Waarom legt Extreme Networks honderden miljoenen neer voor Aerohive Networks?

De netwerkmarkt ontwikkelt zich in razend tempo van traditionele on-premise naar software-defined en cloudgebaseerde oplossingen en toepassingen. Netwerkleveranciers passen zich dan ook steeds meer aan. Onlangs nam Extreme Networks de cloudgebaseerde netwerkspecialist Aerohive Networks over. Chief Marketing, Development en Product Operations Officer Norman Rice gaf Techzine een toelichting op deze nieuwe fase voor de netwerkleverancier.

De aangekondigde overname kwam best wel onverwacht, maar is ook weer niet geheel verrassend. Binnen het netwerksegment deden een aantal leveranciers, vaak de runners-up na marktleiders Cisco en HPE-Aruba, de afgelopen maanden al verschillende overnames van leveranciers van software-defined en cloudgebaseerde netwerktechnologie. Denk hierbij aan de ‘reboot’ van Mojo Networks door Arista Networks en de overname van Mist Systems door Juniper Networks.

Met de overname van Aerohive Networks volgt nu dus Extreme Networks. Het gecombineerde bedrijf verstevigt hiermee naar eigen zeggen zijn derde positie. Het moet HPE-Aruba en de onbetwiste marktleider Cisco-Meraki in het grootzakelijke WLAN-segment voor zich dulden.

Cloudgebaseerd netwerkplatform

Toch is het niet alleen om dit WLAN-segment te doen. De netwerkleverancier krijgt met de over te nemen cloud netwerkbeheerspecialist -de definitieve bevestiging wordt pas begin 2020 verwacht- een state-of-the-art cloudgebaseerd netwerkplatform in handen.

Hiermee kan het dan direct de markt op om vooral grootzakelijke gebruikers te gaan bedienen. Voor Extreme Networks is dit natuurlijk razend interessant omdat het vanuit strategisch oogpunt zich de komende tijd juist op deze enterprise-markt wil richten. Rice ziet het als een groot voordeel dat ook Aerohive Networks zich met zijn oplossingen en toepassingen ook op dit laatste marktsegment richt.

Hivemanager belangrijkste asset

Het cloudgebaseerde platform waar het allemaal om draait, Hivemanager, beheert vanuit een cloudomgeving alle wifi-assets, switches, de SD-WAN-omgeving voor onder meer bijkantoren en de Network Access Control (NAC)-omgeving. Hiermee kunnen gebruikers de configuratie van hun netwerken eenvoudiger stroomlijnen, realtime client en event monitoring uitvoeren, sneller eventuele netwerkproblemen oplossen, RF-planner tools inzetten en eenvoudiger API-integraties uitvoeren.

Ook beschikt Aerohive Networks over uitgebreide cloudgebaseerde tools voor kunstmatige intelligentie en machine learning en analytics voor het verbeteren en optimaliseren van netwerken. Dit allemaal op basis van een zogeheten ‘distributed cloud management first’-filosofie, volledig op enterprise-omgevingen gericht.

Daarnaast optimaliseert de cloudgebaseerde netwerbeheerspecialist zijn oplossingen op ieder moment en kunnen deze eenvoudig ‘on-the-fly’ aan het aanbod worden toegevoegd. Klanten merken hier niets van. Extreme Networks vindt dit ook een interessante toegevoegde waarde van het over te nemen portfolio.

Complementair aan bestaande Extreme-portfolio

Volgens Rice zijn al deze technologieën voor Extreme Networks zeer interessant, omdat ze absoluut complementair zijn aan de bestaande oplossingen die de netwerkspecialist heeft voor zowel vaste als draadloze netwerken. Wanneer Extreme Networks-klanten nu vaste of draadloze on-premise oplossingen willen hebben, kunnen ze daarvoor de nu bestaande oplossingen gebruiken. Wanneer ze echter willen overstappen naar een cloud native manier van netwerkbeheer, dan kunnen ze straks de producten van Aerohive Networks gaan gebruiken.

Extreme Networks had al een cloudgebaseerd platform voor netwerkbeheer beschikbaar, Extreme Cloud. Het platform van de overnamekandidaat is hier volgens Rice superieur aan. Klanten van Extreme Cloud worden daarom, na de definitieve overname, in een hoog tempo naar de Hivemanager-oplossing gemigreerd. Hierdoor krijgen zij meer mogelijkheden en functionaliteit. De hele migratie moet zonder problemen verlopen.

Integratie met SmartOmniEdge en Automated Campus

Het productenportfolio van Aerohive Networks lijkt dus vooral tot zijn recht te komen bij het integreren van secundaire kantoorlocaties (branch offices) in de bedrijfsnetwerken. Dit betekent dat na de definitieve overname waarschijnlijk de meeste veranderingen binnen de SmartOmniEdge- en Automated Campus-portfolio’s van de netwerkleverancier gaan komen.

Bij Extreme Networks staan in ieder geval een consistente workflow, automatisering en overkoepelende beheermogelijkheden binnen het hele productenportfolio op de eerste plaats. Dit in combinatie met een uitgebreide customer support. Volgens Rice wordt daarom Hivemanager allereerst snel geïntegreerd in de switching-producten binnen het SmartOminEdge-portfolio en aan het automated campus fabric van het Automated Campus-portfolio.

