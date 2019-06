HPE Pointnext ontzorgt de complete IT-transitie

Steeds meer bedrijven en organisaties willen ontzorgd worden rondom hun IT-omgevingen. Hierdoor kunnen ze zich beter op hun core business concentreren. Diverse specialisten, waaronder ook de grote IT-infrastructuurleveranciers, spelen hier steeds vaker op in. HPE biedt hiervoor sinds enkele jaren zijn HPE Pointnext-programma. Techzine sprak er onlangs over met Business Development Manager for IT infrastructure service solutions Ronald Klaasse.

Veel bedrijven en organisaties zijn bezig hun digitale processen te versnellen en te optimaliseren, zodat ze sneller hun gewenste resultaten boeken. Dit betekent vaak dat hiervoor de hele IT-infrastructuur, betrokken processen en organisatie onderdelen op de schop moeten. Dit is vaak een ingewikkeld proces, dat in de kosten loopt en veel tijd kost. Uitbesteden loont dus en dat is waar nu veel partijen, inclusief de grote infrastructuur-leveranciers tegenwoordig graag op in spelen.

Zo ook HPE. De Amerikaanse IT-infrastructuurleverancier lanceerde twee jaar geleden zijn HPE Pointnext-programma. In het kort helpt dit programma klanten met optimaliseren van hun IT-omgeving voor hun huidige en toekomstige wensen op het gebied van IT, data en applicaties.

Concreet betekent dit dat via het programma klanten in de eerste plaats worden geholpen met het opzetten, uitrollen en daadwerkelijk gebruiken van allerlei diensten. Vervolgens wordt ook gekeken naar het verwerken van realtime data en het analyseren van deze gegevens en applicaties door onder meer het inzetten van kunstmatige intelligentie.

Ten slotte helpen de experts klanten met het uitzoeken van de juiste omgeving voor deze data en applicaties. On-premise, maar nog meer in hybride cloudomgevingen. HPE Pointnext moet dus de ‘enabeler’ zijn die dit alles mogelijk maakt.

Breed portfolio aan diensten

HPE Pointnext biedt voor deze ondersteuning een breed portfolio aan diensten. Deze diensten hebben, volgens Klaasse, een echte evolutie meegemaakt. Waren vroeger het installeren van IT-apparatuur en de reparatie/vervanging nog de belangrijkste diensten, nu zijn dit echte advies-, professionele-, en operationele diensten geworden. Deze vormen volgens de business development manager de basis van HP Pointnext.

Het gaat hierbij om consultancy in de vorm van Advisory en Transformation Services. De experts van de IT-leverancier, wereldwijd ongeveer 25.000 specialisten, helpen klanten actief met de ontwikkeling van het proces. Denk hierbij aan ondersteuning bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten, meer inzicht halen uit grote hoeveelheden data via analytics, het leggen van verbindingen met slimme ‘edge’-toepassingen en het optimaliseren, migreren en ontwikkelen van applicaties. Ook helpen de experts bij het opstellen van een roadmap voor al deze processen.

Uitvoeren van de veranderprocessen

Naast consultancy-diensten biedt het programma ook meer organisatorische en orkestrerende diensten; Professional Services. Deze dienstverlening richt zich vooral op het in samenwerking met klanten uitvoeren van de eerder in het consultancyproces bedachte veranderprocessen. Hierbij gaat het om zaken als technisch design, de migratie en implementatie, maar ook de effectieve operationele uitvoering ervan; de ‘handjes’.

Tot slot biedt HPE Pointnext natuurlijk ook, wanneer klanten dit willen, de echte technische IT-mogelijkheden en infrastructuren via Operational Services. Vanaf de edge, het beheer en analyse van data, bijvoorbeeld in het eigen datacenter, tot in de diverse cloudomgevingen. Dit alles zodat klanten voor al hun wensen hun IT-infrastructuur zo eenvoudig mogelijk, tegen minder kosten, zo veilig mogelijk en in lijn met alle wet- en regelgeving kunnen gebruiken voor hun wensen.

HPE GreenLake ontzorgt hybride cloud

Hierbij gaat voor HPE vooral de aandacht uit naar het zo optimaal mogelijk benutten van hybride cloudoplossingen – en toepassingen. Zoals eerder gezegd is dit voor de leverancier echt de toekomst. En wie het bij HPE over hybride cloud heeft, praat daarbij al gauw over HPE GreenLake, zo geeft de Business Development Manager aan.

Het HPE GreenLake-programma omvat volgens hem alle datacenterinfrastructuur en -diensten waarmee klanten hybride cloudomgevingen kunnen bouwen. Ook hier worden klanten eigenlijk compleet ontzorgd als het om de hybride cloud gaat.

Het maakt volgens Klaasse daarbij echt niet uit wat klanten willen hebben. Willen ze deze hybride omgeving bijvoorbeeld in combinatie Azure, AWS en Google Cloud Platform (GCP), dan kan dat gewoon. Maar het kan ook een Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing zijn van HPE of Nutanix. Ook gevirtualiseerd via VMware of in een traditionele opstelling van compute, servers en storage die met een cloudomgeving worden verbonden, zijn mogelijk. Kortom veel verschillende smaken die allemaal bespreekbaar en -niet geheel onbelangrijk- leverbaar zijn.

