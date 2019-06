Voor Dell Technologies staat VMware aan de basis van elke oplossing

Tijdens Dell Technologies World heeft Michael Dell de belangrijkste presentaties en introducties voor zijn rekening genomen. Dell Technologies presenteerde de visie van het bedrijf en hoe de toekomst eruit komt te zien. Daarbij positioneert het zich van de edge, naar de core, naar de cloud. Wat daarbij vooral op viel is de rol van VMware. Aan de basis van alles ligt namelijk keer op keer VMware-technologie.

Als je het aan Michael Dell vraagt, dan zal hij niet zeggen dat VMware aan de grondslag ligt van zo’n beetje elk toekomstplan van Dell Technologies. Hij ziet de groep bedrijven die onder Dell Technologies vallen als een eenheid. Een eenheid die samen nieuwe oplossingen in de markt zetten.

Plundert Dell Technologies niet gewoon het portfolio van VMware?

Tijdens Dell Technologies World zagen we op de eerste dag een aantal grote aankondigingen voorbijkomen., waaronder de Dell Technologies Cloud, de Dell Technologies Cloud Datacenter as a Service en de Dell Technologies Unified Workspace.

Als je de aankondigingen leest en de keynote terugkijkt, dan krijg je de indruk dat Dell Technologies gewoon het portfolio van VMware heeft geplunderd en er een Dell Technologies sticker op heeft geplakt. We vroegen Michael Dell om dat toe te lichten, wat de verschillen zijn en hoe Dell zich differentieert van het VMware-aanbod. De overeenkomsten tussen Dell Technologies Unified Workspace en VMware Workspace One, de Dell Technologies Cloud en VMware Cloud Foundation en Dell Technologies Cloud Datacenter as a service en Project Dimension zijn namelijk enorm groot.

Uit het antwoord en de glimlach van Michael Dell konden we opmaken dat hij er zelf ook nog wat moeite mee had. Een goed antwoord moet hij ons schuldig blijven. Hij stelde dat Dell niks kan stelen of kopiëren van VMware, omdat VMware eigendom is van Dell Technologies (voor iets meer dan 80 procent), en dat klanten van Dell Technologies gevraagd hebben om deze producten. Gelukkig waren er een hoop productexperts die graag met ons de diepte in gingen, want er zijn wel degelijk verschillen.

Dell Technologies World was een VMware-feestje

Uiteindelijk zijn de belangrijkste aankondigingen tijdens Dell Technologies World dit jaar VMware-producten met daarbovenop een product, managed service of automation-element van Dell Technologies. VMware is een bedrijf dat technologie levert aan menig partner die daaromheen extra diensten en services bouwen en leveren. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld HPE, dat in menig productcategorie de grootste concurrent is van Dell Technologies. HPE levert bijvoorbeeld met HPE Simplivity een complete Hyper-Converged Infrastructure op basis van eigen hardware en eigen dataplatform, maar daarbovenop draait de VMware-softwaretechnologie.

Nu Dell Technologies een hoop VMware-producten ook onder het Dell Technologies-label gaat aanbieden, betekent dit dat Dell Technologies er vooral eigen hardware en services aan toevoegt. Voor bedrijven die interesse hebben in deze oplossingen is het goed om te weten wat nu precies de verschillen zijn en wat Dell Technologies aan meerwaarde toevoegt, zodat het ook weer vergeleken kan worden met andere oplossingen in de markt.

Dell Technologies Unified Workspace vs VMware Workspace One

Bedrijven die kiezen voor VMware Workspace One kunnen dit los afnemen als cloud managed software-oplossing op al hun client-systemen. Ze kunnen dit combineren met de hardware die ze vandaag de dag in huis hebben. Of dit nou Dell-systemen zijn of HPE, Lenovo, Chromebooks of zelfs Apple-computers met macOS.