Basis voor het Human Autonomous Network

Daarna wordt het cloudgebaseerde netwerkbeheersysteem naar het grootzakelijke Agile Datacenter-portfolio uitgerold. Hierdoor moet de komst van het door Extreme Networks zeer gewenste volledig autonome, self driving en self healing netwerk –het Human Autonomous Network– bespoedigen. De topman vindt namelijk dat een consistente en betrouwbare netwerkbeheeromgeving de basisvoorwaarde is voor dit autonome netwerk.

Een ander voordeel van de nu verkregen technologie is, zo gaat hij verder, dat ook bepaalde onderdelen nu aan on-premise oplossingen en toepassingen kunnen worden toegevoegd. De cloud kan bijvoorbeeld meer rekenkracht geven voor -wederom- kunstmatige intelligentie en machine learning. Dit leidt dan weer tot betere controlemogelijkheden die dichter bij de edge van het netwerk kunnen komen, de snelheid van het netwerk kan worden opgevoerd en uiteindelijk ook weer voor meer automatiering zorgen.

Combo meest interessant

Deze combo van toepassingen is volgens hem het beste voordeel dat de huidige en toekomstige klanten van Extreme Networks met de cloudtechnologie van Aerohive Networks kunnen krijgen. Dit nog afgezien alle andere toepassingen, zoals controler-less wifi access points en NAC-technologie, die het nu inbrengt.

Op deze manier kan Extreme Networks volgens Rice straks een portfolio aanbieden dat zich echt helemaal uitstrekt -inclusief beheer- van de edge naar het datacenter. Hierdoor kan het in zijn ogen gerust de concurrentie, niet alleen defensief maar ook offensief, aan met alle portfolio’s van de grotere partijen. Hij noemt hierbij Cisco-Meraki als voorbeeld.

Integratie in Elements

Vanzelfsprekend worden alle oplossingen en toepassingen van cloudgebaseerde netwerkbeheerspecialist ook opgenomen in het recent gelanceerde Extreme Elements-gamma. Dit kunnen onder meer de SD-WAN-toepassingen, security-oplossingen of toepassingen voor cloudgebaseerde microservices zijn. Maar ook weer kunstmatige intelligentie of machine learning. De technologie van de overnamekandidaat hiervoor sluit, aldus Rice, weer goed aan bij de oplossingen die Extreme Networks al aanbiedt.

Zo wordt binnen Elements, ook wel ‘bouwstenen’, het aantal smaken aan oplossingen verder uitgebreid en krijgen klanten meer keus. Voor de netwerkleverancier zelf betekent het ook dat het in de nabije toekomst makkelijker nieuwe bouwstenen kan toevoegen.

Uitbreiding in verticale markten

Een andere belangrijke beslissing voor Extreme Networks voor de overname van de cloudgebaseerde netwerkspecialist is dat de marktsectoren waarin beide bedrijven actief zijn goed op elkaar aansluiten. Vooral in verticale markten als de (lokale) overheid, retail, de gezondheidszorg en -heel belangrijk- de onderwijsmarkt.

Daarnaast komen er ook weer nieuwe markten bij, de fastfood-sector en de retail bankingsector. Al deze verticale markten kunnen straks kiezen tussen een on-premise- of cloudgebaseerd portfolio aan netwerkoplossingen. Bovendien kunnen met de diverse oplossingen en toepassingen uit zowel het Extreme- als het Aerohive-portfolio straks weer verschillende doelgroepen binnen al deze verticale markten beter worden bediend.

Alles onder het Extreme-label

Alle oplossingen en toepassingen van Aerohive Networks zullen straks onder het merk Extreme Networks worden aangeboden. Hiermee wil de netwerkleverancier voorkomen dat er binnen de markt verwarring optreedt. Hierover moet nog wel een definitieve beslissing worden genomen, aldus de topman.

Samenwerking met Dell goed mogelijk

Tot slot vroegen we Rice nog naar hoe het na de overname gaat lopen met samenwerkingen met partners. Speciaal ging onze interesse uit naar de OEM-samenwerking die Aerohive had met Juniper Networks en Dell.

Wat betreft de eerste samenwerking is dat geen probleem aangezien deze inmiddels is verlopen. Vanzelfsprekend wordt deze samenwerking niet voortgezet. Wat betreft de OEM-samenwerking met Dell geeft de Extreme-executive aan dat de samenwerking gewoon wordt voortgezet na de overname. Volgens hem zijn er geen onderdelen waarop beide bedrijven met elkaar zouden concurreren. De netwerkleverancier hoopt zelfs ook deze samenwerking verder te kunnen uitbreiden. Zeker nu Extreme Networks een breder portfolio aan technologie hiervoor kan aanbieden.

Rice geeft tot slot aan ook open te staan voor andere samenwerkingen met technologieleveranciers als Dell. Niet om met hen te gaan concurreren, maar juist om elkaar aan te vullen. Volgens hem zijn er een heleboel scenario’s mogelijk waarbinnen dit zou kunnen.

Spannende ontwikkelingen

Extreme Networks blijft dus duidelijk bezig om de reikwijdte en de samenstelling van zijn portfolio langzaam maar zeker uit te breiden. Met de overname straks van Aerohive Networks biedt de netwerkleverancier opnieuw een groter aanbod. Hiermee kan het wellicht nog beter de concurrentie aangaan met de echt grote jongens. Het laat aan de huidige en toekomstige klanten zien dat er echt een alternatief is. Daarnaast vinden we het zeer interessant dat de netwerkleverancier aangeeft dat eventuele samenwerkingen met grote technologiepartners, anders dan de directe concurrenten natuurlijk, niet uit den boze zijn. Wordt ongetwijfeld binnenkort vervolgd.