Hoe je met een goede voorbereiding de effecten van downtime kunt opvangen

De recente voorbeelden van systemen die volledig plat kwamen te liggen laten duidelijk het potentiële gevaar zien van een datastoring en onderstreept het belang van investeringen in een disaster recovery plan. Het voelt misschien wat dramatisch om plannen op te plank te hebben voor ieder mogelijk scenario. Maar wat de omstandigheden ook zijn, bedrijven kunnen alleen blijven opereren met behulp een veerkrachtig, uitgebreid getest plan voor de lange termijn. Wanneer er sprake is van een calamiteit als een grootschalige databreach of systeemuitval, maken deze maatregelen het verschil tussen doorgaan of een publiekelijk falen doordat systemen niet meer functioneren.

Organisaties maken steeds meer werk van flexibiliteit. Volgens de analisten van Forrester is het creëren van flexibiliteit de beste manier om concurrentievoordeel op de lange termijn te realiseren. Flexibiliteit is inderdaad van levensbelang voor een organisatie. Maar een simpele storing kan alle voordelen in een mum van tijd teniet doen. Storingen hebben ingrijpende gevolgen voor de dienstverlening van organisaties, zeker nu klanten hoge verwachtingen hebben over die dienstverlening en reputaties net zo snel zijn afgebroken als opgebouwd. Het principe ‘always on’ is belangrijker dan ooit.

Tegelijkertijd kampen veel organisaties nog met flinke uitdagingen op dit punt. Zeker nu het gebruik van clouddiensten gemeengoed is geworden, bepalen organisaties niet meer zelf hoe ze hun back-up- en recoveryprocessen inrichten. Zij moeten erop vertrouwen dat hun externe leveranciers dezelfde normen hanteren. Dat geldt zeker voor al die bedrijven en organisaties die zelf geen grote IT-afdeling hebben en nagenoeg volledig afhankelijk zijn van externe serviceproviders.

Downtime kost geld

Ook de grote groep van cloudproviders heeft te maken met de risico’s van downtime en andere verstoringen. Onderzoek laat zien dat de kosten daarvan al snel oplopen. De Engelse bank TSB leed in 2018 een miljoenenverlies toen de dienstverlening na een complexe migratie lange tijd flink verstoord was. Een onderbreking van de beschikbaarheid kan binnen uren tot forse schade leiden.

Begin met een plan

Hoe kun je je wapenen tegen deze risico’s? Dat begint, zoals zoveel zaken in het leven, met de juiste voorbereiding. Of je nu zelf verantwoordelijk bent voor de continuïteit of als serviceprovider actief bent voor klanten; een goed en doordacht plan is de eerste stap om risico’s te verminderen. IDC schat dat tachtig procent van alle bedrijven, die geen goed en doordacht disaster recovery-plan hebben, niet in staat zijn zich te herstellen. De omzet zal dramatisch afnemen, evenals het klantvertrouwen.

Hoe maak je een plan?

Hoe ziet een goed disaster recovery-plan er eigenlijk uit? Om te beginnen is het nodig om te bepalen waar disaster recovery wordt geplaatst in de content van de brede business-strategie. Dat vraagt om het uitvoeren van een impact-assessment. Bedrijven zullen moeten bepalen welke applicaties en bedrijfsprocessen kritisch zijn voor de dagelijkse operatie. Zij zullen de maximale downtime van elke applicatie moeten becijferen?. Met deze gegevens kunnen ze de ideale recoverydoelen bepalen en de juiste maatregelen voor herstel bepalen.

Hoe kies je een partner?

Daarbij is de selectie van een partner die daarbij helpt minstens zo belangrijk. De ervaring van de partner en de geboden service level agreements (SLA’s) zijn kritische factoren. Binnen de SLA’s spelen zaken mee als uptime-garanties, responsetijden op service-aanvragen en tarieven. Belangrijke punten, nu bedrijven zich geen downtime meer kunnen veroorloven. Ook compliance is iets om rekening mee te houden. Van een professionele serviceprovider mag je aannemen dat hij zijn zaken wat betreft wet- en regelgeving goed op orde heeft.

Wat is de rol van locatie?

Locatie is daarnaast een belangrijk onderdeel van het plan. Het kiezen voor een on-premises of een offsite-locatie voor je datastorage kan een verschil maken. Beide hebben hun voors en tegens. Een 3-2-1-strategie is in dit verband de meest voorkomende keus. Hierbij maak je drie kopieën van je data op twee verschillende media en bewaar je een kopie op een andere locatie.

Offsite-datacenters zijn betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker, omdat hier altijd support en goed onderhoud van servers en andere hardware kan plaatsvinden. Ook de security is hier in goede handen. Als je toekomstplannen ook een uitbreiding naar de cloud omvatten, is het zaak om goed te letten op voldoende bandbreedte. En opnieuw is vertrouwen in de serviceprovider een eerste vereiste.

Je op het ergste voorbereiden kan het verschil maken bij een grote storing. Maar een plan alleen is niet voldoende. Het is ook belangrijk om back-ups regelmatig te testen, zodat je er zeker van bent dat herstel mogelijk is op het moment dat dat nodig is. Het is de nachtmerrie van iedere IT-manager: na een flinke storing blijken er geen goede back-ups te zijn of is het niet mogelijk om de meest actuele data goed te herstellen.

De economie mag een onzekere factor zijn voor iedere onderneming, vast staat dat de concurrentie nooit slaapt. En daarom is flexibiliteit – ook voor wat betreft je datamanagement –belangrijker dan ooit in het ‘always on’-tijdperk.

Dit is een ingezonden bijdrage van Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam Software. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.