Bij Dell Technologies Unified Workspace draait het niet alleen de software, maar om het compleet ontzorgen van het client-ecosysteem. Het beheer van de traditionele pc-levenscyclus, of zoals men het in het Engels noemt; PC Lifecycle Management (PCLM). PCLM moet gezien worden als het aankopen van de pc’s voor elke werknemer, iets wat bij de meeste bedrijven elke drie tot vijf jaar terugkeert. Dit is een arbeidsintensief proces dat bij veel bedrijven leidt tot mismatches. Werknemers met zware workloads op veel te trage systemen of juist hele krachtige systemen met lichte workloads. Ook zie je nog weleens de verkeerde formfactor, waarbij een buitendienst medewerker loopt te slepen met een zware 17-inch laptop in plaats van een bijvoorbeeld mobiel lichtgewicht 13 inch systeem. Daarnaast heb je ook nog de installatie, configuratie, monitoring en security van het endpoint. VMware kan met Appdefense wel de VDI omgeving beveiligen en met Workspace One Unified Endpoint Management de diverse endpoints, applicaties en data beheren, maar de endpoint zal ook nog additionele beveiliging moeten krijgen, bijvoorbeeld antivirus.

Dell Technologies neemt met zijn Unified Workspace-oplossing dit allemaal uit handen. Het begint bij een stukje consultancy voor klanten die nieuw instappen. Dell Technologies kan op basis van iemand zijn functie, werkzaamheden en gebruikte applicaties aanbevelen welke Dell-client daarvoor het meest geschikt is. Dit kan uiteenlopen van laptops, 2-in-1’s tot aan desktops.

Daarnaast kan Dell Technologies vanuit de fabriek meteen de installatie van het systeem doen, zodat de gebruiker bij ontvangst van het systeem, alleen nog maar hoeft in te loggen. Alle applicaties zijn automatisch voorgeïnstalleerd. Door de single sign-on ondersteuning in Workspace One kan de gebruiker ook direct overal bij en wordt automatisch ingelogd in alle bedrijfsapplicaties. Dell Technologies combineert tevens de systemen en Workspace One met de beveiligingsoplossing van SecureWorks, een ander Dell Technologies bedrijf. Hierdoor is het endpoint beschermd, van de Windows 10-omgeving tot aan de BIOS.

Als bedrijven eenmaal gebruikmaken van de Unified Workspace kan via Workspace One ook inzichtelijk worden gemaakt hoe systemen en applicaties gebruikt worden. Wat is de status van systemen, zijn er problemen met de hardware en welke applicaties worden het meest gebruikt? Op basis daarvan kan ook inzichtelijk worden gemaakt welke werknemers wellicht een mismatch hebben met hun hardware en waarbij het misschien verstandig is om een laptop te vervangen door een ander, krachtiger, model.

Verder beschikt Workspace One over oplossingen die veel IT-beheer uit handen nemen. Dit adresseert problematiek als gebruikers die hun wachtwoord kwijt zijn, een VPN-verbinding die niet goed werkt of werknemers die een extra applicatie nodig hebben. Workspace One heeft ook zijn eigen App Store, waarmee gebruikers zelf met één klik een applicatie kunnen installeren. Dit werkt zowel op pc’s als smartphones.

De Dell Technologies Unified Workspace neemt dus de hele client pc-keten uit handen, van de hardware (laptops/desktops) tot aan de configuratie, installatie en beveiliging. Bij VMware Workspace One moeten bedrijven alsnog zelf de hardware keuzes, configuratie en installatie voor rekening nemen. Dit zouden ze overigens ook kunnen uitbesteden aan een partner.

Als je als bedrijf al een relatie hebt VMware en niet zozeer met Dell Technologies, dan is er een goede uitweg. VMware gaat de Dell Technologies Unified Workspace aanbieden vanuit de eigen salesorganisatie. Bedrijven kunnen dus ook bij VMware instappen op dit nieuwe product.

