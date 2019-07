SAP zet verder in op ERP in de cloud, on premise blijft belangrijke optie

Voor SAP staan de komende jaren in het teken van het uit laten groeien van S/4HANA tot de norm voor ERP. Voordat het merendeel van de gebruikers over is, moet er echter nog wel wat gebeuren. De droom van SAP en veel IT-beheerders zal zijn om de cloud-versie van het systeem te draaien. Op de recente SAPPHIRE-conferentie ging er dan ook veel aandacht uit naar wat SAP-software in de cloud kan betekenen, de plek waar SAP de toekomst in ziet. Ondertussen krijgt on premise ook nog de nodige aandacht, aangezien de voorkeur van veel klanten uit blijft gaan naar on premise.

Dat SAP veel verwacht van S/4HANA Cloud zie je al af van wat er in de komende periode te gebeuren staat. Vanaf 2020 zal er iedere maand een release komen voor deze ERP-uitvoering, zodat het aantal functionaliteiten voor gebruikers blijft toenemen. Daarnaast kan S/4HANA Cloud later dit jaar ook op Google Cloud draaien. AWS en Microsoft Azure zullen in 2020 volgen.

Kijken we naar de algemene beweegreden van ERP-leveranciers richting de cloud, dan is het kunnen bieden van een gedeelde omgeving het grote voordeel. Hierdoor worden er krachtigere middelen aangeboden dan bij on premise. Door de cloud neemt bijvoorbeeld de performance toe, terwijl de kosten voor hardware afnemen. Voor ERP betekent de cloud tevens dat systemen sneller te implementeren zijn en updates sneller doorgevoerd worden, doordat de systemen dezelfde kern hebben.

On premise als optie

ERP die in een lokale omgeving draait biedt echter ook een aantal zaken die cloud ERP niet biedt. Op SAPPHIRE spraken we bijvoorbeeld meerdere SAP-gebruikers die met name het in eigen handen hebben van de security prijzen. Als er voor de cloud gekozen wordt, dan moet je erop vertrouwen dat de ERP-leverancier de beveiliging op orde heeft. SaaS-, IaaS- en PaaS-leveranciers maken van security daarom een topprioriteit, SAP eveneens. Toch vinden sommige gebruikers de eigen data en de data van de klanten te confidentieel en belangrijk om daadwerkelijk de move naar de cloud te maken.

SAP is zich er van bewust dat veel klanten om wat voor reden dan ook de voorkeur geven aan on premise. Het bedrijf zal zijn klanten zodoende niet forceren om over te stappen van het oude on premise ECC naar S/4HANA Cloud. De boodschap die klanten nu voorgeschoteld is, is dat ECC tot 2025 ondersteund zal blijven en dat S/4HANA ook on premise gedraaid kan worden. 2025 betekent overigens niet dat een klant dan over moet zijn, maar dat SAP dan officieel geen ondersteuning meer biedt. Op SAPPHIRE spraken we echter SAP-gebruikers die verwachten dat 2025 vooruit gepusht wordt, omdat er dan nog teveel gebruikers op ECC zouden zitten. Die geluiden kwam dus niet van SAP-mensen zelf.

Het bedrijf wil op dit vlak zelf juist aantonen dat de overgang op de nieuwere versie wel degelijk vlot. Zo spreekt het inmiddels over 11.000 S/4HANA klanten, al gaat het hier om licentiehouders die niet per se helemaal over zijn. Hoeveel klanten er daadwerkelijk live zijn, is niet bekend. Dit is enigszins verdedigbaar door de tijd en middelen die de stap kost. ECC is maatwerk, waardoor het over veel unieke functionaliteiten voor de gebruiker beschikt. Daarnaast zagen bedrijven hun kritieke data binnen het ERP-systeem elk jaar weer groeien. Een bedrijf moet heroverwegen wat het meeneemt naar S/4HANA, maar ook hoe het dat meeneemt. Daar gaat tijd in zitten.

HANA-database staat aan de basis

Gebruikers die overstappen op S/4HANA zullen net als nieuwe klanten de in-memory database HANA gebruiken, iets wat SAP als groot voordeel aanstipt. Momenteel is ECC nog grotendeels afhankelijk van de Oracle-database, waar HANA dus verandering in moet brengen. SAP claimt met zijn database een flinke performance boost voor ERP, zoals 20 keer snellere materiaalplanning. Dit nummer lijkt ons waarschijnlijk gebaseerd op de meest gunstige situatie, aangezien we het niet echt geverifieerd konden krijgen.

SAP heeft HANA zo gebouwd om grote volumes data te verwerken, waarbij het in principe niet uitmaakt of het om ongestructureerde data of gestructureerde data gaat. HANA beschikt over voldoende rekenkracht en machine learning- en analytics-functionaliteiten om al deze data te verwerken. In de praktijk verwerkt HANA voor één klant inmiddels bijvoorbeeld dagelijkse 100 miljoen transacties.

