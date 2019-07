Check Point Software Technologies bespreekt security-trends tijdens CPX Netherlands 2019

Op 6 juni jl. vond CPX Netherlands plaats, de jaarlijkse klant- & partnerbijeenkomst van Check Point Software Technologies. Bekijk de video om in 3 minuten een indruk te krijgen van de editie van 2019!

Trend 1: Cloud

Een van de belangrijke topics van de dag was cloud-security. Check Point ziet duidelijk dat de hele markt naar de cloud gaat. Peter Sandkuijl, Head of Security Solutions bij Check Point: “Binnen cloud-security wil je je richten op preventie. Je wil dataverlies voorkomen in plaats van achteraf detecteren dat data inderdaad gelekt is uit je organisatie.”



Trend 2: Mobile security

De tweede trend die aan bod kwam tijdens CPX Netherlands, was mobile security. Arthur van Uden, Country Manager Benelux bij Check Point: “Dat is op dit moment nog steeds de open backdoor in de meeste organisaties en daar zal iets aan moeten gebeuren.”

Klant Rabobank aan het woord

Naast sessies van diverse Check Point-experts, sprak de Rabobank over waarom zij voor Check Point Software Technologies hebben gekozen. Olav Roes, Service Owner Network Security bij de Rabobank: “Wij maken gebruik van Check Point Infinity omdat het ons in staat stelt om de hardware wereldwijd op een goede manier en snel te kunnen vervangen. En ook omdat we dan de samenwerking kunnen aangaan voor de volgende generaties security die wij nodig hebben als Rabobank.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Check Point Software Technologies.