Dell Technologies Cloud Platforms vs VMware Cloud Foundation

Net zoals bij de unified workspace VMware Workspace One aan de basis ligt, ligt VMware ook aan de basis van de Dell Technologies Cloud Platforms. In dit geval is er gebruikgemaakt van VMware Cloud Foundation-technologie. Met VMware Cloud Foundation kan je je virtual machines (VM’s) naar de cloud brengen. Als het aan VMware ligt doen klanten dat bij de preferred supplier, Amazon Web Services. Het kan echter ook bij IBM, OVH, een aantal kleinere spelers en binnenkort ook bij Microsoft Azure. Google Cloud Platform gaat ongetwijfeld op termijn volgen, dat lijkt een kwestie van tijd. Google heeft een echte multicloud strategie waarbij iedereen welkom is, daar past VMware ook prima bij.

Dell Technologies Cloud Platforms is daar weer een uitbreiding op. In de complete communicatie rondom dit nieuwe product wordt in essentie gesproken over twee platformen. Dat zijn VMware on AWS en VMware on Dell EMC. Waarom deze wel en de andere niet? Deze twee platformen worden door VMware en Dell Technologies gebouwd en beheerd. De rest is in het beheer van de betreffende cloudprovider die erachter zit.

Daar houdt het echter niet op, VMware on Dell EMC is een doordacht product dat Dell Technologies samen met VMware heeft ontwikkeld. VMware on Dell EMC is in principe geen echt cloudplatform, maar wordt wel zo aangestuurd. VMware on Dell EMC is een on premise oplossing die in het datacenter van het bedrijf geplaatst kan worden. De omgeving wordt vervolgens beheerd via VMware Cloud Foundation.

VMware on Dell EMC draait dus on premise, maar heeft verder wel alle karakteristieken van een public cloud-product. In de public cloud draai je altijd op de laatste softwareversie van VMware (vSphere/vSan) en het configuratie-, update- en installatieproces is volledig uit handen genomen. Dat is hier niet anders.

Dell Technologies levert een VXrail-infrastructuur, een Hyper-Converged Infrastructure die eenvoudig opgeschaald kan worden door simpelweg nodes toe te voegen. Op die manier kan de compute, geheugen en storage eenvoudig worden uitgebreid. Daarop draait het VMware on Dell EMC-platform, wat weer gebaseerd is op VMware Cloud Foundation.

Klanten zijn van de cloud gewend dat alles met één druk op de knop werkt, dat een VM automatisch wordt aangemaakt, dat de netwerkconfiguratie wordt geregeld, de firewall geconfigureerd wordt, de beveiliging wordt geregeld en natuurlijk dat de nodige resources worden toegewezen. Dat alles is met VMware on Dell EMC mogelijk. Zelfs VMware NSX is inbegrepen en wordt automatisch geconfigureerd, waardoor met netwerksegmentatie alles nog veiliger wordt gemaakt.

Om de concurrentie voor te blijven gaat Dell Technologies nog een stap verder. Binnen VMware on Dell EMC is ook het beheer van VXrail en andere Dell-hardware inbegrepen. De VXrail-hardware en Dell-netwerkswitches kunnen automatisch worden meegenomen met firmware updates. Dit kan met één druk op de knop. Hetzelfde geldt voor de VMware-software. Upgraden naar nieuwe versies van vSphere, vSan en vCenter gebeurt ook allemaal met één druk op de knop. De software zorgt ervoor dat alle VM’s beschikbaar blijven gedurende dit proces en waar nodig worden verplaatst naar een andere node, zodat de upgrade kan plaatsvinden.

VMware-experts weten uit ervaring dat dit soort upgradeprocessen soms maanden kunnen duren. Er moet een plan ontwikkeld worden, in welke volgorde de upgrade gaat plaatsvinden. Hoe het migratieproces moet gaan verlopen, zonder dat daarbij zaken onbereikbaar worden en het bedrijf gewoon door kan werken. Dat neemt Dell Technologies nu dus compleet uit handen, met één druk op de knop.

