in zijn presentatie ‘Analytics in action’ over de visie van SAS. Analytics en AI spelen een centrale rol in de digitale transformatie van organisaties. Shahin beantwoorde belangrijke vraagstukken als: Hoe halen organisaties nu het meeste uit hun Analytics & AI-investeringen? En hoe kunnen ze AI-projecten schalen en implementeren, terwijl ze wel de regie houden over privacy en governance?

Dit werd verder toegelicht door SAS Data Scientist Tuba Islam en Mathias Coopmans, Big Data Architect & SAS Innovator. Zij vertelden hoe een succesvolle implementatie van Analytics & AI vraagt om de juiste balans tussen ‘choice’ en ‘control’. Een mooie link naar het thema van de dag ‘Orchestrate your analytics life cycle with choice and control’.

SAS Talks: van digitale transformatie tot het oplossen van medische problemen

Rijkswaterstaat, FPS Finance Belgium, Healthplus.ai en Memory Lane vertelden over hun initiatieven met SAS. Zo liet Perry van der Weyden, CIO van Rijkswaterstaat, zien wat digitale transformatie inhoudt en hoe hij de organisatie daarin meeneemt. Dierk Op ’t Eynde van FPS Finance Belgium deelde zijn ervaringen over het ontwikkelen van een datagedreven organisatie. Bart Geerts, founder van Healthplus.ai, vertelde hoe zij met behulp van AI met 90% nauwkeurigheid kunnen voorspellen of een geopereerde patiënt een postoperatieve infectie oploopt waardoor zorgverleners preventief en gepersonaliseerde beslissingen kunnen nemen. Dit werd vervolgd door een ander mooi voorbeeld in de zorgsector van Pieter Hasenaar over Memory Lane; een e-health hub die de digitale communicatie en ondersteuning tussen senioren en hun families faciliteert.

AI en Analytics in de praktijk

Na de lunchpauze hadden de bezoekers de keuze uit 18 break-out sessies met gebruikersverhalen van bedrijven in verschillende sectoren, zoals ING, Treant Zorggroep, NVWA, Port of Rotterdam, Nutricia Research, Amsterdam UMC, SciSports en Bright Cape, over hoe je AI & Analytics succesvol kunt toepassen.

Talk of the Geeks en GeekNoGeek-app

Tijdens de Talk of the Geeks gingen 12 gepassioneerde Geeks in sneltreinvaart in op onderwerpen als datakwaliteit, computer vision, interpreteerbaarheid van algoritmen, monitoren van modelprestaties, en de inzet van AI-modellen. Daarnaast presenteerden de geeks de GeekNoGeek applicatie die een geekiness score berekent door analyse van je profielfoto.

Volop Experience

Ook was er gedurende de dag volop experience: Super Demo’s, ‘Smart Darts’, Data Science Escape Room, D[N]A Lab Valley en een LinkedIn Expert Desk. Ruim 50 bezoekers waagden een poging om te ontsnappen uit de eerste voetbal Data Science Escape Room in Nederland. En er was volop roering bij de stand van D[N]A Lab Valley waar startups hun initiatieven presenteerden zoals de slaaprobot Somnox en drone assistent Blue Jay.

Magische afsluiting door Victor Mids

De dag werd op een magische manier afgesloten door Illusionist Victor Mids. Met zijn onverklaarbare illusies nam hij de zaal mee in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt.

Wil je nog even terugblikken op deze dag? Bekijk dan het videoverslag, de foto-impressie of de SAS Analytics Forum website.

