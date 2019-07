Techtalent of technofoob op de werkvloer? Doe de test!

Sta jij te springen als er weer een nieuwe applicatie wordt toegevoegd aan je werkomgeving? Of denk je vooral “Waarom doen ze mij dit aan”? Is technologie voor jou essentieel om je werk goed te kunnen doen, of zie je het als noodzakelijk kwaad?

Uit recent onderzoek van Citrix blijkt dat medewerkers “de voortdurende verandering” de grootste uitdaging vinden als het om technologie op de werkvloer gaat. Als op een na grootste uitdaging noemen medewerkers zichzelf. Kennelijk is niet iedereen altijd even blij met nieuwe IT-toepassingen. Onderzoek van Citrix laat vooral zien dat er grote verschillen zijn in de manier waarop werknemers IT-mogelijkheden inzetten en hoe ze nieuwe technologie ervaren.

Hoe zie jij jezelf? Behoor je op de werkvloer tot de voorlopers of de achterblijvers? Duik je ‘head first’ in alle technologische snufjes of heb je toch wat koudwatervrees bij nieuwe toepassingen? Doe de test en ontdek je eigen IT-profiel.