Dell Technologies Cloud Platforms is daarmee dus een on premise cloud, maar een die in combinatie met VMware on AWS en alle andere partners eenvoudig kan worden uitgebreid met de public cloud. Het verplaatsen van workloads gaat naadloos en biedt bedrijven veel meer flexibiliteit. Bedrijven die op zoek zijn naar een multicloud- of hybrid cloud-oplossing zullen hier zeker voordelen in zien. Vooral omdat ze af zijn van het beheer van al die on premise infrastructuur. Je moet als bedrijf alleen tijdig nieuwe nodes inkopen.

Dell Technologies Cloud Platforms is vanaf nu wereldwijd beschikbaar bij zowel Dell Technologies als VMware.

Dell Technologies Datacenter as a Service vervangt Project Dimension

Tot slot was er nog Dell Technologies Datacenter as a Service. Dit is een alternatief model voor Dell Technologies Cloud Platforms en de uiteindelijke naam van VMware’s Project Dimension. Met Project Dimension is het mogelijk om hardware te leasen ‘on the edge’ of in het datacenter via VMware. Dit werd vorig jaar aangekondigd en moet in Nederland nog beschikbaar komen. Dell Technologies presenteerde nu Dell Technologies Datacenter as a Service als vervanging van Project Dimension. Het komt overigens van de zomer beschikbaar in de Verenigde Staten, de Benelux moet nog even geduld hebben.

Dell Technologies Datacenter as a Service is vooral gericht op klanten die het cloudmodel interessant vinden, maar de meeste (of alle) workloads gewoon on premise willen blijven draaien. Klanten die dus af willen van de inkoop van hardware, de storingen, het beheer ervan en alle uitdagingen die komen kijken bij het hebben van eigen infrastructuur.

De klant kan bij Dell Technologies Datacenter as a Service ervoor kiezen om te betalen voor wat het daadwerkelijk verbruikt. De hardware die nodig is om die workloads in de lucht te houden komt Dell Technologies in het datacenter van de klant hangen. Op het moment dat de klant meer capaciteit nodig heeft, kan Dell Technologies die gewoon bijplaatsen. Mocht het bedrijf krimpen of veel resources overhouden, kunnen de nodes ook weer worden verwijderd. Deze infrastructuur werkt net als Cloud Platforms op basis van VXrail Hyper-Converged Infrastructure.

Klanten kunnen ook hier met één druk op de knop een virtual machine uitrollen of de firmware en software versies automatisch bijwerken. De technologie die Dell Technologies heeft ontwikkeld voor Cloud Platforms is ook hier dus deels beschikbaar. In plaats van multicloud gaat het in deze dus echt om een on premise datacenter as a service. Dit kan wel nog steeds op meerdere locaties zijn. Van een datacenter tot aan bijvoorbeeld filialen van winkels.

Daarmee is de strategie ‘van edge naar core naar cloud’ ook hier bereikt. Voor Dell Technologies ligt de innovatie vooral aan de kant van VMware. Wij zijn benieuwd wat VMware nog voor ons in petto heeft tijdens VMworld later dit jaar. Eigenlijk heeft laatstgenoemde nu stiekem een beetje drie grote events per jaar.

En VMware op Microsoft Azure dan?

Natuurlijk was er ook de Microsoft Azure-aankondiging. Het zal mogelijk worden om VMware op Microsoft Azure te draaien. Die werd weliswaar groots aangekondigd met de CEO van Microsoft op het podium tijdens Dell Technologies World, al konden we vrij snel duiden dat die toch wat minder belangrijk is. De keuze voor meer clouds is heel goed, maar uiteindelijk is VMware in Azure straks een echt Microsoft-product, waar VMware eigenlijk niet bij betrokken is. Microsoft werkt samen met CloudSimple en Virtustream om VMware te implementeren en beheren op bare metal servers in Azure. Net zoals het VMware-product in de IBM Cloud. Dit is anders dan bij VMware on AWS, waarbij VMware zelf een omgeving heeft gebouwd op bare metal servers van Amazon Web Services. De extra keuze voor Azure is daarmee erg welkom, maar voor Dell Technologies en VMware levert dit in verhouding veel minder op.