Dit alles natuurlijk volgens pay-per-use, on-premise of niet en volledig beheerd. De Business Development Manager vergelijkt GreenLake in ons gesprek als een mooie LEGO-ton met bouwstenen. Met deze bouwstenen -iets wat alle netwerk-, data- en cloudleveranciers tegenwoordig als illustratie naar voren schuiven– kunnen klanten dan volledig naar hun eigen specificaties krijgen wat ze willen.

Partner-ecosysteem belangrijk

Een andere belangrijk element van HPE Pointnext is dat het hele programma samenwerkt met meer dan 30 partners. Op deze manier kan de IT-infrastructuurleverancier die oplossingen leveren die klanten graag willen, geeft Klaasse aan. Belangrijke partners binnen dit ecosysteem zijn onder meer Microsoft en SAP.

Bovendien is dit ecosysteem volgens de Business Development Manager belangrijk om klanten te laten inzien dat zij niet bang hoeven te zijn voor een vendor lock-in als zij HPE Pointnext inzetten. Waar HPE eerst allemaal eigen ‘gesloten’ oplossingen en toepassingen had om klanten te helpen bij bijvoorbeeld het uitrollen van het applicatielandschap, zijn er nu steeds meer open source toepassingen, zoals Ceph voor storage en Docker voor containers, waarmee de infrastructuurspecialist rekening moet gaan houden.

Naar een meer open systeem

Voor HPE betekent dit dat het, samen met die ecosysteempartners, moet overstappen naar een meer open systeem. Nu wordt dus ook serieus gewerkt aan gezamenlijke oplossingen en toepassingen op basis van open standaarden. HPE gaat meer naar de klant luisteren wat ze willen en zoekt daar, in eerste instantie, de eigen oplossingen voor. Mocht er geen expertise aanwezig zijn, dan gaat het op zoek naar een partner waarmee dan een samenwerking wordt opgestart om de klanten te kunnen bedienen.

Voor het adviseren van klanten over hoe zij deze open standaarden en andere niet van HPE afkomstige oplossingen het beste in hun omgeving kunnen integreren, heeft de leverancier best pratices ontwikkeld. Denk daarbij aan gezamenlijke oplossingen met partners als Red Hat en SUSE, maar ook bijvoorbeeld voor backup-oplossingen in nauwe samenwerking met Veeam en Commvault.

Volgens Klaasse zijn dit soort samenwerkingen zeer de moeite waard, vooral omdat de bedrijven elkaar kunnen aanvullen. Voor klanten is dit is dit erg interessant, want zo kunnen zij in één klap de beste oplossingen en toepassingen krijgen van verschillende leveranciers. Voor HPE en zijn partners bieden de samenwerkingen weer meer mogelijkheden voor cross selling.

Nederland loopt voorop

De Nederlandse vestiging van HPE blijkt met deze samenwerkingen voor te lopen op de rest van het bedrijf, zo geeft de Regional Business Development Manager verder aan. De IT-infrastructuurspecialist stelt in ons land het samenwerken met partners centraal. Niet alleen binnen het bestaande ecosysteem maar ook daarbuiten, zoals met integrators. Dit omdat het heeft geconstateerd dat de eigen oplossingen voor klanten wel eens niet de juiste oplossing zijn. Samenwerken met echte specialisten, vaak niet echte bestaande partners van HPE, is dan echt noodzakelijk.

Klaasse constateert dat deze strategie, vooral als het gaat om de GreenLake-oplossingen binnen Pointnext, binnen Nederland inmiddels zijn vruchten afwerpt. Bij veel partijen komt de IT-infrastructuurleverancier steeds hoger in de ranking van partijen om mee samen te werken.

Dit vergt wel enige tijdsinvestering en moeite om het landschap te verkennen en samen te werken met de partners, maar levert uiteindelijk toch vanzelf de juiste oplossingen en toepassingen op. Uiteindelijk profiteren de klanten op deze manier van de beste oplossingen en toepassingen voor hun specifieke geval.

HPE Pointnext biedt belangrijke meerwaarde

Met zijn Pointnext-programma kan HPE zijn klanten dus duidelijk volledig ontzorgen op het gebied van IT-infrastructuur, zodat deze zich veel meer op hun core business kunnen richten en meer waarde kunnen halen uit de verandering die zij moeten doormaken. Van eerste consultancy, via de echte implementatie tot aan de complete bouwstenen voor de infrastructuur, met onder andere HPE GreenLake, kan de leverancier voor zijn klanten belangrijke meerwaarde leveren.

Het is daarnaast interessant om te zien dat bij de leverancier een lock-in van eigen oplossingen en toepassingen plaats maakt voor een open ecosysteem en samenwerking om klanten uiteindelijk de beste oplossing op maat te leveren. De Nederlandse vestiging van HPE heeft hierbij een voortrekkersrol die wellicht als voorbeeld dient voor de hele organisatie van de grote IT-infrastructuurspecialist.

We zijn daarom zeer benieuwd hoe de komende tijd het HPE Pointnext-programma zich verder zal gaan ontwikkelen. Vooral hoe het GreenLake-gamma hierbij steeds meer een rol gaat spelen en hoever het bedrijf echt wil gaan met leveren van ‘open’ oplossingen en toepassingen. Hopelijk krijgen eindgebruikers zo steeds meer het gevoel dat vendor lock-ins echt tot het verleden behoren.