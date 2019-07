Podcast G DATA: een boek, een visie en een vliegveld in het Midden-Oosten!

G DATA, de innovatieve pionier op het gebied van IT-beveiliging, kondigt vandaag een nieuwe aflevering aan van zijn podcast serie ‘My Precious Data!’

Dit keer bespreekt Security Evangelist Eddy Willems zijn nieuwe boek ‘cyberdanger’. In het boek beschrijft hij samen met 15 gerenommeerde deskundigen zijn visie over het huidige dreigingslandschap.

Lezers krijgen een overzicht van de recente online cybergevaren en komen onder andere te weten hoe ze deze het beste kunnen voorkomen. Naast zijn visie geeft Eddy ook zijn verwachtingen over de toekomst en haalt hij anekdotes aan over gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt gedurende zijn carrière als security expert. Zo kwam Eddy erachter dat hij op 500 meter van de allereerste vrouwelijke virusschijfster in de wereld woonde. En heeft hij ooit per ongeluk een luchthaven in Saudi Arabië geïnfecteerd.

Doordat de onderwerpen op een begrijpelijke manier zijn uitgelegd, is het boek geschikt voor iedereen die meer te weten wil komen over cybersecurity.

Win een boek door uw naam en adresgegevens te mailen naar: podcast@gdata.be of podcast@gdata.nl

