Momo Challenge: hoe een broodje aap ons hopelijk wakker schudt

De Momo Challenge, het vermeende zelfmoord-game dat mikt op kinderen via Facebook of YouTube, stak onlangs zijn lelijke kop weer op. Kinderverzorgers, scholen, ja zelfs volledige politiekantoren waren op hun hoede voor wat uiteindelijk een ‘urban legend’ (een broodjeaapverhaal) bleek: dat een social mediagebruiker genaamd Momo kinderen ertoe aanzette om geweld te gebruiken tegen elkaar of zelfs tegen zichzelf.

Ook al lijkt Momo intussen voorgoed naar het rijk de fabels verbannen, toch kan deze lelijkerd dienen als waarschuwing voor reële gevaren: dat kinderen online absoluut niet immuun zijn voor cybermisbruik.

De Challenge leert ons drie waardevolle lessen: 1) Kinderen hebben haast onbeperkte toegang tot allerlei content via websites, YouTube video’s, berichtenapps en social media apps, 2) Het internet is de voedingsbodem voor alle mogelijk types content, goed én slecht, feiten én fictie, en 3) er is technologie beschikbaar om cybergevaar en cyberpesten van kinderen te voorkomen.

Schadelijke content op scholen blokkeren

Omdat Check Point Software besefte hoe belangrijk het is dat schoolkinderen veilig online kunnen gaan, heeft het bedrijf SandBlast for Education ontwikkeld. Deze oplossing beschermt leerlingen op Chromebook laptops tegen online gevaren zoals ongepaste content, phishing-aanvallen en cyberpesten in sociale netwerken. Ze zorgt voor een veiligere, risicoloze internetomgeving door het online gedrag van studenten te monitoren en zonodig te signaleren, en beschermt de IT-infrastructuur tegen cyberbedreigingen.

SandBlast for Education biedt kinderen een veilige omgeving om in te browsen. Zoals je ziet in de afbeelding hieronder hoef je slechts één vakje aan te vinken om veilige zoekresultaten te garanderen op Google, YouTube, Bing en andere zoekmotoren.

Cyberbedreigingen gericht op kinderen zijn een reëel en acuut gevaar.

Om toegang tot kwaadaardige websites te verhinderen, blokkeert SandBlast for Education aanstootgevende URL’s en filtert het schadelijke content. IT administrators van scholen hadden proactief sleutelwoorden zoals “Momo,” “Suicide,” “Kill,” en “Die” kunnen blokkeren om toegang te voorkomen tot online nachtmerries zoals Momo.

Anti-pesttechnologie

SandBlast gebruikt ook anti-pesttechnologie om cyberpesten te voorkomen in chats, instant messaging en andere sociale networken, inclusief Facebook. In de volgende afbeelding zie je hoe eenvoudig het is om content filtering aan te zetten in SandBlast for Education:

Cyberbedreigingen gericht op kinderen zijn een reëel en acuut gevaar. Met de groei van technologie in de educatieve sector en met de toenemende beschikbaarheid van studentengegevens is ook de bekommernis rond veiligheid en privacy toegenomen. Onvoldoende beveiligde eindgebruikers zijn een verhoogde risicofactor want de cybercriminelen gaan precies naar die ‘zachte targets’ op zoek om data te verzamelen die ze kunnen verkopen op het dark web.

Cybercriminelen gaan precies naar die ‘zachte targets’ op zoek om data te verzamelen die ze kunnen verkopen op het dark web.

Zo wees het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) in een publieke verklaring op de verschillende types data die in een schoolomgeving kunnen worden verzameld:

Persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Biometrische data

Academische vorderingen

Informatie over gezondheid, discipline en gedrag

Browsegeschiedenis

Andere gevoelige data

“Misbruik van deze gevoelige data kan leiden tot social engineering, pestgedrag, identiteitsdiefstal en andere manieren om kinderen te belagen.”[1] –U.S. Federal Bureau of Investigation

Virale hoax

Gelukkig was de Momo Challenge niet meer dan een hoax die viraal ging. Maar laat het toch dienen als een waarschuwing dat studenten en scholen dagelijks onder vuur liggen van cybercriminelen. Ouders en schooldirecties kunnen zich troosten met de gedachte dat er technologie beschikbaar is om dat online risico in scholen tot een minimum te beperken en om kinderen de toegang te ontzeggen tot de duistere krochten van het internet.

[1] “Public Service Announcement, Alert Number I-091318-PSA,” Federal Bureau of Investigation, Sep 13, 2018

Dit is een ingezonden bijdrage van Christof Jacques, Senior Security Engineer bij Check Point. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.