Alles aan de database koppelen

Volgens SAP is de database dan ook de gewenste basis voor bedrijven die veel verschillende soorten software in gebruik hebben. ERP mag dan grootste business van SAP zijn en een goede database vereisen voor het verwerken van de transactionele data, maar het Duitse bedrijf profileert zich steeds meer als een partij die voor een variëteit aan zakelijke problemen een SaaS-oplossing heeft. Regelmatig worden er miljardenovernames gedaan, om een nieuw type software dat een aanvulling is op ERP aan het portfolio toe te voegen.

Bij sommige klanten valt het uitbreiden van de software-mogelijkheden in de smaak. Zij vertelden ons dat ze overwegen nog meer SAP-diensten af te nemen. Naast ERP gebruiken ze bijvoorbeeld het HRM-systeem SuccessFactors en de procurement-software Ariba. Voor CRM hebben ze dan software van een andere leverancier in gebruik. Door dan tevens C/4HANA te gaan gebruiken ontstaat er een uniformere software suite en gebruikservaring. Dit komt deels door de onderliggende database waarmee de data tussen de SAP-oplossingen gedeeld kan worden, maar ook deels doordat SAP werk maakt van onderlinge integratie van zijn oplossingen. Applicaties van andere softwareleveranciers kunnen overigens ook op HANA draaien.

SAP-klanten kunnen dus baat hebben bij het in gebruik nemen van HANA, al heerst er bij sommige gebruikers ook wat angst. Zo is de vendor lock-in die door de keuze voor HANA dreigt te ontstaan een klacht van sommige gebruikers. Een bedrijf dat overstapt op de database betaalt eerst een flinke som geld, waarna de vrijheid om ergens anders op over te stappen beperkt is. In alle eerlijkheid vinden we vendor lock-in niet meer iets van deze tijd.

Beschikbaar maken voor iedereen

De mogelijkheden van de database leiden er momenteel toe dat SAP veel werk maakt van wat HANA in de cloud kan betekenen. Me het nieuwe SAP HANA Cloud Services wordt het product ‘as a Service’ aangeboden, zodat elk bedrijf HANA in kan zetten. Het moet dus niet uitmaken of je een grote enterprise organisatie of mkb’er bent. Om het allemaal betaalbaar te houden beschikt de nieuwe dienst over de mogelijkheid om gebruikte resources op- en af te schalen en is er een SQL data lake als een opslaglaag “tegen minimale kosten”. HANA Cloud Services zal over dezelfde kerncomponenten beschikken als SAP HANA. Het moet kunnen werken met cloud gebaseerde- en on premise-producten van de softwarereus. Hierdoor zijn alle S/4HANA-klanten uiteindelijk in staat om HANA Cloud Services te gebruiken.

SAP gaat dus meerdere diensten onder deze vlag uitbrengen. Momenteel is er met Data Warehouse Cloud al wel een Cloud Services-dienst in ontwikkeling. Hiermee wordt heterogene data samengebracht op één plek, zodat alle bedrijfsdata omgezet kan worden in waardes voor de specifieke scenario’s van de organisatie. Over de precieze werking is echter nog niet veel bekend, aangezien Data Warehouse Cloud zich nog in een vroeg stadium bevindt. Het bedrijf benadrukt wel dat er op veel principes gehamerd is, zoals security en het betaalbaar houden door middel van een ‘pay-as-you-go’-model.

Ook de stap naar S/4HANA cloud moet versimpelen

Naast de stap om HANA toegankelijker te maken voor meer gebruikers, gaat er als onderdeel van de cloud-transitie veel aandacht uit naar Project Embrace. Binnen Project Embrace werkt het bedrijf samen met AWS, Microsoft Azure en Google Cloud om de overstap naar S/4Hana Cloud te versimpelen. Project Embrace kijkt hiervoor naar de specifieke industrie van de klant, om specifieke SAP-diensten en een hyperscaler aan te bevelen die het best bij de industrie past.

SAP heeft om dit te verwezenlijken samen met de hyperscalers en global strategic service partners (GSSP’s) gekeken naar wat de best mogelijke roadmap is richting S/4HANA voor de specifieke industrieën. Zo kan er een op maat gemaakte technische blauwdruk komen met componenten van SAP en de cloudprovider die nodig zijn voor de stap naar S/4HANA Cloud.

Stappen zetten in uitdagende periode

De Duitse softwarereus toont met de stappen in ieder geval aan de cloud toegankelijker en interessanter te maken voor zijn gebruikers. ERP en andere SAP-software bieden meer mogelijkheden wanneer ze vanuit de cloud geleverd worden. Het is aan de gebruikers om hier voor te kiezen. Dat kan een lange en kostbare migratie worden die uiteindelijk de nodige voordelen oplevert. Uit onze gesprekken met SAP-gebruikers merken we echter dat ze niet allemaal laaiend enthousiast zijn om de investering te maken.

Al met al zet SAP stappen om zijn ERP-systeem S/4HANA en database HANA uit te laten groeien tot de norm voor de markt. Dat zal blijven gebeuren, aangezien er nog best wat klanten over kunnen schakelen op de nieuwere SAP-technologieën. We zijn dan ook benieuwd wat het bedrijf voor de komende tijd in petto heeft.